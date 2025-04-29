|Из США в Узбекистан отправят специальный авиарейс с нелегальными мигрантами
23:33 29.04.2025
29 апреля 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Специальный чартерный рейс будет организован 30 апреля для возвращения граждан Узбекистана, находящихся в США без законных оснований.
По информации МИД Узбекистана, рейс Нью-Йорк – Ташкент будет выполнен в рамках договоренностей между Узбекистаном и Соединенными Штатами. Все процедуры осуществляются с соблюдением международных стандартов и гуманитарных принципов, с особым вниманием к защите прав и интересов узбекистанцев.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, на борту будет находиться более 100 человек.
Подготовка чартерного рейса проводится в тесной координации консульских и миграционных служб двух стран. При организации перелета строго учитываются законодательные требования как Узбекистана, так и США.
Республика Узбекистан активно укрепляет сотрудничество с США в сфере миграционной политики и репатриации граждан.
Особое внимание в этом процессе уделяется защите прав и законных интересов узбекистанцев за рубежом. В рамках достигнутых двусторонних договоренностей 30 апреля текущего года из Нью-Йорка в Ташкент будет организован специальный чартерный рейс для репатриации граждан Узбекистана, незаконно находящихся на территории США и включенных в список иностранцев, подлежащих депортации.
Данная инициатива по репатриации направлена на обеспечение прав граждан Узбекистана, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом, и осуществляется в рамках международных норм, обязательств и прав человека. Речь идет о гражданах, нарушивших визовый режим или срок законного пребывания которых в США истек. Процесс репатриации организован на основе гуманитарных и правовых принципов, обеспечивающих достойное и безопасное возвращение граждан.
Чартерный рейс организуется в тесном сотрудничестве с консульскими и миграционными службами двух стран. Все мероприятия проводятся с максимальным соблюдением прав репатриированных граждан и в строгом соответствии с действующим законодательством Узбекистана и США.
Данный шаг является частью комплексной политики Узбекистана, направленной на регулирование миграционных потоков, обеспечение правовой защиты, социальной и правовой интеграции граждан за рубежом, а также содействие их возвращению на Родину в безопасных и гуманных условиях.
Узбекистан продолжит развивать свою миграционную политику и стремиться поддерживать и защищать своих граждан в любой ситуации.
Пресс-секретарь министра иностранных дел