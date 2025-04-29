Россия в 2024 году вошла в пятерку экономических лидеров мира

05:08 29.04.2025

29 апреля 2025



По итогам 2024 года Россия заняла четвертое место в топе стран по вкладу в увеличение мирового ВВП по паритету покупательной способности (ППС). Это во вторник, 29 апреля, следует из данных Международного валютного фонда (МВФ) и собственных расчетов "РИА Новости".



Российская экономика по ППС достигла рекордного значения валового продукта на уровне 6,94 трлн, в 2023 году этот показатель составил 6,48 трлн.



Лидером в пятерке стран стала Китайская Народная Республика - ее ВВП оказался на уровне 38,15 трлн (с 35,5 трлн в позапрошлом году). Второе место у США с 29,2 трлн (27,7 трлн в 2023-м). Тройку лидеров замыкает Индия: ВВП страны вырос до 16,2 трлн с 14,85 трлн.



Накануне, 28 апреля, председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что специальная военная операция поспособствовала усилению развития российских инноваций, которые станут основой многих отраслей. По его словам, технологии не стоят на месте, они развиваются. Это происходит под действием различных факторов.



