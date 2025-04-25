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МК: Хаос с блэкаутом в странах Европы мог быть вызван "зеленой энергетической революцией"
13:00 29.04.2025

Названа обидная для Испании причина беспрецедентного отключения электричества в Европе
Хаос с блэкаутом в странах Европы мог быть вызван "зеленой энергетической революцией"

Испанская "зеленая энергетическая революция" оказалась под пристальным вниманием из-за того, что массовые отключения электроэнергии "значительно усугубили ситуацию", поскольку миллионы людей оказались в хаосе отключения электроэнергии.



В Испании было объявлено чрезвычайное положение и заявлено, что в рамках мер безопасности для борьбы с хаосом, вызванным катастрофическим отключением электроэнергии, было задействовано 30 000 полицейских, пишет Daily Mail.

После отключения электросетей по всей Испании и Португалии были сняты впечатляющие видеоролики, запечатлевшие полный хаос: светофоры были выключены, а магазины и железнодорожные станции погрузились в темноту. Покупатели в панике опустошали полки супермаркетов, аэропорты закрылись, а поезда остановились.

Сообщалось, что растущая зависимость Испании от солнечной энергии и ветра усугубила перебои в подаче электроэнергии, поскольку возобновляемые источники энергии могут сделать энергосистему менее стабильной.

Столпотворение началось в обеденное время, когда солнечная энергия и ветер вместе производили более 60% электроэнергии, отмечает Daily Mail. Электросети предупредили, что перебои со светом могут продлиться несколько дней. Они обвинили в этом "экстремальные колебания температуры" в Испании, вызвавшие "сильные колебания" в электрической сети, хотя это вызвало удивление, поскольку температура была относительно умеренной – 22°C.

Доля возобновляемых источников энергии в Испании одна из самых высоких в Европе – в среднем 56%. Всего несколько дней назад, 16 апреля, энергосистема Испании впервые полностью перешла на возобновляемые источники энергии, включая энергию ветра, солнца и гидроэнергетику.

Кэтрин Портер, независимый консультант по энергетике, отмечает: "Чем больше у вас ветряных и солнечных электростанций, тем менее стабильной становится сеть и, следовательно, тем труднее устранять неисправности. Я бы сказала, что существует большая вероятность того, что большое количество солнечной энергии в системе создало условия для повсеместного отключения электроэнергии и значительно усугубило ситуацию".

Традиционные генераторы, такие как угольные, гидроэлектростанции или газовые турбины, подключаются непосредственно к электросети с помощью тяжелых прядильных машин, которые накапливают инерцию, которая действует как амортизатор, защищая от любых перебоев в подаче электроэнергии из-за изменения электрической частоты.

Портер добавила: "Когда вы находитесь в ситуации низкой стабильности, гораздо сложнее контролировать происходящее. Электрические устройства не любят резких изменений частоты и отключаются сами по себе. Все они начинают отключаться. Таким образом, оператор вашей электросети будет сидеть там и пытаться реагировать на изменения частоты, но он не сможет сделать это достаточно быстро. Это приводит к каскадному сбою в работе электросети".

Португальский оператор электросетей REN обвинил в блэкауте "экстремальные колебания температуры во внутренних районах Испании", которые вызвали "аномальные колебания". Но Стив Лофтус, аналитик коммунальной отрасли, отмечает: "Я не вижу в погоде ничего необычного, что могло бы вызвать эту проблему. Циник во мне задается вопросом, есть ли люди, которые не хотят признавать, что это проблема возобновляемых источников энергии, – если это так, – потому что многие люди очень заинтересованы в ее успехе. Во время отключения электроэнергии в энергосистеме было очень много солнечной энергии".

Испанский парламент закрылся, а теннисный турнир Madrid Open был приостановлен. Мэр столицы призвал людей оставаться на своих местах, пока город справляется со стихийным бедствием. Однако у магазинов, банков и автозаправочных станций образовались огромные очереди, поскольку жители и туристы пытались накопить и снять наличные. Поезда и метро в обеих странах на Пиренейском полуострове были остановлены, пассажиры застряли в туннелях и на железнодорожных путях. Сообщается, что главный аэропорт Лиссабона временно закрылся, а полеты были приостановлены.

Британский турист Адриан Коулз, который возвращался в Великобританию после выходных в Мадриде, рассказал: "Люди дерутся из-за такси, и на улицах в основном нет движения. Полиция находится на перекрестках, но на некоторых они просто стоят и не регулируют движение, в то время как на других у них есть свистки, и они регулируют движение. Наш таксист сказал, что не будет пытаться вернуться в город, так как считает, что это было бы неразумно. Он высадил нас и направился домой".

Турист рассказал, что удалось связаться с аэропортом, который все еще работал от резервного источника питания, но "многое было отключено для экономии электроэнергии".

"Стационарные телефоны, похоже, не работают, а отели испытывают трудности с количеством гостей, обращающихся за помощью, - добавил он. - В городе произошел сбой в работе мобильной сети. Маршрутизаторы в городе отключены, и из-за большого количества людей данные не передаются".

Коулз утверждает, что из-за отсутствия доступа к Интернету "поползли слухи" среди местных жителей и гостей города.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что причина отключения все еще устанавливается, но гидроэлектростанции были восстановлены, "что должно позволить нам вскоре восстановить подачу электроэнергии по всей Испании".

Между тем Национальный центр кибербезопасности Португалии опубликовал заявление, в котором говорится, что нет никаких признаков того, что отключение было вызвано кибератакой. Эдуардо Прието, представитель испанского дистрибьютора электроэнергии Red Electrica, заявил, что это беспрецедентный случай, и назвал его "исключительным и экстраординарным".

Перебои в подаче электроэнергии охватили Испанию вчера около 12:30 по местному времени, погрузив миллионы людей в темноту. Атомные электростанции Испании автоматически остановились, но были включены дизельные генераторы, чтобы поддерживать их в "безопасном состоянии", сообщили официальные лица. Но совет по ядерной безопасности подтвердил, что все семь ядерных реакторов страны безопасны. Четыре из них автоматически прекратили работу после отключения электроэнергии, но аварийные генераторы немедленно включились. Совет добавил, что в то время три других реактора не работали, но были включены аварийные генераторы, чтобы поддерживать их в безопасном состоянии.

Санчес из Испании заявил в своем обращении к нации: "У нас пока нет окончательной информации о причинах этого (отключения электроэнергии), поэтому я прошу людей, как мы делали во время прошлых кризисов, сообщить об этом по официальным каналам. В настоящее время нет никаких признаков каких-либо проблем с гражданской защитой. Я повторяю, нет никаких проблем с безопасностью".

После отключения электроэнергии в обеих странах воцарился хаос. Были запечатлены ряды автомобилей, выстраивающихся в очередь на заправочных станциях, когда люди надеялись заправить свои автомобили и канистры с горючим, а экспаты подробно рассказывали, как они пытались привести в действие генераторы, чтобы поддерживать работу своих домов. Премьер-министр Испании призвал граждан избегать поездок и экономно пользоваться мобильными телефонами, назвав ситуацию с телекоммуникациями "критическим моментом".

Британский турист, отдыхающий в Мадриде, описал ситуацию в центре города как "бойню", сообщив MailOnline: "Люди начинают паниковать. Будет по-настоящему плохо, если они быстро не восстановят подачу электроэнергии".

Андрей Яшлавский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745920800


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