 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 29.04.2025
05:08  Россия в 2024 году вошла в пятерку экономических лидеров мира
04:31  Kun.uz: Саудовская Аравия прекратила выдачу электронных виз гражданам Узбекистана и Таджикистана на время сезона хаджа
04:12  Как американские "правозащитники" поощряют религиозный экстремизм в СНГ, - Сергей Андриевский
03:36  За первые три месяца года в Таджикистан импортировано более 6 тысяч электромобилей
03:20  Узбекистан. Социальные сети как угроза. Как цифровые платформы становятся рассадником наркотиков, - Маъмуржон Парпиев
02:29  "Я не прогнозировал войну с Индией" - глава Минобороны Пакистана
02:05  ProFinance: глобальной экономике угрожает рецессия из-за тарифного шока от США
01:03  НГ: Медийный прорыв северокорейских войск из Курской области нацелен на Запад, но отзовется и на Востоке
00:26  Президент Туркменистана провел рабочее совещание по оптимизации выполнения текущих сезонных работ на полях
00:00  Путин объявил о дате и сроках нового гуманитарного перемирия – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Понедельник, 28.04.2025
21:02  Президент Узбекистана посетил международную выставку "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте
20:57  Почему президент Казахстана осудил языковой радикализм? - Женис Байхожа
20:53  S&P Global Ratings: Кыргызскому ОАО "Айыл Банк" присвоены рейтинги "B+/B"; прогноз "Стабильный"
20:50  Завершились военные учения Узбекистана и Индии "Дустлик-2025"
20:41  Куда отправятся северокорейцы из Курской области: Запорожье, Херсон или Киев? - Игорь Ким
20:34  Останки казахстанцев-участников Великой Отечественной войны передали родным в Астане
17:16  Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
17:02  Казахстан. АО "Пассажирские перевозки" увеличивает количество ж/д маршрутов с услугой "Женский вагон"
15:07  Profinance: Потрясения на Уолл-стрит. Падение акций "Великолепной семерки" испытывает мировой рынок на прочность
11:53  В Бишкеке на параде к 80-летию Победы покажут ЗРК С-300, полученный Киргизией от России
11:43  В Таджикистане создают новые рабочие места так же быстро как и рожают ...по статистике
11:31  Ташкент возобновил участие в рейтингах Fitch. Fitch вернуло Ташкенту ранее отозванные рейтинги
11:23  Президент Казахстана назначил еще одного зампредседателя Агентства по атомной энергии - Гумара Сергазина
11:12  Индия готовит ответ на теракт в Пахалгаме. Видео с индо-пакистанской границы
11:04  "Военная хроника": КНДР может бросить против ВСУ до 250 тысяч бойцов
10:44  Кому и сколько стоит глобализация и отказ от нее? - Елена Пустовойтова
00:57  НГ: Москва, Пекин и Брюссель будут бороться за влияние в Центральной Азии
00:46  Русская армия продолжает наступление на ключевых направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 27.04.2025
20:43  Данные из Китая показывают, что страна успешно противостоит США в торговой войне
16:01  Американцы видят японцев на "передовой" сражений за интересы янки, - Анатолий Кошкин
02:33  Известия: Православные Эстонии пожаловались Трампу на дискриминацию. Это возымело действие на местные власти
01:36  Readovka: Событие недели на СВО: 7 дней переговорного трека
00:45  Глава МИД Ирана удовлетворен третьим раундом переговоров с США по ядерной сделке
Суббота, 26.04.2025
19:10  Кто командует северокорейским спецназом в борьбе с нацистами, - П.В.Густерин
19:04  Националистический эксперимент на Украине привел к закономерному краху, - Дмитрий Седов
16:48  В России впервые официально заявлено об участии войск Северной Кореи в освобождении Курской области (на видео штурмовики КНДР)
15:15  Российские войска освободили Курскую область
15:05  Главные виновные в аварии на Чернобыльской АЭС, - П.В.Густерин
12:04  СВР России: Еврофашизм, как и 80 лет назад - общий враг Москвы и Вашингтона
02:10  Британская газета опубликовала карикатуру с Трампом и Зеленским
00:05  Как дело по наемничеству в Кыргызстане связано с московской кыргызской баней
Пятница, 25.04.2025
23:16  Украинские войска бросают последние позиции в Курской области – итоговая сводка Readovka за 25 апреля
22:07  Turkmen Serdar: Страны ЦентрАзии стремятся выйти из-под влияния Анкары в Организации тюркских государств
21:43  Кыргызстан и Казахстан договорились о создании "зеленого коридора" для кыргызского сельхозэкспорта
18:25  Страны ЦентрАзии делят воду: Таджикистан получит в 2025 году 12 млрд. кубов для орошения
18:14  Немецкая газета с тиражом в 200 тыс. признала свои 15 статей об Алишере Усманове ложью
18:01  На Байконуре для туристов создают музей ракетной техники под открытым небом
13:29  Как англосаксы добивались от Гитлера "Дранг нах Остен", - Валентин Катасонов
12:02  Ташкент: Депутат предложил как улучшить работу метро. Метрополитен ответил: "создать рабочую группу и... не прислоняться к дверям"
11:34  ProFinance: В Турции ажиотажный спрос на золотые сертификаты, правительство выманило сбережения граждан из-под матраса
11:06  "Шэньчжоу-20" пристыковался к "Тяньгуну". В Небесном дворце встретились шесть китайских товарищей (фото)
10:32  Газета.uz: О соглашениях Узбекистана и Швейцарии по возвращению активов Гульнары Каримовой
10:23  В Казахстане умер "смотрящий за тюрьмами" Серик Голова
10:09  НГ: США надоело экспортировать демократию. Знамя "Права человека" свернуто
10:05  Известия: Индия и Пакистан оказались на пороге войны
09:28  В "Дубайском шоколаде" в Узбекистане обнаружены опасные бактерии
03:01  Трансафганская магистраль раздражает англосаксов, - Владислав Макаров
00:58  МВД Казахстана пресекло незаконную деятельность: 62 лица добыли 7 тысяч тонн золотой руды используя 45 единиц спецтехники
00:26  Теракт привел к росту напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном (хронология)
00:19  В России "Новые люди" предложили дарить супругам на юбилеи свадьбы акции сырьевых компаний
00:12  ProFinance: Саудовская Аравия может начать ценовую войну из-за непокорного Казахстана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Я не прогнозировал войну с Индией" - глава Минобороны Пакистана
02:29 29.04.2025

Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф уточнил, что не прогнозировал начало войны с Индией в течение ближайших дней. Об этом пишут пакистанские СМИ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Tribune.

Министр обороны Хаваджа Асиф в понедельник пояснил, что его предыдущие замечания, в которых говорилось о "неминуемом индийском военном вторжении" после нападения боевиков на туристов в индийском Кашмире на прошлой неделе, были неверно истолкованы.

"Я думаю, что это было неверно истолковано на каком-то другом канале, Samaa. Я уже говорил с ними, и я ничего подобного не говорил. Они (канал) спросили меня, каковы шансы войны, поэтому я сказал, что следующие два-три дня будут решающими. Если что-то должно произойти, то это произойдет в ближайшие два-четыре дня… в противном случае непосредственная опасность минует", - заявил он.

Он сообщил, что новостной канал также вносит необходимые исправления.

Министр обороны заявил, что "нет никаких сомнений" в надвигающейся опасности, но "я никогда ничего не говорил о ее неизбежности".

Асиф добавил, что другие страны региона работают над предотвращением возникновения спорных ситуаций и деэскалацией конфликта.

"Пакистан на 100 процентов готов к любым боевым действиям, если суверенитет страны окажется под угрозой или ей будет навязана война", -добавил он.

Напомним, ранее глава Минобороны Пакистана в интервью телеканалу Samaa TV заявил, что война между Индией и Пакистаном может начаться через 2-4 дня. Он добавил, что Пакистан усилил свои силы и принял ряд стратегических решений.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745882940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Поручения Главы государства в сфере межэтнических отношений обсудили сенаторы на заседании Бюро
- Государственный советник провел совещание по итогам сессии Ассамблеи народа Казахстана
- Кадровые перестановки
- Итало-испанская компания планирует реализовать новый инвестиционный проект в Казахстане
- Верховный Суд подвел итоги за I квартал 2025 года
- На границе открывают "зеленый коридор" для ранних овощей
- Казахстан и Монголия нацелены на расширение инвестиционного взаимодействия
- Канат Бозумбаев проверил ход исполнения Нацпроекта "Модернизация энергетического и коммунальных секторов"
- Аида Балаева приняла участие в VII Культурном саммите в Абу-Даби
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  