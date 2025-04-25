Си Цзиньпин сделал заявление о банке развития БРИКС

13:07 29.04.2025

Новый банк развития стран БРИКС превратился в новую силу глобальной финансовой системы. Об этом на встрече с президентом НБР Дилмой Руссефф сказал председатель КНР Си Цзиньпин.



Он уточнил, что учреждение является первым многосторонним институтом развития, который возглавляют государства с формирующимся рынком и развивающимися экономиками. Китайский лидер призвал усилить голос глобального Юга в обсуждении реформ международной финансовой архитектуры.



Си Цзиньпин подчеркнул, что развитие КНР основано на упорном труде и страна будет твердо защищать свои законные права и интересы, а также общие интересы международного сообщества.



Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social предупредил страны БРИКС, что если они откажутся от доллара в пользу собственной валюты, то столкнутся со стопроцентными пошлинами.