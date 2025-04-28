 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 29.04.2025
05:08  Россия в 2024 году вошла в пятерку экономических лидеров мира
04:31  Kun.uz: Саудовская Аравия прекратила выдачу электронных виз гражданам Узбекистана и Таджикистана на время сезона хаджа
04:12  Как американские "правозащитники" поощряют религиозный экстремизм в СНГ, - Сергей Андриевский
03:36  За первые три месяца года в Таджикистан импортировано более 6 тысяч электромобилей
03:20  Узбекистан. Социальные сети как угроза. Как цифровые платформы становятся рассадником наркотиков, - Маъмуржон Парпиев
02:29  "Я не прогнозировал войну с Индией" - глава Минобороны Пакистана
02:05  ProFinance: глобальной экономике угрожает рецессия из-за тарифного шока от США
01:03  НГ: Медийный прорыв северокорейских войск из Курской области нацелен на Запад, но отзовется и на Востоке
00:26  Президент Туркменистана провел рабочее совещание по оптимизации выполнения текущих сезонных работ на полях
00:00  Путин объявил о дате и сроках нового гуманитарного перемирия – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Понедельник, 28.04.2025
21:02  Президент Узбекистана посетил международную выставку "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте
20:57  Почему президент Казахстана осудил языковой радикализм? - Женис Байхожа
20:53  S&P Global Ratings: Кыргызскому ОАО "Айыл Банк" присвоены рейтинги "B+/B"; прогноз "Стабильный"
20:50  Завершились военные учения Узбекистана и Индии "Дустлик-2025"
20:41  Куда отправятся северокорейцы из Курской области: Запорожье, Херсон или Киев? - Игорь Ким
20:34  Останки казахстанцев-участников Великой Отечественной войны передали родным в Астане
17:16  Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
17:02  Казахстан. АО "Пассажирские перевозки" увеличивает количество ж/д маршрутов с услугой "Женский вагон"
15:07  Profinance: Потрясения на Уолл-стрит. Падение акций "Великолепной семерки" испытывает мировой рынок на прочность
11:53  В Бишкеке на параде к 80-летию Победы покажут ЗРК С-300, полученный Киргизией от России
11:43  В Таджикистане создают новые рабочие места так же быстро как и рожают ...по статистике
11:31  Ташкент возобновил участие в рейтингах Fitch. Fitch вернуло Ташкенту ранее отозванные рейтинги
11:23  Президент Казахстана назначил еще одного зампредседателя Агентства по атомной энергии - Гумара Сергазина
11:12  Индия готовит ответ на теракт в Пахалгаме. Видео с индо-пакистанской границы
11:04  "Военная хроника": КНДР может бросить против ВСУ до 250 тысяч бойцов
10:44  Кому и сколько стоит глобализация и отказ от нее? - Елена Пустовойтова
00:57  НГ: Москва, Пекин и Брюссель будут бороться за влияние в Центральной Азии
00:46  Русская армия продолжает наступление на ключевых направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 27.04.2025
20:43  Данные из Китая показывают, что страна успешно противостоит США в торговой войне
16:01  Американцы видят японцев на "передовой" сражений за интересы янки, - Анатолий Кошкин
02:33  Известия: Православные Эстонии пожаловались Трампу на дискриминацию. Это возымело действие на местные власти
01:36  Readovka: Событие недели на СВО: 7 дней переговорного трека
00:45  Глава МИД Ирана удовлетворен третьим раундом переговоров с США по ядерной сделке
Суббота, 26.04.2025
19:10  Кто командует северокорейским спецназом в борьбе с нацистами, - П.В.Густерин
19:04  Националистический эксперимент на Украине привел к закономерному краху, - Дмитрий Седов
16:48  В России впервые официально заявлено об участии войск Северной Кореи в освобождении Курской области (на видео штурмовики КНДР)
15:15  Российские войска освободили Курскую область
15:05  Главные виновные в аварии на Чернобыльской АЭС, - П.В.Густерин
12:04  СВР России: Еврофашизм, как и 80 лет назад - общий враг Москвы и Вашингтона
02:10  Британская газета опубликовала карикатуру с Трампом и Зеленским
00:05  Как дело по наемничеству в Кыргызстане связано с московской кыргызской баней
Пятница, 25.04.2025
23:16  Украинские войска бросают последние позиции в Курской области – итоговая сводка Readovka за 25 апреля
22:07  Turkmen Serdar: Страны ЦентрАзии стремятся выйти из-под влияния Анкары в Организации тюркских государств
21:43  Кыргызстан и Казахстан договорились о создании "зеленого коридора" для кыргызского сельхозэкспорта
18:25  Страны ЦентрАзии делят воду: Таджикистан получит в 2025 году 12 млрд. кубов для орошения
18:14  Немецкая газета с тиражом в 200 тыс. признала свои 15 статей об Алишере Усманове ложью
18:01  На Байконуре для туристов создают музей ракетной техники под открытым небом
13:29  Как англосаксы добивались от Гитлера "Дранг нах Остен", - Валентин Катасонов
12:02  Ташкент: Депутат предложил как улучшить работу метро. Метрополитен ответил: "создать рабочую группу и... не прислоняться к дверям"
11:34  ProFinance: В Турции ажиотажный спрос на золотые сертификаты, правительство выманило сбережения граждан из-под матраса
11:06  "Шэньчжоу-20" пристыковался к "Тяньгуну". В Небесном дворце встретились шесть китайских товарищей (фото)
10:32  Газета.uz: О соглашениях Узбекистана и Швейцарии по возвращению активов Гульнары Каримовой
10:23  В Казахстане умер "смотрящий за тюрьмами" Серик Голова
10:09  НГ: США надоело экспортировать демократию. Знамя "Права человека" свернуто
10:05  Известия: Индия и Пакистан оказались на пороге войны
09:28  В "Дубайском шоколаде" в Узбекистане обнаружены опасные бактерии
03:01  Трансафганская магистраль раздражает англосаксов, - Владислав Макаров
00:58  МВД Казахстана пресекло незаконную деятельность: 62 лица добыли 7 тысяч тонн золотой руды используя 45 единиц спецтехники
00:26  Теракт привел к росту напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном (хронология)
00:19  В России "Новые люди" предложили дарить супругам на юбилеи свадьбы акции сырьевых компаний
00:12  ProFinance: Саудовская Аравия может начать ценовую войну из-за непокорного Казахстана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
НГ: Медийный прорыв северокорейских войск из Курской области нацелен на Запад, но отзовется и на Востоке
01:03 29.04.2025

