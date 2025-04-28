НГ: Медийный прорыв северокорейских войск из Курской области нацелен на Запад, но отзовется и на Востоке

01:03 29.04.2025

За что Владимир Путин поблагодарил Ким Чен Ына

Медийный прорыв северокорейских войск из Курской области нацелен на Запад, но отзовется и на Востоке



28.04.2025



На сайте Кремля в 9 утра 28 апреля было опубликовано "Заявление президента РФ": "26 апреля 2025 года Вооруженные силы РФ в ходе боевых действий завершили разгром группировки украинских боевиков, вторгшейся в Курскую область. Тем самым положен конец преступной провокации украинских властей, предпринявших попытку захвата части территории РФ". Но далее речь там идет о роли в курской операции воинских подразделений Северной Кореи.



Такое участие соответствует международному праву и "букве и духу" нового договора между РФ и КНДР, а именно – статье 4 о незамедлительной военной помощи в случае вооруженного нападения. "Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР", – подчеркнул Владимир Путин.



"Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой. Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию", – заявил Путин. И сказал о "дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, закаленных на поле боя".



Первое официальное сообщение об участии в боях подразделений КНДР прозвучало 26 апреля в рапорте начальника Генштаба Валерия Герасимова президенту РФ о завершении курской операции. Судя по всему, это был заранее согласованный с Северной Кореей информационный пас. В ночь на 28 апреля там не просто подтвердили, а восславили подвиги своих солдат. Госагентство ЦТАК привело выдержки из заявления ЦК Трудовой партии Кореи, по данным издания "Нодон синмун", Ким Чен Ын обещал возвести в Пхеньяне монумент боевой славы. Также можно прочитать о том, что подмога из КНДР поступила вовремя.



Северокорейские войска, о пребывании которых в Курской области зарубежные СМИ писали с осени, теперь совершили медийный прорыв. Остается понять, куда он нацелен, и разобраться, за что Путин благодарил КНДР. Во-первых, конечно, за участие в боях, во-вторых, без сомнения, за то, что это оказался реальный союзник. То было как бы ответом Западу, где стараются представить коллективными любые свои действия.



И, похоже, еще один ответ Западу, но уже более прямой – это само наличие в запасе у РФ боеспособных войск, группировку которых можно масштабировать. То ли в случае срыва мирных переговоров, то ли для контроля над возможным иностранным военным присутствием на Украине. На информационный вброс – мол, Путин идет на контакт потому, что СВО якобы заходит в ресурсный тупик, следует намек "в Красной армии штыки, чай, найдутся". Органы печати КНДР говорят еще откровеннее: "Бесценная победа, которую завоевали вооруженные силы двух стран плечом к плечу в одном окопе, проливая кровь... преградила авантюрные военно-политические попытки сил Запада и украинских властей сорвать специальную военную операцию России".



Что же касается КНДР, то ей обученные солдаты пригодятся, чтобы можно было давить на соседа по полуострову, с которым портятся отношения. И вооруженные силы Республики Корея осудили северян за участие в курской операции. Но почти до нуля сдержанно реагирует Китай, куда дважды за полгода выезжал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу после визитов в Пхеньян. На Востоке, как обычно, все тонко – взять хотя бы внезапный интерес южнокорейского бизнеса уже к открытому возвращению в Россию.