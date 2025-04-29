В Караганде проходят тренировочные полеты военной авиации к параду Победы в Астане

00:21 30.04.2025

В Караганде проходят тренировочные полеты военной авиации



29 апреля 2025



На авиационной базе имени Нуркена Абдирова продолжаются интенсивные тренировочные полеты в рамках подготовки к предстоящему параду Победы, который состоится 7 мая в Астане.



В небо поднимаются многоцелевые истребители СУ-30СМ, учебно-боевые самолеты Л-39 и многоцелевые Л-410.



Экипажи отрабатывают взлет, посадку и элементы высшего пилотажа, включая сложнейшие фигуры, требующие максимальной точности и слаженности действий. Каждый маневр выверен до миллиметра.



