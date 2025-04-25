ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ к югу от Часова Яра – итоговая сводка Readovka за 29 апреля

22:57 29.04.2025

Михаил Пшеничников сегодня в 19:35



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 29 апреля в разрезе СВО. Русские войска приступили к ликвидации оперативного выступа позиций ВСУ уже к востоку от Константиновки. Европейские и украинские спикеры бьют тревогу касательно перспектив роста наступательной активности ВС РФ в летний период.



Спровоцировать оставление позиций



