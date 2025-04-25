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У России теперь есть настоящие братья по оружию, - Петр Акопов
12:59 29.04.2025

У России теперь есть настоящие братья по оружию

Петр Акопов

Корейские войны - раньше это словосочетание ассоциировалось у нас с теми войнами, что мы вели в Корее или из-за Кореи. В прошлом веке таких было три. Русско-японская война в 1904-м началась во многом из-за противоречий вокруг Кореи: русское влияние распространилось не только на китайскую Маньчжурию, но постепенно и на Корейский полуостров, на который положила глаз Япония. В 1945-м наши войска разгромили Квантунскую армию, освободив Северную Корею от японского владычества, а через пять лет наши летчики воевали против американцев в воздушной части корейской войны (на земле бились китайцы). Но теперь "корейские войны" для нас - это и воины Корейской народной армии, участвовавшие в боях в Курской области: тысячи бойцов из соседней страны помогали выбивать ВСУ с Русской земли. И это дорогого стоит.

Владимир Путин в специальном заявлении отдал должное "героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную". Президент заявил, что они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой, и наш народ никогда не забудет их подвига:

"Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию".

Путин выразил чувство искренней признательности и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, а корейский руководитель, в свою очередь, назвал своих воинов героями, участвовавшими в "священной миссии", и пообещал воздвигнуть в Пхеньяне памятник их боевым заслугам.

Событие действительно беспрецедентное - впервые в истории России (как минимум если брать несколько последних веков) на нашей земле вместе с нами сражались воины другого государства. Да, соседнего, да, традиционно дружественного, однако все равно это уникальная ситуация. И это действительно взаимопомощь - не просто в соответствии с буквой и духом договора, подписанного в прошлом июне в Пхеньяне Путиным и Кимом, но и с интересами обеих сторон. Мы получили помощь не только в виде снарядов (масштабные поставки которых начались еще до вторжения ВСУ в Курскую область), но и боевых подразделений, что позволило нам не ослаблять давление на других участках фронта, а спецназ КНА приобрел бесценный опыт современной войны, которого больше нет ни у кого в мире. В бою подтвердилась и взаимная симпатия (и комплиментарность) двух народов - которая известна нам в том числе и потому, что сотни тысяч корейцев уже давно живут на просторах СССР и России. Кроме того, при всей разнице характеров и укладов двух наших государств нас объединяет не только история и общая граница по речке Туманной, но и максимально серьезное отношение к собственной независимости, суверенитету, самостоятельности. И это не вычурная национальная гордость или тотальная ксенофобия, а следствие тяжелого исторического опыта.

Да, маленькая по нашим меркам Корея и огромная Россия прошли разный исторический путь, но обе наши страны постоянно подвергались внешней угрозе. Причем не рядовой, а экзистенциальной - почти всю первую половину прошлого века корейцев пытались фактически лишить национальной идентичности. Оккупировавшие страну японцы отказывали им в праве на существование - проводя политику одновременной жесткой дискриминации и принуждения к ассимиляции (японизации корейцев). Планы Гитлера в отношении России были более "простыми" - но суть та же: осваивание нового жизненного пространства для своей нации за счет ликвидации, подчинения или перепрошивки сознания местных. Сейчас мы видим то же самое на Украине, где из русских и малороссов-украинцев делают антирусских украинцев.

Разделение Кореи после Второй мировой войны было не столько следствием существовавшего различия Севера и Юга (заметного, но не слишком серьезного - у немцев оно куда больше), сколько итогом борьбы сверхдержав: СССР контролировал Север, а американцы - Юг. Но потом иностранные войска были выведены и последовала попытка объединить полуостров - однако после начала американской интервенции корейская война быстро превратилась в битву США против КНР и СССР. Закрепившееся после ее окончания разделение Кореи на два государства к нашему времени стало самым длительным существованием двух государств одного народа - и стимулировало рост различий между северянами и южанами. И если до недавнего времени задача "мирного объединения Родины" декларировалась и Сеулом, и Пхеньяном, то в прошлом году северокорейское руководство окончательно отказалось от подобной риторики, объявив Южную Корею просто чужим, враждебным государством.

Сейчас "корейскую модель" часто приводят в качестве образца для завершения украинского конфликта - пускай, дескать, Россия и Украина остановят боевые действия и зафиксируют положение на линии фронта, даже без заключения мира (ведь между КНДР и Республикой Корея до сих пор нет мирного соглашения). И так якобы можно жить годами и даже десятилетиями - живут же корейцы.

Но суть корейского урока как раз в другом. Нерешенный конфликт в рамках одного народа, в ход которого вмешиваются внешние силы (как американцы в 1950-м), приводит к разделению, распаду этого народа на разные части. Корейцы, вне зависимости от того, как оценивать путь развития Юга и Севера, не смогли сохранить единство - в первую очередь из-за внешнего влияния. У России другая история, другой путь и другой вес - и мы не допустим закрепления ситуации с разделением Русского мира, большой исторической России на части, с последующей европеизацией Украины и превращением ее в анти-Россию. Корейский урок нам в этом поможет - как и северокорейские братья по оружию.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745920740


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