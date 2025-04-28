Президент Туркменистана провел рабочее совещание по оптимизации выполнения текущих сезонных работ на полях

00:26 29.04.2025 Президент Туркменистана провел рабочее совещание по цифровой системе

Опубликовано 28.04.2025



Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провел рабочее совещание с участием заместителя Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыева и хякимов велаятов, на котором рассмотрены ведущиеся работы в сельском хозяйстве и регионах страны.



Первому слово было предоставлено хякиму Ахалского велаята Т.Нурмырадову, доложившему о темпах сезонных полевых кампаний.



Как сообщалось, на засеянных пшеницей площадях продолжаются уход и полив.



Делается все необходимое для подготовки к сезону уборки урожая, в частности, зерноприемных предприятий, в том числе элеваторов, а также комбайнов и другой техники.



Что касается сева хлопчатника, то после него согласно агротехническим нормам на полях проводится полив, а на участках, где уже взошли всходы, – междурядная обработка, прореживание и прополка.



Вместе с тем сезонный уход продолжается на полях, где высажен весенний картофель и другие овощебахчевые культуры.



В рамках заготовки коконов осуществляется уход за гренами шелкопряда.



Руководитель администрации региона также проинформировал о темпах строительства объектов социальной и производственной инфраструктуры, намеченных к сдаче в эксплуатацию в текущем году согласно программам социально-экономического развития страны.



Резюмируя отчет и отметив важность ухода за хлопчатником согласно агротехническим нормам и надлежащей подготовки к зерноуборочной кампании, глава государства дал хякиму соответствующие поручения.



Президент Сердар Бердымухамедов также распорядился держать под контролем качественное и своевременное возведение новостроек, запланированных к открытию в нынешнем году.



Далее с отчетом о темпах текущих сельскохозяйственных работ выступил хяким Балканского велаята Х.Ашырмырадов.



Сообщалось, что в эти дни на площадях, засеянных пшеницей, ведутся уход и полив. Принимаются надлежащие меры для приведения в полную готовность комбайнов, транспортных средств и пунктов приема зерна, чтобы организованно приступить к уборочной страде.



Наряду с этим после сева хлопчатника производится полив, а на участках, где уже получены всходы, – междурядная обработка.



Сезонный уход также ведется на площадях с высаженным весенним картофелем и другими овощебахчевыми культурами.



Продолжается и сезон производства коконов шелкопряда: арендаторы в настоящее время принимают меры для ухода за гренами.



Руководитель региональной администрации также доложил о ходе строительства объектов социальной и производственной инфраструктуры, открытие которых намечено в текущем году согласно "Программе Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах".



Резюмируя прозвучавшую информацию, глава государства подчеркнул, что неуклонное соблюдение норм агротехники во время сезонных полевых работ выступает в числе основных факторов получения хорошего урожая сельскохозяйственных культур. В этом плане хякиму были даны соответствующие указания.



Руководителю администрации региона также поручено держать под контролем соблюдение качества и сроков строительства объектов, предстоящих к вводу в эксплуатацию в нынешнем году.



Затем о динамике сезонных работ в аграрном секторе доложил хяким Дашогузского велаята Д.Бабаев.



Как сообщалось, в целях получения в текущем году высокого урожая зерна проводится надлежащий агротехнический уход за посевами. Вместе с тем зерноприемные предприятия, в частности, элеваторы, а также комбайны и вся необходимая техника приводятся в готовность в свете предстоящей кампании.



Помимо этого, продолжается сев хлопчатника. На участках со всходами ведется междурядная обработка с задействованием сельскохозяйственной техники на полную мощность.



На полях, где созревают весенний картофель, другие овощные и бахчевые культуры, проводится соответствующий уход.



Арендаторы также осуществляют уход за гренами шелкопряда.



В регионе организованно приступили к посадке риса: в настоящее время производятся вспашка, разравнивание и полив отведенных участков.



В продолжение прозвучала информация о ходе строительства объектов социальной и производственной инфраструктуры, открытие которых запланировано в текущем году в соответствии с программами социально-экономического развития страны.



Резюмируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов распорядился обеспечить неослабный контроль за проведением сельхозмероприятий в целях завершения сева хлопчатника в агротехнические сроки, а также надлежащую подготовку к зерноуборочному сезону.



Кроме того, руководителю администрации региона поручено держать в поле зрения качество и сроки строительства социальных и производственных сооружений, запланированных к сдаче в эксплуатацию в нынешнем году.



