Из США в Узбекистан отправят специальный авиарейс с нелегальными мигрантами

23:33 29.04.2025

29 апреля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Специальный чартерный рейс будет организован 30 апреля для возвращения граждан Узбекистана, находящихся в США без законных оснований.



По информации МИД Узбекистана, рейс Нью-Йорк – Ташкент будет выполнен в рамках договоренностей между Узбекистаном и Соединенными Штатами. Все процедуры осуществляются с соблюдением международных стандартов и гуманитарных принципов, с особым вниманием к защите прав и интересов узбекистанцев.



Как уточнили в пресс-службе ведомства, на борту будет находиться более 100 человек.



Подготовка чартерного рейса проводится в тесной координации консульских и миграционных служб двух стран. При организации перелета строго учитываются законодательные требования как Узбекистана, так и США.



