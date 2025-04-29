Дом изменника родины в Казахстане никто не купил

13:05 29.04.2025

Дом Карима Масимова сняли с торгов

Особняк передадут акимату столицы под социальные нужды



29.04.2025



Дом экс-председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова сняли с торгов, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Компанию по управлению возвращенными активами (КУВА).



"В адрес управляющей компании поступил официальный запрос от акимата Астаны о передаче указанного объекта недвижимости для использования в целях удовлетворения социальных потребностей города. Учитывая социальную значимость обращения и нормы законодательства, объект был снят с плана электронных торгов", - сообщили в компании.



В КУВА добавили, что дальнейшее использование объекта будет определено в установленном порядке с учетом интересов местного исполнительного органа.



Напомним, 18 апреля "Компания по управлению возвращенными активами" в третий раз объявила торги особняком бывшего главы КНБ. Новое извещение о проведении электронного аукциона по продаже жилого дома с цокольным этажом 13 мая было опубликовано на веб-портале реестра государственного имущества.



Двухэтажная недвижимость располагается в столичном микрорайоне Караоткель.



Стартовая цена объекта при этом была снижена с 1 883 338 958,00 тенге до 1 685 115 000 тенге.



Определить, что выставляемый на продажу дом принадлежал Кариму Масимову, стало возможным после сопоставления фото реализуемого дома, представленных в объявлении на сайте e-auction.e-qazyna.kz. Выяснилось, что они совпадают с фото, обнародованными ранее Комитетом национальной безопасности в рамках информации о расследовании по факту получения Каримом Масимовым в период нахождения в должности премьер-министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 млрд тенге от одной из бизнес-структур.



Сообщалось, что после задержания экс-главы КНБ Карима Масимова в январе 2022 года в этом гостевом доме были изъяты 17,2 млн долларов наличными, а также многочисленные предметы роскоши - элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое. Кроме этого, были конфискованы принадлежащие ему 11 дорогостоящих автомашин бизнес-класса.



В апреле 2023 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны был оглашен приговор по уголовному делу в отношении Карима Масимова. Дело рассмотрено под грифом "Совершенно секретно".



Решением суда Карим Масимов признан виновным государственной измене, насильственном захвате власти в РК, превышении власти и должностных полномочий (по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК). Путем частичного сложения наказаний ему окончательно назначено – 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.



Отметим, в сентябре 2023 года в Казахстане была создана "Компания по управлению возвращенными активами", которая специализируется на реализации имущества, изъятого у коррупционеров. Вырученные от продажи конфискованных объектов деньги поступают в Специальный государственный фонд.