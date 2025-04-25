В Атырау убита начальник отдела NCOC - одной из крупнейших нефтегазовых компаний Казахстана

23:11 29.04.2025

В Атырау убита сотрудница NCOC: задержан подозреваемый



29 апреля в Атырау в собственном доме обнаружено тело 45-летней Бибигуль Шпановой, начальника отдела компании NCOC с более чем 20-летним опытом в нефтегазовой сфере. По данным полиции, у женщины были ножевые ранения, в ее квартире был вскрыт сейф.



Родственники обратились в Бюро по правам человека, настаивая на всестороннем расследовании, включая возможную связь преступления с ее профессиональной деятельностью.



Компания NCOC (North Caspian Operating Company) - одна из крупнейших в нефтегазовой отрасли Казахстана, занимается реализацией проекта по освоению морских нефтегазовых месторождений.



Полиция сообщила, что по горячим следам задержан подозреваемый - гражданин 1987 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство" (по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан). Изъяты вещественные доказательства, ведется следствие.



Сегодня бюро по правам человека на своей странице в Facebook выпустило релиз. В нем сообщается, что Шпанова принимала участие в реализации крупных национальных проектов, включая освоение месторождения Кашаган. В связи с ее гибелью Бюро по правам человека выступило с рядом требований:



- всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств трагедии;

- рассмотрения всех версий, включая возможную связь преступления с профессиональной деятельностью погибшей;

- предоставления семье полной и достоверной информации, включая доступ к материалам дела;

- прозрачности следствия и привлечения к ответственности всех причастных лиц.



- Ход досудебного расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Атырауской области. Призываем пользователей социальных сетей руководствоваться исключительно официальными источниками и воздерживаться от распространения непроверенной информации, - сообщили в пресс-службе ДП.



Айнур САПАРОВА