За что Владимир Путин поблагодарил Ким Чен Ына
Медийный прорыв северокорейских войск из Курской области нацелен на Запад, но отзовется и на Востоке

28.04.2025

На сайте Кремля в 9 утра 28 апреля было опубликовано "Заявление президента РФ": "26 апреля 2025 года Вооруженные силы РФ в ходе боевых действий завершили разгром группировки украинских боевиков, вторгшейся в Курскую область. Тем самым положен конец преступной провокации украинских властей, предпринявших попытку захвата части территории РФ". Но далее речь там идет о роли в курской операции воинских подразделений Северной Кореи.

Такое участие соответствует международному праву и "букве и духу" нового договора между РФ и КНДР, а именно – статье 4 о незамедлительной военной помощи в случае вооруженного нападения. "Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР", – подчеркнул Владимир Путин.

"Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой. Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию", – заявил Путин. И сказал о "дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, закаленных на поле боя".

Первое официальное сообщение об участии в боях подразделений КНДР прозвучало 26 апреля в рапорте начальника Генштаба Валерия Герасимова президенту РФ о завершении курской операции. Судя по всему, это был заранее согласованный с Северной Кореей информационный пас. В ночь на 28 апреля там не просто подтвердили, а восславили подвиги своих солдат. Госагентство ЦТАК привело выдержки из заявления ЦК Трудовой партии Кореи, по данным издания "Нодон синмун", Ким Чен Ын обещал возвести в Пхеньяне монумент боевой славы. Также можно прочитать о том, что подмога из КНДР поступила вовремя.

Северокорейские войска, о пребывании которых в Курской области зарубежные СМИ писали с осени, теперь совершили медийный прорыв. Остается понять, куда он нацелен, и разобраться, за что Путин благодарил КНДР. Во-первых, конечно, за участие в боях, во-вторых, без сомнения, за то, что это оказался реальный союзник. То было как бы ответом Западу, где стараются представить коллективными любые свои действия.

И, похоже, еще один ответ Западу, но уже более прямой – это само наличие в запасе у РФ боеспособных войск, группировку которых можно масштабировать. То ли в случае срыва мирных переговоров, то ли для контроля над возможным иностранным военным присутствием на Украине. На информационный вброс – мол, Путин идет на контакт потому, что СВО якобы заходит в ресурсный тупик, следует намек "в Красной армии штыки, чай, найдутся". Органы печати КНДР говорят еще откровеннее: "Бесценная победа, которую завоевали вооруженные силы двух стран плечом к плечу в одном окопе, проливая кровь... преградила авантюрные военно-политические попытки сил Запада и украинских властей сорвать специальную военную операцию России".

Что же касается КНДР, то ей обученные солдаты пригодятся, чтобы можно было давить на соседа по полуострову, с которым портятся отношения. И вооруженные силы Республики Корея осудили северян за участие в курской операции. Но почти до нуля сдержанно реагирует Китай, куда дважды за полгода выезжал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу после визитов в Пхеньян. На Востоке, как обычно, все тонко – взять хотя бы внезапный интерес южнокорейского бизнеса уже к открытому возвращению в Россию.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745877780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Поручения Главы государства в сфере межэтнических отношений обсудили сенаторы на заседании Бюро
- Государственный советник провел совещание по итогам сессии Ассамблеи народа Казахстана
- Кадровые перестановки
- Итало-испанская компания планирует реализовать новый инвестиционный проект в Казахстане
- Верховный Суд подвел итоги за I квартал 2025 года
- На границе открывают "зеленый коридор" для ранних овощей
- Казахстан и Монголия нацелены на расширение инвестиционного взаимодействия
- Канат Бозумбаев проверил ход исполнения Нацпроекта "Модернизация энергетического и коммунальных секторов"
- Аида Балаева приняла участие в VII Культурном саммите в Абу-Даби
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  