|Испания проведет расследование блэкаута из-за возможного саботажа
15:37 29.04.2025
Суд в Испании установит причины блэкаута, чтобы выяснить, не был ли он саботажем
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Национальный суд Испании начал предварительное расследование, чтобы выяснить, не был ли масштабный блэкаут следствием "акта саботажа", передает агентство Europa Press.
"Судья Национального суда Испании Хосе Луис Калама инициировал предварительное расследование, стало ли отключение испанской электросети [...] следствием акта информационного саботажа критической инфраструктуры", - говорится в материале.
Как указывается в документе, причина произошедшего до сих пор неизвестна, однако кибертерроризм пока не исключают. Если цель предполагаемых злоумышленников заключалась в подрыве конституционного порядка в стране или срыве работы жизненно важных служб, то это могут признать актом терроризма, поясняет издание.
Во вторник компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что работа систем электроснабжения в королевстве нормализована после произошедшего накануне масштабного блэкаута.
Отключения электричества и связи зафиксировали в понедельник в Испании и Португалии. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Серьезные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрида - Барахас. В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.
Отключения наблюдались также в Андорре и, по словам некоторых пользователей, на части территории Франции.
Помимо Андорры и Франции, сбой затронул Португалию. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где вышли из строя светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены.
В Испании объявили чрезвычайное положение.