"Я не прогнозировал войну с Индией" - глава Минобороны Пакистана

02:29 29.04.2025

Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф уточнил, что не прогнозировал начало войны с Индией в течение ближайших дней. Об этом пишут пакистанские СМИ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Tribune.



Министр обороны Хаваджа Асиф в понедельник пояснил, что его предыдущие замечания, в которых говорилось о "неминуемом индийском военном вторжении" после нападения боевиков на туристов в индийском Кашмире на прошлой неделе, были неверно истолкованы.



"Я думаю, что это было неверно истолковано на каком-то другом канале, Samaa. Я уже говорил с ними, и я ничего подобного не говорил. Они (канал) спросили меня, каковы шансы войны, поэтому я сказал, что следующие два-три дня будут решающими. Если что-то должно произойти, то это произойдет в ближайшие два-четыре дня… в противном случае непосредственная опасность минует", - заявил он.



Он сообщил, что новостной канал также вносит необходимые исправления.



Министр обороны заявил, что "нет никаких сомнений" в надвигающейся опасности, но "я никогда ничего не говорил о ее неизбежности".



Асиф добавил, что другие страны региона работают над предотвращением возникновения спорных ситуаций и деэскалацией конфликта.



"Пакистан на 100 процентов готов к любым боевым действиям, если суверенитет страны окажется под угрозой или ей будет навязана война", -добавил он.



Напомним, ранее глава Минобороны Пакистана в интервью телеканалу Samaa TV заявил, что война между Индией и Пакистаном может начаться через 2-4 дня. Он добавил, что Пакистан усилил свои силы и принял ряд стратегических решений.