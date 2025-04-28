ProFinance: глобальной экономике угрожает рецессия из-за тарифного шока от США

02:05 29.04.2025

Опрос Reuters: глобальной экономике угрожает рецессия из-за тарифного шока от США



28.04.2025



По мнению большинства из 300 экономистов, опрошенных агентством Reuters, высоки риски того, что мировая экономика в этом году скатится в рецессию. Некоторые из них отметили, что тарифы президента США Дональда Трампа нанесли ущерб деловым настроениям.



