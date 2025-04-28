|ProFinance: глобальной экономике угрожает рецессия из-за тарифного шока от США
02:05 29.04.2025
Опрос Reuters: глобальной экономике угрожает рецессия из-за тарифного шока от США
28.04.2025
По мнению большинства из 300 экономистов, опрошенных агентством Reuters, высоки риски того, что мировая экономика в этом году скатится в рецессию. Некоторые из них отметили, что тарифы президента США Дональда Трампа нанесли ущерб деловым настроениям.
Всего три месяца назад та же группа экономистов, охватывающая почти 50 стран, ожидала, что мировая экономика будет расти высокими и устойчивыми темпами.
Однако стремление Трампа изменить мировую торговлю путем введения пошлин на весь импорт США вызвало шок на финансовых рынках, уничтожив триллионы долларов стоимости акций и подорвав доверие инвесторов к американским активам, включая доллар, как к безопасному убежищу.
Хотя Трамп на несколько месяцев приостановил действие самых высоких пошлин, введенных почти для всех торговых партнеров, сохраняется 10%-ная пошлина, а также 145%-ный тариф для Китая, крупнейшего торгового партнера США.
"Сейчас фирмам достаточно сложно думать об июле, когда они не знают, какими будут ответные пошлины. Попробуйте спланировать еще на год вперед. Я имею в виду, кто знает, как все будет выглядеть, не говоря уже о том, что будет через 5 лет", - сказал Джеймс Росситер, глава отдела глобальной макростратегии в TD Securities.
Столкнувшись с возросшей неопределенностью и невиданными последние 100 лет тарифами на товары, многие мировые компании либо отозвали, либо сократили прогнозы доходов.
Демонстрируя необычное единодушие, ни один из более чем 300 экономистов, опрошенных за период 1-28 апреля, не сказал, что пошлины оказали положительное влияние на деловые настроения, 92% сказали "отрицательное". Только 8% сказали "нейтральное", в основном из Индии и других стран с развивающейся экономикой.
Три четверти экономистов снизили свой прогноз мирового роста на 2025 год, доведя медиану до 2,7% с 3,0% в январском опросе. Международный валютный фонд был немного оптимистичнее в своих оценках - +2,8%.
Прогнозируется, что рост экономики Китая и России составит 4,5% и 1,7% соответственно, что превзойдет показатели США. Эти медианные оценки не изменились по сравнению с результатами опроса прошлого квартала.
Однако прогнозы роста для Мексики и Канады были снижены с января на несколько самых больших значений - до 0,2% и 1,2%. Большинство этих пересмотров произошло в прошлом месяце.
Раскол в отношении перспектив в 2026 году был почти таким же, что говорит о том, что тенденция к снижению ожиданий роста, начавшаяся с введением Трампом пошлин, глубока и ее нелегко исправить.
На вопрос о риске глобальной рецессии в этом году 60% респондентов ответили, что он высокий или очень высокий. 66 респондентов ответили, что он низкий, включая четверых, которые сказали, что очень низкий.
"В этой обстановке очень сложно сохранять оптимизм в отношении роста", - сказал Тимоти Граф, руководитель отдела макростратегии по странам Европы, Ближнего Востока и Африки в State Street. "Мы могли бы избавиться от пошлин сегодня, и это все равно нанесло бы довольно большой ущерб, просто с точки зрения США как надежного участника двусторонних и многосторонних соглашений, от торговли до общей обороны".
Ожидается, что прогресс, достигнутый центральными банками за последние пару лет в сдерживании самого сильного за последние десятилетия всплеска глобальной инфляции путем быстрого повышения процентных ставок также затормозится из-за тарифов, которые, по общему мнению экономистов, являются инфляционными.
"Отказ от крупнейшего торгового партнера… приведет к самым разным диким и не очень приятным последствиям для цен, а это окажет самые разные негативные последствия для реальных доходов и, в конечном счете, спроса", - добавил Граф из State Street. "Это ситуация, когда вероятность того, что мы войдем в стагфляционную среду, всегда была довольно низкой, но я думаю, что сейчас риск вырос".
Стагфляция обычно определяется как длительный период отсутствия или низкого роста, высокой инфляции и растущей безработицы.
Более 65%, а именно 19 из 29 опрошенных крупных центральных банков - не ожидали, что достигнут своих целевых показателей инфляции в этом году. При этом 15 из 29 центробанков, участвовавших в опросе, не ожидают достижения целевой инфляции и в 2026 г.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Reuters.