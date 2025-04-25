МК: Хаос с блэкаутом в странах Европы мог быть вызван "зеленой энергетической революцией"

13:00 29.04.2025

Названа обидная для Испании причина беспрецедентного отключения электричества в Европе

Хаос с блэкаутом в странах Европы мог быть вызван "зеленой энергетической революцией"



Испанская "зеленая энергетическая революция" оказалась под пристальным вниманием из-за того, что массовые отключения электроэнергии "значительно усугубили ситуацию", поскольку миллионы людей оказались в хаосе отключения электроэнергии.



