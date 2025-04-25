|Власти Ирана не исключают версию с саботажем или диверсией в порту Шахид-Раджаи
16:40 29.04.2025
Происшествие могло быть вызвано FPV-дронами или стало результатом диверсии, заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Ирана Мохаммад Мехди Шахрияри
ДУБАЙ, 29 апреля. /ТАСС/. Иранские власти не исключают того, что причиной взрыва в порту могли стать диверсия или саботаж. Об этом заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) страны Мохаммад Мехди Шахрияри.
"Происшествие могло быть вызвано в том числе FPV-дронами или стало результатом диверсии, возможно, при участии людей, проникнувших извне. Одним из основных вариантов может быть, что это произошло в результате диверсии, такой как [удар] FPV-дронами или проникновение диверсантов", - сказал парламентарий в интервью порталу Rouydad 24.
Посол Ирана представил разъяснения относительно ночной помощи РФ после инцидента в порту Шахид Раджаи
Москва, 28 апреля, ИРНА – Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали, выразив соболезнования семьям погибших в результате инцидента со взрывом в порту Шахид-Раджаи, опубликовал на платформе X разъяснения относительно ночной помощи Российской Федерации в тушении пожара.
"После ночного звонка от официальных лиц страны с просьбой о помощи к Российской Федерации в локализации пожара я немедленно связался с властями страны (в полночь в субботу), и, несмотря на выходной день в офисе, они в полночь как можно скорее направили три специальных пожарных самолета, в том числе два Бе-200 и один Ил-76, со спасателями на борту, чтобы локализовать пожар в порту Шахид-Раджаи", - написал Джалали в своем сообщении.
"Поддержка, сотрудничество и симпатия соседней страны Российской Федерации отражают глубину дружбы и стратегического сотрудничества между двумя странами", - добавил посол.
В заключение Джалали выразил соболезнования семьям погибших в трагическом инциденте в порту Шахид Раджаи, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.