КП: как устроена прокси-война против России и кто целенаправленно травит наркоманов

16:28 29.04.2025 "Закладчики "живут" по 2 - 3 месяца": как устроена прокси-война против России и кто целенаправленно травит наркоманов

Нарколог Шуров: "Наркомания - страшное явление. Срок жизни у этих людей очень маленький"



Александр РОГОЗА

29 апреля 2025



Такие люди, как закладчики, для наркомафии - не более чем "пушечное мясо", их не жалко пустить в расход.



В последнее время тема наркомании как-то постепенно ушла из повестки. Да, время от времени появляются новости о закрытии очередной лаборатории, устроенной в арендованном где-то на отшибе доме. Да, в соцсетях всплывают видео с неадекватными людьми, которые под веществами творят всякую дичь. Но для большинства обывателей все это - будто побочки из какого-то другого, несуществующего мира. Между тем в систему все чаще вовлекают российских подростков из самых обычных семей, а вещества доступны практически в любом дворе…



Пару слов для понимания масштаба трагедии. На днях я наткнулся в интернете на интервью с блогером Ромой Желудем. В начале 2010-х он был на пике популярности, ролики школьника-старшеклассника набирали десятки миллионов просмотров. Это во многом после его успеха целое поколение детей вдруг захотело стать блогерами: "Ничего не делать и получать за эту кучу денег". И вот сидит теперь 29-летний Рома и рассказывает со слезами на глазах, что однажды за месяц собрал 180 (!) закладок. Нетрудно посчитать, что в среднем это по 6 употреблений в день. Настолько человек улетел в пропасть. Что это, если не ад?



Врач-нарколог рассказал о закладчиках, которые сознательно убивают наркоманов







Интервью с некогда самым популярным блогером России записал врач-нарколог Василий Шуров.



- Василий, 180 закладок в месяц - наркоманы действительно могут доходить до таких дозировок? То есть человек в буквальном смысле живет от закладки к закладке?



- У наркоманов это называется "марафон". Он случается, когда зависимый достиг пика употребления, а интервалы между желанием повторять резко сокращаются. Конечно, долго человек в таком режиме существовать не может. После такого он едет либо на реабилитацию, либо в тюрьму, либо в больницу. Но на пике - да, по нескольку закладок в день, через каждые несколько часов. Люди впадают в полное безумие. Бывает, что наркоман уже самостоятельно не может выйти из дома или даже встать. И тогда он нанимает так называемую "чайку" - человека, который принесет закладку. "Чайке" платят деньги или отдают в качестве гонорара часть содержимого пакетика.



- Сколько дней наркоман может держаться в формате "марафона"?



- Зависит от типа веществ. От нескольких дней до нескольких недель. Иногда к нам привозят пациентов в крайней степени истощения. Человек за время "марафона" теряет до двадцати килограммов веса, теряет способность самостоятельно ходить - его родственники к нам приносят. Люди сутками не едят, не спят и выглядят как живые трупы.



- "Марафон" - это развлечение состоятельных наркоманов?



- Да, минимум по 10 - 15 тысяч рублей в сутки они тратят. Либо это делают в складчину. А еще есть "наркодома", которые ведут трансляции через соцсети. Их спонсируют наркошопы, а взамен такого рода блогеры бесконечно снимают ролики, вообще не выходя из употребления. Одна блогерша набила себе на шею татуировку с логотипом наркошопа, который платил ей 300 - 500 тысяч рублей в месяц и снимал апартаменты. К сожалению, это очень распространенная вещь.



"ПОЛУЧИШЬ 5 - 10 ЛЕТ КОЛОНИИ, ЗАРАБОТАВ КОПЕЙКИ"



- Такие интернет-площадки блокируют?



- Прикрывают, блокируют, но это как мифическая гидра - одну голову срубаешь, а на ее месте вырастает две новые. И тело при этом остается. Вот что самое страшное. Там крутятся очень большие деньги. К сожалению, сейчас на этом рынке такое количество предложений, что наркозависимый может приобрести вещество, не выходя из своего района. Я иногда вижу, как эти люди шуруют. У меня на эту публику глаз наметан, я их сразу вижу. А обычные люди, наверное, ничего этого и не замечают.



- Большинство закладчиков - наркоманы?



- Да, 60 - 70% кладменов - сами же зависимые. Они идут в закладчики, потому что так могут за свою работу получать товар по себестоимости, брать не деньгами, а веществами. Кто-то понимает, что, работая закладчиком, он может от каждого пакетика оставить немножко себе, подмешав чего-то другого до нужного объема. Таких в этой среде называют "крысами". Их потом наркоторговцы жестко наказывают. А меньшая часть закладчиков - люди, попавшие в тяжелое финансовое положение. Они ищут работу, а им предлагают большие деньги. Обещают научить, как работать аккуратно, а в случае чего и "отмазать". Часто в это втягивают и подростков. Недавно председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин как раз поднимал вопрос снижения возраста уголовной ответственности за распространение наркотиков с 16 до 14 лет (см. "Конкретно". - Авт.). Это уже эпидемия! Также в закладчики идут мигранты. В итоге за распространение запрещенных веществ ты можешь получить 5 - 10 лет колонии, заработав какие-то копейки. Если ты не наркоман, не попал в критическую историю и не глупый подросток, подписываться на такую работу - безумие. Потому что средний срок "жизни" кладмена до его задержания - 2 - 3 месяца. Наша полиция прекрасно умеет этих людей находить.



"ШКУРОХОДЫ" И "КРОЛИКИ"



По словам Василия, среди закладчиков есть люди, которые целенаправленно травят наркоманов.



