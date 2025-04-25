Kun.uz: Саудовская Аравия прекратила выдачу электронных виз гражданам Узбекистана и Таджикистана на время сезона хаджа

04:31 29.04.2025

Саудовская Аравия прекратила выдачу электронных виз гражданам Узбекистана на время сезона хаджа



По данным Министерства туризма Саудовской Аравии, подача заявок на электронные визы для граждан более десяти стран, включая Узбекистан и Таджикистан, временно приостановлена. Это рассматривается как мера для предотвращения незаконного совершения хаджа под видом туризма или умры.



Министерство туризма Саудовской Аравии закрыло для граждан Узбекистана возможность получения электронной визы через онлайн-портал. Власти королевства пока не дали официальных разъяснений по этому поводу.



Корреспондент Kun.uz обратился в онлайн-центр обращений Министерства туризма Саудовской Аравии с просьбой дать официальный комментарий по ситуации.



Было сообщено, что подача заявок на электронные визы для граждан Узбекистана и Таджикистана временно приостановлена на период хадж-сезона.



"С 23 апреля по 9 июня услуга подачи заявок на электронную визу будет временно недоступна. В этот период желающие поехать в Саудовскую Аравию могут подать заявку на получение визы через посольства или уполномоченные визовые центры в своих странах.



Кроме того, путешественники, имеющие действующие визы Шенгенской зоны, Великобритании или США, а также резиденты ЕС, Великобритании или США, могут получить визу на въездных пунктах Саудовской Аравии", - говорится в информации, предоставленной Министерством туризма Саудовской Аравии Kun.uz.



13 апреля текущего года Саудовская Аравия также закрыла возможность получения электронной визы для граждан 14 стран (Индия, Египет, Пакистан, Йемен, Тунис, Марокко, Иордания, Нигерия, Алжир, Индонезия, Ирак, Судан, Бангладеш и Ливия).



Сообщается, что причиной такой меры стало увеличение числа граждан этих стран, включая Узбекистан и Таджикистан, которые приезжают в королевство по визам для умры, а затем остаются для совершения хаджа без соответствующего разрешения.



В частности, Саудовская Аравия в этом году установила очень большие штрафы как для граждан, совершающих хадж без разрешения, так и для компаний, вовлеченных в такие нарушения.



На сезон хаджа 2025 года для граждан Узбекистана выделено 15 тысяч квот.



В Узбекистане организация хаджа осуществляется только через Комитет по делам религий и Управление мусульман.



Напоминаем, 6 августа 2023 года Саудовская Аравия открыла возможность получения виз через электронный портал для граждан Узбекистана и еще семи стран.



В общей сложности через эту систему могли подавать заявки граждане 57 стран.



Электронная виза Саудовской Аравии является годовой многократной визой, дающей право находиться в стране до 90 дней. Эта виза не дает права совершать хадж, проживать или работать в Саудовской Аравии.



С 1 января 2023 года Узбекистан ввел безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан Саудовской Аравии при условии наличия обратного билета или билета в третью страну.



Также напомним: 25 апреля Министерство иностранных дел Узбекистана предупреждало, что рост правонарушений граждан в ОАЭ может повлиять на безвизовый режим с эмиратами.