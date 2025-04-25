Известия: иностранным инвесторам могут запретить обратный выкуп акций компаний

11:05 29.04.2025 Значат так: иностранным инвесторам могут запретить обратный выкуп акций компаний

Это может коснуться тех отраслей, которые влияют на социально-экономическое развитие РФ



Евгения Перцева



Иностранной компании могут запретить обратный выкуп акций российского предприятия, если оно значимо влияет на социально-экономическое развитие РФ. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям направил в правительство на одобрение такие поправки в закон "Об иностранных инвестициях в РФ". "Известия" ознакомились с документом. Таким образом, Россия получит юридическое основание для отказа в обратном выкупе акций иностранцам в ведущих отраслях - производстве продуктов питания, торговле и других.



Что такое опционы и какие компании их заключали



Иностранным инвесторам, которые покинули РФ, заключив при этом опцион (обратный выкуп акций в перспективе) с отечественными партнерами, серьезно осложнят возвращение в страну. Россия сможет запретить сделку по возврату акций предприятия, если оно имеет серьезное социально значимое влияние на экономику, узнали "Известия". Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям подготовил поправки в закон "Об иностранных инвестициях в РФ" (документ есть у редакции).



Причем решение о таком запрете будет принимать ведомство, которое регулирует конкретный сектор экономики. Этот законопроект уже направлен в правительство на одобрение, отзыв кабмина формирует Минэкономразвития.



В пресс-службе ведомства "Известиям" подтвердили, что депутатский законопроект находится на рассмотрении в министерстве: его позиция будет представлена в установленные сроки. В Минэке также отметили, что вопрос об условиях возвращения иностранных инвесторов является комплексным и требует взвешенного подхода.



В законопроекте оговаривают и другие значимые детали возвращения иностранных компаний. Например, новый, теперь уже российский владелец может отказаться от исполнения опциона в одностороннем порядке. Причем это возможно сразу в нескольких случаях: если штаб-квартира зарубежной организации находится в государстве, которое совершает недружественные действия по отношению к РФ, а также если акции компании были проданы российской стороне в период с 24 февраля 2022 года по 1 марта 2025-го.



Плюс к этому сделка не состоится, если цена опциона ниже рыночной либо с момента его заключения прошло два года и более, а в это время отечественный собственник исполнял и исполняет свои обязательства перед работниками и кредиторами. Такие поправки предложены сразу ко второму чтению уже внесенного в Госдуму законопроекта - он уже прошел первое одобрение депутатов, его автор - член комитета ГД по бюджету и налогам Владислав Резник.



День равновесия: индексу Мосбиржи прописали закрепление выше 3000 пунктов

Что позволит фондовому рынку остаться на этих значениях даже без позитивных новостей в геополитике



Получить его комментарий не удалось, глава комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов не ответил на запрос "Известий". В правительстве перенаправили вопросы редакции в Минэкономразвития. Издание также адресовало их Минпромторгу, Минсельхозу, ФАС и Минфину.



С февраля 2022 года и до сегодняшнего дня иностранные компании заключают сделки, в результате которых акции зарубежных инвесторов переходят российским. Это ведущие отрасли экономики: промышленность, в том числе энергетика, газ, нефть, торговля, одежда, финансы, транспорт, программное обеспечение, питание, алкоголь и напитки и так далее, всего более 15 направлений.



Интересно то, что существенная их часть заключала соглашения о возможном возвращении в страну. Например, в мае 2023 года Денис Мантуров, занимавший тогда должность вице-премьера и главы Минпромторга, говорил "Известиям", что половина продавших свой бизнес в РФ зарубежных компаний может вернуться в течение 10 лет. "Примерно половина иностранных организаций, продавших свой бизнес в России, имеют опцион на обратный выкуп активов в горизонте 3–10 лет", - сказал тогда чиновник. Он же в феврале 2024 года сообщал, что из нашей страны ушли около 100 европейских компаний из 500 работавших и 66 американских из 350 расположенных в РФ.



Самыми известными сделками, конечно, стали контракты за 1 рубль. Так, например, уходил французский Renault и американский McDonalds. Известно, что первая компания передала свои российские активы с правом выкупа доли в течение шести лет. Как писали СМИ, аналогичные условия были с рестораторами из "Вкусно - и точка", которая, правда, не раскрывала своих условий по сделке.



Какие есть альтернативы для запрета опционов



Вопрос о возвращении зарубежных брендов в Россию сейчас актуален. На фоне потепления отношений с США и первых новостей о том, что сами иностранные организации начали проявлять интерес к перспективам сотрудничества, в правительстве развернулась дискуссия, при каких условиях возможно их возвращение. Ведь иностранный бизнес, покидая страну, часто нарушал свои обязательства в России - перед партнерами, кредиторами, работниками и, в конце концов, перед потребителями.



