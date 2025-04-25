|Путин объявил о дате и сроках нового гуманитарного перемирия – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
00:00 29.04.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 28 апреля в разрезе СВО. Русские войска активизировались на Херсонском направлении. В тылу ВС РФ активно готовятся к боям подразделения из КНДР. Нардеп Рады Костенко констатировал, что если конфликт на Украине сменится перемирием, то Киев начнет масштабную диверсионно-террористическую деятельность в России, на порядок превосходящую текущую. Кремль объявил о дате и сроках нового гуманитарного перемирия.
Помня об административных границах
Русские войска овладели частью сети островов в устье Днепра восточнее Херсона. Наши подразделения заняли территорию, прилегающую к селам Казачьи Лагери и Крынки. По всей видимости, ВС РФ готовят плацдарм на правом берегу Днепра. Причем он будет находиться всего в 30 км от Херсона.
Нельзя не отдать должное храбрости наших солдат, которые предпринимают подобные маневры, когда берег на той стороне господствует по высоте. Условия для обороны максимально благоприятствуют противнику. Но есть серьезнейшее но. А именно: есть ли у незалежной войска для еще одного "фронта"? Не стоит забывать, что для Украины на данный момент почти каждое направление пребывает в оперативном кризисе. А это требует постоянного внимания и подкрепления. Подготовка обороны Сумской области и так сжирает все свободные людские ресурсы. Таким образом, Киев попал в ситуацию, когда он уже не может маневрировать резервами и купировать еще одно полноценное направление.
Однако командование ВС РФ отлично отдает себе отчет в том, что на том берегу не абсолютная пустота. Некоторые соединения прикрытия ВСУ все-таки базируются в тех районах. Тогда какие перспективы у русской армии? Стоит предположить, что наши войска показывают намерения создать плацдарм именно для того, чтобы "примагнитить" к угрожаемому району все украинские силы в данном секторе. Как задача по аккумулированию частей неприятеля около "ложного плацдарма" будет выполнена, настоящая высадка может произойти вообще в другом месте.
Это предположение строится на одном, но важном факторе. А именно наличии реки Ингулец, которая отсекает Херсон от потенциальной зоны высадки за Днепром. Создавать плацдарм для того, чтобы в итоге упираться в еще одну водную преграду, видится чем-то странным. Однако ВС РФ могут использовать активность на островах в полосе Казачьи Лагери – Крынки как приманку.
Анонс подкрепления
Участие солдат КНДР в боях в Курской области длительное время виделось какой-то мистификацией. Украинская сторона систематически рассказывала фантастические истории о том, что в Курской области замечены военные из Северной Кореи. Однако ВСУ никаких внятных доказательств этого представить не смогли. Но доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Герасимова дал ответы на все вопросы. Однако прежде всего важно отметить, что это заявление относится не к ретроспективе, оно служит самым настоящим сигналом о будущем. Ведь северокорейские солдаты участвовали в боях в Курской области явно не в тех масштабах, в которых рисовал это Киев. Но появление кадров подготовки бойцов из КНДР говорит о многом. Прежде всего, речь идет о том, что участие северокорейского военного контингента в боевых действиях вместе с частями ВС РФ теперь будет куда более заметно. А новые, мотивированные и подготовленные в РФ подразделения северокорейцев, причем не в единственном экземпляре, окажутся крайне неприятной новостью для ВСУ.
Пока они живы, они не успокоятся
Нардеп Костенко в интервью СМИ незалежной сделал следующее заявление.
"В случае объявления заморозки боевых действий украинские службы должны активизировать свою деятельность в российском тылу и осуществить целый ряд политических убийств", – сказал политик.
Очередное доказательство того, что на Украине мира хотят только мобилизованные и насильно загнанные в окопы. Остальные, будь то армейское командование, чиновники и тем более местные лидеры общественного мнения, как говорится, не ждут, а готовятся. А какой смысл противнику после прекращения огня продолжать совершать террористические акции в нашем тылу? Ответ очевиден – попытка дестабилизации общества изнутри. Нардеп Костенко недоговорил, что политические убийства или т. н. "точечные акции" это лишь малая толика того, что действительно могут готовить террористы из ГУР. Масштаб планирования деятельности в тылу ВС РФ трудно себе представить. Однако напоминанием и показателем реальности является трагедия в "Крокус Сити Холле".
В свете невозможности нанести поражение русским войскам неприятель обязательно попытается устроить не просто второй "Крокус", а нечто масштабнее. Возможно даже "веер акций" с целью вызвать хаос в обществе и этим самым попытаться парализовать государство. На данный момент это звучит как пугалка, но противник четко выразил готовность действовать именно в таком стиле. Ведь все прежние схемы добиться желаемого он использовал и не преуспел.
Гуманитарная тишина
В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны будет объявлено перемирие на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.
"По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные Силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ. Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами", – сообщила пресс-служба Кремля.