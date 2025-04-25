За первые три месяца года в Таджикистан импортировано более 6 тысяч электромобилей

03:36 29.04.2025

ДУШАНБЕ, 28.04.2025 /НИАТ "Ховар"/. За первые три месяца 2025 года в Таджикистан было импортировано еще 6047 электромобилей, количество этих видов транспорта (электромобили, автобусы и микроавтобусы, грузовые электромобили и специальные грузоподъемные средства) достигло 27580 единиц, что на 9885 единиц больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Министерство транспорта Таджикистана.



"Таджикистан начал закупать еще больше электромобилей. Страна планирует увеличить долю электромобилей на территории республики до 20-30 % от общего количества машин. Импорт электромобилей реализуется в рамках "Государственной программы развития электротранспорта в Таджикистане на 2023-2028 годы", проект которой был разработан Министерством транспорта", – сообщили в министерстве.



Сейчас увеличение количества "зеленого" транспорта на территории государства является приоритетной задачей. Отныне все владельцы электромобилей в Таджикистане при государственной регистрации в ГАИ обязаны получить зеленый номерной знак.



Председателем города Душанбе уважаемым Рустами Эмомали подписаны "Концепция перехода на электрическую систему пассажирского транспорта города Душанбе на 2023-2026 годы" и Постановление о полном переходе к 1 сентября 2025 года обслуживания пассажиров такси с использованием электротранспорта.



Общественный транспорт Таджикистана также переживает модернизацию. Недавно в столице были выпущены китайские электрические микроавтобусы. ООО "Акиа Авесто Автоматив Индастри" планирует серийное производство новых типов электробусов, а также сборочное производство аккумуляторных поддерживающих систем для электромобилей по принципу "гибкости", что позволит выпускать малые партии по конкретным требованиям заказчика, с учетом технических, размерных и конструктивных особенностей.