Далее хяким Лебапского велаята М.Аннанепесов доложил о темпах текущих сезонных работ на полях.



Сообщалось, что арендаторы-хлеборобы проводят полив площадей, засеянных пшеницей. В рамках подготовки к косовице в надлежащее эксплуатационное состояние приводятся зерноприемные предприятия, элеваторы и необходимая техника.



Прозвучала информация о завершении в регионе сева хлопчатника: на полях ведется полив, а на участках, где появились всходы, – междурядная обработка, прореживание и прополка.



Вместе с тем на сельхозугодиях, засаженных весенним картофелем и луком, проводится уход.



Также продолжается уход за гренами шелкопряда: профильные пункты готовятся к приему коконов.



Руководитель региональной администрации проинформировал о темпах строительства объектов различного назначения согласно "Программе Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах" и Национальной сельской программе, сдача в эксплуатацию которых намечена в текущем году.



Заслушав отчет, глава государства определил в числе приоритетных задач оптимальное завершение агротехнических мероприятий на полях и надлежащую подготовку к зерноуборочной страде. В этой связи хякиму были даны соответствующие указания.



Президент Сердар Бердымухамедов также распорядился контролировать своевременное выполнение работ, намеченных на текущий год в рамках программ социально-экономического развития страны.



Затем о ходе сезонных аграрных кампаний отчитался хяким Марыйского велаята Б.Оразов.



Как сообщалось, в настоящее время на засеянных пшеницей полях проводится полив, зерноприемные предприятия, элеваторы, комбайны и другая техника готовятся к зерноуборочной кампании.



Вместе с тем было доложено о принимаемых мерах по уходу на участках, где получены всходы хлопчатника: с использованием соответствующей сельскохозяйственной техники выполняются междурядная обработка, прореживание и прополка.



Подобная работа продолжается и на площадях, где высажены весенний картофель и другие овощебахчевые культуры.



Шелководы также занимаются уходом за гренами, в этом деле им оказывается необходимая поддержка.



Кроме того, прозвучала информация о ходе строительства объектов социальной и производственной инфраструктуры, открытие которых намечено в нынешнем году согласно "Программе Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах" и Национальной сельской программе.



Резюмируя отчет, глава государства подчеркнул, что неукоснительное соблюдение норм и правил на всех этапах аграрного производства, качественное и организованное выполнение текущих работ – основные факторы достижения высоких результатов в сельском хозяйстве. Хякиму были адресованы соответствующие поручения.



Президент Сердар Бердымухамедов также распорядился держать под контролем качество и сроки завершения строительства объектов, ввод в эксплуатацию которых запланирован на этот год.



Затем о темпах сезонных работ в аграрном секторе страны доложил заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев.



Сообщалось, что на площадях, засеянных пшеницей, выполняется соответствующий уход с учетом норм агротехники. В целях организованного начала зерноуборочной кампании и своевременного сбора урожая пшеницы, выращенного самоотверженными тружениками полей, принимаются необходимые меры для приведения в полную готовность зерноприемных пунктов, элеваторов, комбайнов и другой техники.



Наряду с этим проводится полив земледельческих угодий, засеянных хлопчатником, на участках со всходами выполняются междурядная обработка, прореживание и прополка.



На площадях, засаженных весенним картофелем, овощебахчевыми и другими продовольственными культурами, ведется надлежащий уход.



Кроме того, в рамках сезона производства коконов в регионах осуществляется уход за гренами шелкопряда.



Вице-премьер также проинформировал о принимаемых мерах с целью профилактики пожаров на территориях лесных зон, пастбищ и земледельческих угодий на фоне прогревания воздуха.



Заслушав отчет и подчеркнув ключевую роль сельского хозяйства в структуре национальной экономики, Президент Сердар Бердымухамедов заострил внимание на необходимости успешного решения поставленных перед отраслью задач по дальнейшему поддержанию внутренней продовольственной безопасности и снабжению сырьем предприятий текстильной индустрии. В этом контексте вице-премьеру было поручено держать под контролем принимаемые в данной области меры.



Обращаясь далее к участникам рабочего совещания, глава государства отметил важность оптимального выполнения текущих сезонных работ на полях, в частности, ухода за пшеницей и весенними культурами, подготовки к зерноуборочной кампании. На этот счет были даны соответствующие поручения.



Завершая рабочее совещание по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе. Источник - Туркменистан сегодня

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