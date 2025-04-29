Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп: два сапога – пара? - Владимир Малышев

12:01 29.04.2025 Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп: два сапога – пара?

Возможное потепление в американо-турецких отношениях устраивает далеко не всех



29.04.2025 | Владимир МАЛЫШЕВ



Как заявил недавно министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, в настоящее время ведется работа по организации встречи президентов Турции и США и уже предпринимаются шаги по определению места ее проведения. Об этом он сообщил на пресс-конференции, организованной в апреле в рамках церемонии закрытия 4-го Дипломатического форума в Анталье: "Наша работа над этими вопросами продолжается. Пройдет ли встреча в Турции или США, когда она состоится, это вопросы, над которыми в настоящее время работают наши ведомства".



Как уточнила на днях газета Türkiye, переговоры могут состояться до конца июня текущего года. Саммит НАТО в Гааге 24-25 июня является одной из наиболее вероятных возможностей провести такую встречу, пишет издание. В то же время обсуждается и вариант организации переговоров до этих дат, в частности в мае, добавляет газета. Трамп может прибыть в Турцию после своего турне по странам Персидского залива, которое, как сообщалось ранее, прорабатывается, либо же Эрдоган прибудет в Вашингтон с официальным визитом.



Информацию об этом политические обозреватели расценили как признак наступающего со вторым приходом к власти в США Дональда Трампа потепления в отношениях между двумя странами, которые изрядно охладели во времена президентства Джо Байдена. А недавно это подтвердил и сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявив, что в его отношениях с избранным президентом США Дональдом Трампом сейчас нет никаких проблем, а его недавние слова о мощи Турции соответствуют действительности.







"Господин Трамп фактически подчеркивает мощь и эффективность нашей страны, давая такую ситуационную оценку. Эти выводы точны. Между нами действительно нет никаких проблем. С момента его избрания у нас были контакты. Трамп – прагматичный политик. У него есть видение по изменению политики, которая создает издержки для его страны и ее союзников. После его инаугурации мы, скорее всего, первые поздравим его и начнем искренне обсуждать вопросы нашей повестки", – приводит слова президента агентство Anadolu.



А недавно и сам Трамп, в свою очередь, встал на защиту Эрдогана. Как сообщил портал Axios, он призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "вести себя разумно" по отношению к турецкому коллеге, которого тот резко критикует за поддержку палестинцев и его действия в Сирии.



С таким призывом обратиться к Нетаньяху Трамп решил прямо во время переговоров, которые у них проходили 8 апреля. И тогда американский лидер подчеркнул, что главе Израиля не стоит переходить границы в отношении Эрдогана.



"Любую проблему, которая у вас есть с Турцией, я думаю, я смогу решить. При условии, что вы будете вести себя разумно", – сказал президент США, добавив, что у него сложились "хорошие отношения" с Эрдоганом.



И вот на этом фоне 27 апреля ведущая газета США New York Times напечатала редакционную статью, опубликованную под заголовком "Народ Турции сопротивляется автократии. Они заслуживают большего, чем молчание", направленную против Эрдогана и в поддержку арестованного мэра Стамбула.



"Соединенные Штаты, - пишет издание, - уже давно готовы дружить с сомнительными иностранными правительствами, иногда не без оснований. В опасном мире демократические страны не могут позволить себе отталкивать от себя каждую недемократическую страну. Но любой союз с автократическим режимом требует как минимум тщательного взвешивания компромиссов. Насколько ценны эти отношения для американских интересов? И насколько отвратительно поведение режима?



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган олицетворял эту дилемму на протяжении большей части своих 22 лет у власти. Турция, расположенная на пересечении Европы, Азии и Ближнего Востока, является важным американским партнером и занимает второе место по величине армии в НАТО. Однако в последнее десятилетие Турция движется к автократии. Г-н Эрдоган изменил Конституцию, чтобы расширить свои полномочия, поставил суды под свой контроль, манипулировал выборами, чистил ряды преподавателей, закрывал СМИ и арестовывал журналистов и протестующих.



В прошлом месяце г-н Эрдоган вывел борьбу с демократией на новый уровень. По мере роста недовольства его правительством оно задержало его вероятного оппонента на следующих президентских выборах, Экрема Имамоглу, популярного мэра Стамбула, а также почти 100 соратников г-на Имамоглу по сомнительным обвинениям".



"Реакция остального мира, – сетует в этой связи NYT, – была слабой. Вскоре после ареста г-на Имамоглу президент Трамп сказал о г-не Эрдогане: "Он мне нравится, и я ему нравлюсь". Многие европейские лидеры промолчали. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила лишь, что арест "вызывает глубокую обеспокоенность". Учитывая стратегическую важность Турции и власть г-на Эрдогана, простых ответов нет. Но мировые демократии неверно оценивают ситуацию. Они могут сделать больше для поддержки народа Турции и оказать давление на господина Эрдогана".



Ну а дальше газета начинает уже открыто расхваливать политического оппонента Трампа, уверяя, что "турецкие избиратели, похоже, устали от Эрдогана. Если бы выборы состоялись сегодня, то, согласно опросам и мнению политических аналитиков, Имамоглу, вероятно, победил бы".



