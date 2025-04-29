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Как американские "правозащитники" поощряют религиозный экстремизм в СНГ, - Сергей Андриевский
04:12 29.04.2025

Как американские "правозащитники" поощряют религиозный экстремизм в СНГ

29.04.2025 | Сергей АНДРИЕВСКИЙ

Недавно Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) опубликовала очередной т. н. Доклад по международной религиозной свободе – 2025. Поскольку в начале года новоизбранный президент США Д. Трамп пообещал разогнать USCIRF, та поспешила выпустить ежегодный доклад на несколько месяцев раньше, чем обычно. Тем не менее на одиозности, ангажированности и предвзятости текста это не сказалось никоим образом.

Авторы 96-страничного документа сочли состояние религиозной свободы в республиках СНГ и России "неудовлетворительным". Сделать такие выводы они смогли на основании того, что правоохранительные органы постсоветских стран пытаются противодействовать деятельности деструктивных неокультов и сект, а также террористических организаций исламистского толка.

В докладе, в частности, упомянуты уголовное преследование секты "Свидетели Иеговы" (признана в России экстремистской и запрещена) и назначение некоторым из сектантов сроков лишения свободы за деструктивную деятельность и нарушения законодательства; преследование адептов "Хиз бут-Тахрир"* в Крыму, последователей Саида Нурси, "Таблиги джамаат"* и других исламистских структур джихадистского толка по "экстремистским" статьям.

В последнем докладе USCIRF комиссия сохранила большинство своих рекомендаций от 2024 года, посоветовав Государственному департаменту США внести 16 стран в список стран, "вызывающих особую озабоченность" (CPC), а еще 12 – в список стран, находящихся под "особым наблюдением" (SWL). Эти термины, с точки зрения американцев, "потенциально могут повлечь за собой суровые наказания и используются для того, чтобы побудить страны улучшить отношение к религиозным группам".

"Особую озабоченность" заокеанских "доброхотов" в вопросах религиозной свободы в очередной раз вызвал, например, Таджикистан. Но не с точки зрения угроз, который несет этой стране изнутри и извне культивируемый туземными марионетками англосаксов религиозный экстремизм и исламизм, а наоборот, с точки зрения противостояния властей страны этим деструктивным тенденциям.

Заокеанские авторы также специально упомянули "преследование верующих религиозных организаций", чья деятельность признана нежелательной на территории РФ и СНГ, признание глав квазирелигиозных организаций и прочих деятелей сектантского толка иностранными агентами и преследование их за критику действий российской армии на территории Украины.

Также комиссия США по религиозной свободе создала в своем отчете 2025 года подраздел, посвященный Украине – теперь он присутствует в разделе "Тренды свободы вероисповедания в странах в конфликте или политической нестабильности". В нем максимально извращены или просто замолчаны проблемы, создаваемые в рассматриваемой сфере правящим в Киеве режимом. Прежде всего, забвению предан факт того, что 23 сентября 2024 года на Украине вступил в силу принятый Радой и подписанный просроченным "президентом" Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

В отчете упоминается, что USCIRF призвала украинские власти и правительство обеспечить реализацию поправок в соответствии с международными стандартами в области прав человека, однако ничего не говорится о противодействии этим поправкам как входящим в противоречие с правами человека. И это притом, что украинский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Православную церковь – самую большую общину верующих в стране.

Под предлогом ее связи с Россией местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против православного духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками и сектантами при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.

Замалчивая самую острую проблематику Украины, авторы доклада в то же время среди рекомендаций Госдепартаменту США вновь назвали целевые санкции против государственных учреждений и должностных лиц России, Таджикистана и других постсоветских республик, "ответственных за серьезные нарушения религиозной свободы; поддержку гражданских инициатив, направленных на мониторинг нарушений религиозной свободы; защиту узников совести". Проще говоря, в очередной раз прописали желательность борьбы не с экстремистами и разжигателями межконфессиональной розни, а с теми, кто им противостоит и стремится оградить общество от деструктивных поползновений террористов и радикальных националистов, паразитирующих на религиозной проблематике.

Комментируя подобного рода документы, эксперты из стран СНГ уже не первый год дают им оценки как насквозь ангажированным и лживым. Так, замдиректора Института философии, политологии и права им. А. Баховадинова Национальной академии наук Таджикистана доктор философских наук Рустам Хайдаров высказывается следующим образом: "Доводы наших американских партнеров вынуждают нас делать вывод о том, что доклад подготовлен ангажированными кабинетными исследователями, которые имеют дилетантское представление о религиозной жизни".

Сегодня ангажированность, предвзятость и непрофессионализм комиссии США по международной религиозной свободе уже очевидны не только американскому президенту (судя по его намерениям в отношении комиссии) и экспертам из СНГ, но и всему миру. Недаром, даже МИД далекой от подобного рода склок Индии раскритиковал последний доклад USCIRF, назвав его оценки "предвзятыми и политически мотивированными", а также призвал саму Комиссию США по международной религиозной свободе отнести "к числу организаций, вызывающих озабоченность".

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745889120


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