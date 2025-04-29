|В Караганде проходят тренировочные полеты военной авиации к параду Победы в Астане
00:21 30.04.2025
В Караганде проходят тренировочные полеты военной авиации
29 апреля 2025
На авиационной базе имени Нуркена Абдирова продолжаются интенсивные тренировочные полеты в рамках подготовки к предстоящему параду Победы, который состоится 7 мая в Астане.
В небо поднимаются многоцелевые истребители СУ-30СМ, учебно-боевые самолеты Л-39 и многоцелевые Л-410.
Экипажи отрабатывают взлет, посадку и элементы высшего пилотажа, включая сложнейшие фигуры, требующие максимальной точности и слаженности действий. Каждый маневр выверен до миллиметра.
Все усилия направлены на то, чтобы на параде летчики продемонстрировали мощь, техническое совершенство Военно-воздушных сил и высокий профессионализм.
– Для нас парад Победы – это не просто демонстрация авиационной техники. Это дань памяти павшим героям, уважения к ветеранам войны и Вооруженных сил. Мы стремимся к тому, чтобы зрители в этот день испытали чувство гордости за нашу страну и армию, – подчеркнул летчик-штурман войсковой части 50185 Нурболат Молдабек.
По данным командования авиационной базы, подготовка осуществляется в строгом соответствии с утвержденным планом. Все элементы полетной программы отрабатываются до автоматизма.
В воздушной части парада будут задействованы несколько десятков летательных аппаратов – от легких учебных до тяжелых боевых самолетов. К участию в показательных полетах допущены наиболее подготовленные летчики, прошедшие строгий отбор и специализированную подготовку.
Парад Победы пройдет в три этапа – торжественное прохождение строевых подразделений, демонстрация военной техники, завершит его масштабное авиашоу.