54-летний Имамоглу, называющий себя социал-демократом, является членом Народно-республиканской партии, которую Мустафа Кемаль Ататюрк основал в 1919 году как группу сопротивления, а позже она стала первой правящей партией современной Турецкой Республики. Партия выступает за светское правительство в Турции. Господин Имамоглу стал мэром Стамбула в 2019 году, одержав неожиданную победу над кандидатом от партии Эрдогана… С тех пор он зарекомендовал себя как эффективный управленец, очистив от загрязнений Золотой Рог, главную водную артерию Стамбула, и предоставив детям бесплатное молоко. Его позиция по международным делам была умеренной: он осудил ХАМАС за теракты 7 октября 2023 года и с тех пор критиковал Израиль за нападение на сектор Газа. Эрдоган, напротив, восхищался ХАМАС как освободительной организацией и призывал к уничтожению Израиля. Несмотря на все их различия, Имамоглу – светский прогрессивист, а 71-летний Эрдоган – религиозный консерватор, у Имамоглу есть потенциал стать тем, кем когда-то казался Эрдоган: прагматичным и популярным турецким лидером, который мог бы обеспечить стабильность внутри страны и сдерживать конфликты на Ближнем Востоке, утверждает NYT. Как известно, она отражает интересы Демократической партии и потому нет ничего удивительного в том, что она продолжает активно публиковать статьи, резко критикуя действия Трампа, как внутри страны, так и на международной арене. В марте, например, газета опубликовала интервью Имамоглу под заголовком: "Я главный соперник турецкого президента. Я – арестован". А потому понятно, что его нынешние выпады против Эрдогана и открытая поддержка арестованного мэра Стамбула, прежде всего, попытка нанести еще один удар по Трампу, пытаясь представить его таким же автократом, как и Эрдоган.



Примечательно при этом, что, резко критикуя политических лидеров двух стран, американская газета апеллирует к Европе. "В Европе политические лидеры, обеспокоенные амбициями господина Путина и ростом авторитаризма в Венгрии, должны опасаться, что Турция станет еще одним признаком отступления демократии. У Европы действительно есть рычаги влияния на Эрдогана: Германия является крупнейшим торговым партнером Турции, и несколько других западноевропейских стран не сильно отстают от нее. Высказавшись, эти страны могут сделать жизнь Эрдогана менее комфортной. Они могут дать понять, что Турция рискует сотрудничеством по широкому кругу важных для нее вопросов, таких как торговля, миграция и поставки военной техники. Возможно, остальной мир не сможет предотвратить сползание Турции к авторитаризму и экстремизму. Но он определенно должен попытаться", – призывает NYT. Но при этом понятно, что такие резкие выпады против союзника США по НАТО связаны прежде всего с попыткой демократов и тут насолить Трампу, обвиняя его в симпатиях к турецкому автократу, каковым она называет Эрдогана.



При этом в резких эпитетах газеты, как в адрес Трампа, так и Эрдогана, проскальзывают и элементы досады. Поскольку после повторного прихода к власти Трампа к власти мало кто ожидал, что между ним и Анкарой наступит потепление. Ведь именно во время первого срока Трампа Эрдоганом было принято решение о закупке российских комплексов ПВО – ЗРК С-400 "Триумф" и впервые при нем же были введены антитурецкие санкции, последствия которых стороны расхлебывают до сих пор. Турок, как известно, исключили из программы по производству перспективного многоцелевого истребителя пятого поколения F-35, был наложен ряд других рестрикций в отношении Управления оборонной промышленности Турции и ряда функционеров указанного ведомства. Именно Трамп ввел т. н. "алюминиевые санкции" против Анкары за дело "Пастора Брансона". Именно при нем США перевели свое посольство из Тель-Авива в признанный им "единой и неделимой столицей Израиля" Иерусалим, что наряду с некоторыми другими шагами поставило под угрозу межконфессиональный и межнациональный мир на Ближнем Востоке, что вызвало протесты в Анкаре.



А кроме того, позиционируя себя в качестве "заступницы мусульман" и стран Глобального Юга, в Турции внимательно относятся к вопросам миграции и защиты прав мигрантов, особенно если из этого можно извлечь какие-либо политические дивиденды. В этом плане для турок и для Эрдогана лично Трамп с его резкой антииммигрантской риторикой никак не мог вызывать симпатию.



Но вот оказалось, что при "втором пришествии" Трампа ситуация, кажется, стала меняться. NYT объясняет это просто: мол, нынешний президент США и турецкий лидер – два сапога – пара. Оба – авторитарные политики, жестко подавляют все демократические институты и преследуют своих политических оппонентов, оба стремятся к неограниченной власти и ради того, чтобы остаться у власти, готовы для нарушать конституцию и т. д. и т. п.



Но только ли в этом дело? Нет, конечно, ведь Трамп еще известен тем, что он – непредсказуемый политик. Кто, например, мог предположить, что президент США будет заявлять, что Крым принадлежит России? Или грозить Киеву прекращением военной помощи?



Многие уже отмечали, что Трамп, по крайней мере на уровне официальных заявлений, часто более уважительно оценивает жестких лидеров консервативного толка. В этом смысле можно найти параллели между характеристиками, которые 45-й президент США давал Реджепу Эрдогану и Владимиру Путину.



Понятно, что Эрдогану в целом проще было бы находить общий язык с республиканской администрацией, чем с демократической. Иными словами, с Трампом действующему президенту Турции, скорее всего, было бы проще выстраивать диалог, чем с Камалой Харрис, если бы та победила. Но это не значит, что отношения Вашингтон-Анкара в ближайшие несколько лет будут безоблачными, считает эксперт. Впрочем, что именно произойдет станет ясно, если готовящаяся встреча Трампа и Эрдогана состоится. Источник - Фонд стратегической культуры

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