- Они воруют закладки и подменяют их на отравленные. Но, как правило, это делают с целью "воспитания" так называемых "шкуроходов" (зависимых, ворующих чужие закладки. - Авт.). Бывает, что "магазин" предупреждает своих постоянных "клиентов", чтобы не трогали ничего в таком-то районе, а сам распространяет через закладки токсичные вещества. С целью наказать. Не обязательно убить, это может быть и серьезное отравление. Плюс бывает, что закладчику передают сразу несколько пакетов, а он их путает и вместо одного вещества оставляет другое. В итоге наркоман употребляет свою привычную дозу, не зная о замене "препарата", у него происходит остановка дыхания и, если он в этот момент был один, он умирает. Но формально это будет несчастный случай.



- Бывает, что наркоманы подмешивают в закладки вообще все что угодно? Условный стиральный порошок?



- Да. Поэтому во многих компаниях наркоманов есть так называемый "кролик". Ему первому дают. Если все нормально, то употребляют и остальные… Да, некоторые зависимые становятся для своих "друзей" подопытными. Наркомания - это страшное явление, дно и грязь, где возможно все. Срок жизни у этих людей очень маленький.



РАСТЕРТОЕ СТЕКЛО В "ПОРОШКЕ"



Специалист вспоминает еще одну историю, которая случилась с одним из попавших к нему пациентов.



- Они компанией заказали определенное вещество, а получили непонятную смесь. Кого-то парализовало, кто-то стал кровью мочиться. До сих пор не могут понять, что это было. Подозревают, что растертое стекло. Это страшная тема! И никто никогда не найдет, кто тебя убил или покалечил. Часто лаборатории забрасывают экспериментальную "продукцию" и смотрят, какие "отзывы" у наркоманов, "хорошая" эйфория у них возникает или они, наоборот, мрут.



- Если сравнивать с 1990-ми, с 2000-ми, масштаб проблемы стал серьезнее?



- На мой взгляд, наркомания стала большой проблемой. Если посмотреть широко, то против нас ведется прокси-война на уровне заброса наркотиков для разрушения молодого поколения. Посмотрите: когда полиция закрывает очередную лабораторию, там находят сотни килограммов веществ и прекурсоров (ингридиентов. - Авт.). Это десятки тысяч доз. И все это производится в избушке, где работают два человека. По моим ощущениям, надвигается катастрофа, потому что я вижу увеличение количества пациентов. Я иду по улице и наметанным глазом замечаю закладчиков. Я общаюсь со случайным человеком и понимаю, что он употребляет. Но потом читаю минздравовский отчет, а там пишут, что все хорошо, число наркоманов уменьшается. А где истина? Не берусь утверждать.



КСТАТИ



"Первый шаг - признать свое бессилие"



- Какова доля наркоманов, которые все-таки находят в себе силы завязать?



- Все очень сильно зависит от мотивации. Человек доходит до определенного дна. Часто это состояние здоровья, когда доктор говорит: "Все, ты умрешь, дальше некуда". Есть люди, у которых после такого возникают серьезные намерения завязать. Кто-то начинает амбулаторно, но при этом готов, если начнет срываться, уезжать за трехметровый забор, в условия, исключающие употребление. Это честная, взрослая позиция. Та же 12-шаговая программа - это миллионы спасенных жизней людей с разными зависимостями. Но самый первый шаг - признать свое бессилие перед болезнью, довериться врачам и начать с этим работать.



ВАЖНО!



"Детям нужно ярко показать, что это - дно"



- Как вы уже говорили, в качестве закладчиков все чаще привлекают подростков.



- Анонимы, предлагающие через интернет работу, им внушают: "Вы несовершеннолетние, вам ничего не будет, вас не посадят, мы вас откупим". А подросток - это существо, которое еще не предвидит последствий своих действий. Ему хочется денег, хочется чувствовать себя частью некоей "серьезной" организации, хочется красивой жизни, куража, рисков, игры в "шпиона" - ему ведь приходится красться, тайком что-то закладывать. При этом часть этих ребят - дети наркоманов, алкоголиков, из неполных семей, состоящие на учете с расстройствами. Это огромная армия, которая вербуется на раз-два.



- Как родителю правильно проговаривать все эти вещи своему ребенку, чтобы уберечь его от ухода в закладчики? Как донести, чтобы он услышал и понял?



- Во-первых, для начала родители сами должны не употреблять. Я не только про наркотики, но и про алкоголь, курение. Иначе это все равно модель: в выходной можно "закинуться", чтобы расслабиться. Во-вторых, нужно быть со своим ребенком на одной волне, быть в курсе его дел, интересоваться, как он учится, какие у него увлечения, какие друзья вокруг него. Моей дочке сейчас девять лет. И у нас с ней уже была беседа на этот счет. Я ей объяснил, что есть такие вещества, которые вызывают зависимость: "Тот, кто тебе их предложит, - не друг, а самый злейший враг, который подсадит тебя на дрянь, чтобы потом эксплуатировать. Первая доза будет в подарок, а потом с тебя начнут тянуть". Попросил дочь, что если кто-то будет предлагать, она сразу должна сообщить об этом мне.



КОНКРЕТНО



Возраст уголовной ответственности понизят до 14 лет?



Следственный комитет на днях опубликовал очень красноречивую статистику. В 2024 году российские подростки совершили 3,5 тысячи преступлений, связанных с торговлей наркотиками. Это те самые закладчики.



- Каждый десятый несовершеннолетний обвиняемый привлечен к уголовной ответственности именно за сбыт наркотических средств, - рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС. - В отношении еще 119 наркосбытчиков преследование прекращено в связи с недостижением ими возраста привлечения к уголовной ответственности - 16 лет. Прорабатывается наша инициатива о законодательном снижении возрастного порога привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере сбыта наркотических средств с 16 до 14 лет. Но это необходимо делать только в комплексе с иными мерами. Источник - КП

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