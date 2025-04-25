Путин объявил о дате и сроках нового гуманитарного перемирия – итоговая сводка Readovka за 28 апреля

00:00 29.04.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 28 апреля в разрезе СВО. Русские войска активизировались на Херсонском направлении. В тылу ВС РФ активно готовятся к боям подразделения из КНДР. Нардеп Рады Костенко констатировал, что если конфликт на Украине сменится перемирием, то Киев начнет масштабную диверсионно-террористическую деятельность в России, на порядок превосходящую текущую. Кремль объявил о дате и сроках нового гуманитарного перемирия.



Помня об административных границах



