"Парни в тапках" атаковали авианосную группу ВМС США, авианосец сделал резкий маневр - самолет и тягач упали за борт

21:41 29.04.2025

Истребитель упал с авианосца ВМС США в Красное море

Во время буксировки F/A-18E в ангаре команда потеряла контроль над самолетом, сообщили в американских военно-морских силах



ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Находившийся на борту американского авианосца USS Harry S.Truman истребитель во время буксировки упал в Красное море. Об этом говорится в сообщении ВМС США.



"Во время буксировки F/A-18E в ангаре команда потеряла контроль над самолетом. Самолет и тягач упали за борт", - сказано в сообщении. Отмечается, что один из членов экипажа получил легкие ранения.



ВМС начали расследование причин инцидента. Как подчеркивается в сообщении, авианосная ударная группа и ее авиакрыло сохранили полную боеготовность.



