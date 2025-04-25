Власти Ирана не исключают версию с саботажем или диверсией в порту Шахид-Раджаи

16:40 29.04.2025

Происшествие могло быть вызвано FPV-дронами или стало результатом диверсии, заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Ирана Мохаммад Мехди Шахрияри



ДУБАЙ, 29 апреля. /ТАСС/. Иранские власти не исключают того, что причиной взрыва в порту могли стать диверсия или саботаж. Об этом заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) страны Мохаммад Мехди Шахрияри.



"Происшествие могло быть вызвано в том числе FPV-дронами или стало результатом диверсии, возможно, при участии людей, проникнувших извне. Одним из основных вариантов может быть, что это произошло в результате диверсии, такой как [удар] FPV-дронами или проникновение диверсантов", - сказал парламентарий в интервью порталу Rouydad 24.



