Испания проведет расследование блэкаута из-за возможного саботажа

15:37 29.04.2025

Суд в Испании установит причины блэкаута, чтобы выяснить, не был ли он саботажем



МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Национальный суд Испании начал предварительное расследование, чтобы выяснить, не был ли масштабный блэкаут следствием "акта саботажа", передает агентство Europa Press.



"Судья Национального суда Испании Хосе Луис Калама инициировал предварительное расследование, стало ли отключение испанской электросети [...] следствием акта информационного саботажа критической инфраструктуры", - говорится в материале.



Как указывается в документе, причина произошедшего до сих пор неизвестна, однако кибертерроризм пока не исключают. Если цель предполагаемых злоумышленников заключалась в подрыве конституционного порядка в стране или срыве работы жизненно важных служб, то это могут признать актом терроризма, поясняет издание.