Эксперты дали инвесторам советы по формированию портфеля на длинный горизонт



Поэтому чиновники во главе с Минфином сейчас формируют необходимые подходы к тому, как должно строиться восстановление отношений с западными партнерами. Пока известно, что зарубежный бизнес должен получить одобрение кабмина. Но на повестке остаются многие другие аспекты: должна ли иностранная компания дополнительно локализовать здесь производство, проинвестировать фиксированную сумму в отечественную экономику в качестве своеобразного депозита и многие другие условия.



Но нужно ли при этом сразу обращаться к запретам - пока остается вопросом, ведь по сути все отрасли, в которых иностранцы сворачивали свое активное участие, можно оценить как социально значимые, сказал "Известиям" директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Осложняет ситуацию и то, что российское законодательство не предусматривает такого понятия, поэтому неясно, какие опционы в зоне риска. Но на первый взгляд, это сферы питания, торговли, промышленности и все другие, которые оказывают прямое влияние на благосостояние человека, пояснил он.



- Совершенно ясно, что при возвращении западного бизнеса в Россию компании должны представить правительству план: какие перспективы по развитию наметил бренд, какую номенклатуру товаров он готов и будет производить в РФ, по каким ценам. Это позволит оценить, какую конкуренцию вернувшийся инвестор создаст отечественным изготовителям, - отметил он. - Ведь у нас есть сферы, в которых западный опыт нам действительно важен, например в технологиях, а есть те, где мы справляемся своими силами.



Сложности возникнут и с юридической стороны, согласились опрошенные "Известиями" юристы. Например, в случае принятия такой закон должен иметь ретроспективную силу, ведь запрет распространят на ранее заключенный опцион, сказал редакции управляющий партнер Legal Group Novator, адвокат Вячеслав Косаков.



- Надо учитывать, что сделки с обратным выкупом акций заключались на специфических условиях: нередко иностранные компании передавали российским партнерам бизнес за 1 рубль с тем условием, что в перспективе смогут выкупить свои активы обратно по оговоренной цене. Новый предложенный запрет создает неоднозначную ситуацию, появляется вопрос: а не позволит ли такое ограничение западным партнерам пересмотреть все условия сделки, - добавил он.



Ничего личного: Chanel и Rolex зарегистрировали в Роспатенте товарные знаки

Готовятся ли компании активизировать бизнес в России



С ним согласен адвокат МКА "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин, который отметил, что ломается вся логика заключенного контракта. Нарушается сама суть опциональных договоренностей между сторонами - базовый принцип свободы договора. Иностранная компания сможет обратиться в Конституционный суд за разъяснением, соответствует ли такой закон нормам Гражданского кодекса, добавил он.



"Известия" направили запросы в Ассоциацию европейского бизнеса, РСПП, ТПП, "Деловую Россию", а также в "Руспродсоюз", "Русбренд", АКОРТ.



Предложенная депутатами мера справедлива, уверен председатель Совета ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Это продиктовано прежде всего "совершенно безобразным уходом некоторых иностранных компаний с российского рынка", отметил он.



- Мы понимаем, что многие зарубежные инвесторы заключали сделки именно с правом обратного выкупа своего бизнеса в России в ближайшие годы. Эти компании всегда были заинтересованы в отечественном рынке и, соблюдая санкции, которые должны были навредить стране, рассчитывали легко вернуться на свои предприятия. Но мы в такой ситуации должны думать о собственных интересах - о защите российских производителей и рынка от агрессивной конкуренции, - заметил эксперт. - В истории нашей страны есть примеры активного развития иностранных предприятий и выдавливания с рынка отечественных производств, которые наблюдались в 90-х годах.



По его мнению, сложившаяся ситуация требует защитных для нашего рынка мер именно в тех отраслях экономики, которые оказывают ключевое влияние на экономическое развитие страны. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745913900





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Поручения Главы государства в сфере межэтнических отношений обсудили сенаторы на заседании Бюро

- Государственный советник провел совещание по итогам сессии Ассамблеи народа Казахстана

- Кадровые перестановки

- Итало-испанская компания планирует реализовать новый инвестиционный проект в Казахстане

- Верховный Суд подвел итоги за I квартал 2025 года

- На границе открывают "зеленый коридор" для ранних овощей

- Казахстан и Монголия нацелены на расширение инвестиционного взаимодействия

- Канат Бозумбаев проверил ход исполнения Нацпроекта "Модернизация энергетического и коммунальных секторов"

- Аида Балаева приняла участие в VII Культурном саммите в Абу-Даби

