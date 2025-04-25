|"Парни в тапках" атаковали авианосную группу ВМС США, авианосец сделал резкий маневр - самолет и тягач упали за борт
21:41 29.04.2025
Истребитель упал с авианосца ВМС США в Красное море
Во время буксировки F/A-18E в ангаре команда потеряла контроль над самолетом, сообщили в американских военно-морских силах
ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Находившийся на борту американского авианосца USS Harry S.Truman истребитель во время буксировки упал в Красное море. Об этом говорится в сообщении ВМС США.
"Во время буксировки F/A-18E в ангаре команда потеряла контроль над самолетом. Самолет и тягач упали за борт", - сказано в сообщении. Отмечается, что один из членов экипажа получил легкие ранения.
ВМС начали расследование причин инцидента. Как подчеркивается в сообщении, авианосная ударная группа и ее авиакрыло сохранили полную боеготовность.
CNN: при падении истребителя США в Красное море пострадал один человек
По данным телеканала, самолет F/A-18E Super Hornet затонул
ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. При падении истребителя США с авианосца в Красное море пострадал один человек. Об этом говорится в сообщении телеканала CNN.
"По словам чиновника США, предварительная информация говорит о том, что авианосец сделал резкий маневр, чтобы увернуться от огня со стороны хуситов", - сообщает телеканал.
По словам еще одного представителя США, истребитель F/A-18E Super Hornet затонул. Его стоимость превышает $60 млн.
Ранее хуситы заявили об атаке на авианосец США Harry Truman в ответ на удары по Йемену. Как заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа, атака на авианосную группу США была осуществлена с применением крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников.
Al Masirah: хуситы заявили о возможном прямом попадании в авианосец США
По данным телеканала, судно находится в Красном море
ДОХА, 29 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы, сформированные йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы), заявили о возможном прямом попадании в ходе недавней операции в американский авианосец Harry Truman, который находится в Красном море. С таким упреждением выступил подконтрольный повстанцам телеканал Al Masirah.
"Мы не исключаем прямого попадания в [авианосец Harry] Truman в ходе нашей недавней операции и ожидаем, что он в любой момент покинет театр военных действий", - сказал каналу источник в министерстве обороны хуситов.