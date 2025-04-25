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ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ к югу от Часова Яра – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
22:57 29.04.2025

Михаил Пшеничников сегодня в 19:35

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 29 апреля в разрезе СВО. Русские войска приступили к ликвидации оперативного выступа позиций ВСУ уже к востоку от Константиновки. Европейские и украинские спикеры бьют тревогу касательно перспектив роста наступательной активности ВС РФ в летний период.

Спровоцировать оставление позиций



ВС РФ на Константиновском направлении приступили к ликвидации оперативного выступа украинских позиций к востоку от Константиновки. Вслед за выбиванием противника с позиций в районе железнодорожного поселка Дылеевка севернее Торецка активизировались боевые действия и у Часова Яра. Наши передовые подразделения из 98-й гвардейской ВДД атаковали со стороны глиняного карьера и ворвались в село Ступочки, идут бои.

Это означает, что группировка ВСУ на площади между Торецком и Часовым Яром столкнулась с непосредственной угрозой окружения. Задача наших десантников – полностью овладеть Ступочками и выйти к селу Предтечино. В свою очередь, наши войска, действующие близ Торецка, продолжают прощупывать слабые места в обороне ВСУ для масштабного прорыва в Плещеевку. Противник попросту не сможет реагировать на все напряженные участки, находясь в положении глубокого охвата. Если ВС РФ достигнут Предтечино, то у неприятеля останется лишь 6-километровый коридор в направлении Константиновки. Это автоматически означает то, что командование незалежной на площади порядка 30 кв км между Торецком и Часовым Яром будет вынуждено немедленно отводить своих людей во избежание сужения коридора, что сделает его непреодолимым, возможно даже и полное замыкание кольца окружения. На самом деле иного развития событий и не могло быть. Украинская армия систематически использует тактику, подразумевающую отступление, когда оперативная ситуация грозит блокированием крупных сил. Но ВСУ еще ни разу не удалось осуществить отход войск по коридору без потерь. И тут уже вступает в игру тактика ВС РФ. Дождаться момента, когда неприятель снимется с позиций, то есть покинет укрытия, и начать его утюжить в самом уязвимом положении: на марше.

Лес поможет, лес прикроет

Газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором сообщается, что ВС РФ по мере потепления планируют повысить наступательную активность.

"Я не ожидаю никаких резких изменений или краха линии фронта... но в целом тенденции не являются положительными для Украины. В какой-то момент удары беспилотников не смогут заменить отсутствие пехоты", – сказал австрийский журналист и аналитик Франц-Стефан Гади.

Что именно имеет в виду австриец, помогут понять слова украинского чиновника и военблогера Бунятова, опубликованные в его Telegram-канале.

"Сейчас "зеленка" разрастется, будет труднее. Советую командирам бригад всерьез задуматься над освоением дистанционного минирования лесополос и изготовлением противопехотных мин, потому что будет беда", – написал Бунятов.

Дефицитный личного состава у противника вынуждает его компенсировать все растущие "дыры" в оборонительных порядка "патрулями дронов". Этим ВСУ пытались не допускать просачивания наших подразделений между опорными пунктами, дистанция пустоты между которыми может в ряде случаев доходить до нескольких километров. Но чтобы это эрзац-прикрытие участка работало, необходимо, чтобы местность была открытой и просматриваемой. А вот что будет, если растительность скроет передвижения русских подразделений? Тогда, как сказал Бунятов, будет "беда" для украинских позиций, которые оказываются уязвимы к действиям ВС РФ в рамках тактики просачивания. Редакция Readovka рассматривала особенности и выгоды этой формы маневра в общевойсковом бою. В сухом остатке остается то, что ВСУ уже сейчас бьют тревогу, резонно опасаясь, что сложившаяся ситуация с личным составом в их подразделениях и наша возможность незаметно передвигаться приведут к непосредственной угрозе прорыва линии фронта. Она особенно актуальна для противника в центральных и северных секторах зоны СВО.

Вчера, 28 апреля, главным событием дня стало объявление РФ гуманитарного перемирия, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Источник - Readovka
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