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Узбекистан. Социальные сети как угроза. Как цифровые платформы становятся рассадником наркотиков, - Маъмуржон Парпиев
03:20 29.04.2025

Социальные сети как угроза. Как цифровые платформы становятся рассадником наркотиков

28 апреля 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Агентство информации и массовых коммуникаций стало все чаще обращаться к администрациям интернет-сайтов и социальных сетей с просьбой ограничить распространение противоправного контента. В частности, в ведомстве отмечают резкий рост случаев рекламы и реализации наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров – по сравнению с 2023 годом в прошлом году их увеличилось в 112 раз.

В прошлом году Комитет по делам молодежи, культуры и спорта Сената Олий Мажлиса совместно с общенациональным движением "Юксалиш" провели общественные слушания, направленные на профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ среди молодежи и подростков.

На встрече подробно обсуждалась все более актуальная глобальная проблема употребления и незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ среди молодежи, особенно подростков, а также вовлечение или использование молодых людей злонамеренными и недобросовестными лицами в такой гнусной деятельности, а также меры по ее предотвращению.

Согласно данным ООН, более 25 % детей в возрасте 12–15 лет пробовали или имеют опыт употребления наркотиков (психоактивных или синтетических). В некоторых странах 56 % мальчиков и 20 % девочек хотя бы раз пробовали наркотики или одурманивающие вещества, а 45 % мальчиков и 18 % девочек продолжают их употреблять.

По данным источников, в нашей республике отмечены факты реализации и потребления сильнодействующих лекарственных средств, таких как "Тропикамид", "Прегабалин" ("Лирика", "Регапен" и "Липре"), "Залеплон" ("Селофен") и наркотического средства "Трамадол".

Сейчас большая часть торговли осуществляется через интернет. Если раньше торговля наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами осуществлялась на улицах, в учебных заведениях и аптеках, сегодня она также переместилась в онлайн-пространство.

Согласно законам, в нашей стране запрещена пропаганда психотропных веществ и прекурсоров. Однако сегодня мы сталкиваемся с подобной информацией в интернете почти каждый день. К большому сожалению, мониторинг показывает, что распространение подобного рода запрещенной информации растет с каждым годом. Если в 2023 году было зафиксировано около 200 случаев распространения наркотиков через интернет и социальные сети, то к концу 2024 года их стало более 18 тысяч.

Общественность неравнодушна к этой проблеме. К примеру, в Telegram-бот, созданный Агентством информации и массовых коммуникаций совместно с правоохранительными органами в мессенджере – @stopnarko_bot – в прошлом году поступило свыше 3,5 тысячи материалов.

Органы внутренних дел рассматривают выявленные факты в рамках закона и привлекают виновных к административной и уголовной ответственности, а Агентство информации и массовых коммуникаций совместно с администрациями социальных сетей принимает меры по ограничению распространения противоправного контента через интернет-площадки и страницы.

Эти цифры свидетельствуют о необходимости дальнейшего усиления работы в этом направлении. Для этого, прежде всего, необходимо укрепить правовую базу и принять новый нормативный правовой документ.

С момента принятия постановления правительства "О мерах по дальнейшему повышению уровня информационной безопасности в глобальной сети Интернет" прошло уже почти семь лет. За это время интернет и социальные сети, в целом сфера цифровизации значительно развились. Поэтому настала необходимость в обновлении и внесении соответствующих поправок в законодательство.

Маъмуржон Парпиев,
начальник отдела Агентства информации и массовых коммуникаций.

Источник - Podrobno.uz
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