 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 28.04.2025
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Суббота, 26.04.2025
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Си Цзиньпин сделал заявление о банке развития БРИКС
13:07 29.04.2025

Новый банк развития стран БРИКС превратился в новую силу глобальной финансовой системы. Об этом на встрече с президентом НБР Дилмой Руссефф сказал председатель КНР Си Цзиньпин.

Он уточнил, что учреждение является первым многосторонним институтом развития, который возглавляют государства с формирующимся рынком и развивающимися экономиками. Китайский лидер призвал усилить голос глобального Юга в обсуждении реформ международной финансовой архитектуры.

Си Цзиньпин подчеркнул, что развитие КНР основано на упорном труде и страна будет твердо защищать свои законные права и интересы, а также общие интересы международного сообщества.

Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social предупредил страны БРИКС, что если они откажутся от доллара в пользу собственной валюты, то столкнутся со стопроцентными пошлинами.

Источник - СвободнаяПресса
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