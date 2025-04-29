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ProFinance: Крупные нефтяные компании готовятся к худшему году со времен пандемии
01:28 30.04.2025

Крупные нефтяные компании готовятся к худшему году со времен пандемии на фоне снижения рекордной прибыли

29.04.2025

Инвесторы спрашивают, может ли отрасль позволить себе более высокие дивиденды и обратный выкуп акций, предлагаемые в последние годы

В этом году нефтяные гиганты мира готовятся к одному из самых сложных периодов в своей истории, связанному с пандемией коронавируса. Снижение цен на нефть негативно сказывается на прибыли компаний и подрывает доверие инвесторов, особенно в преддверии сезона квартальных отчетов.

В 2023 году "Большая нефть" в третий раз за год снизит прибыль, которая резко упала по сравнению с рекордными показателями 2022 года, последовавшими за началом украинского конфликта.

Скорректированная чистая прибыль пяти крупнейших западных нефтяных компаний - ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, Chevron и BP - с 2022 по 2024 год сократится примерно на 90 миллиардов долларов.

Давление на отрасль усилилось в последние недели из-за увеличения поставок ОПЕК и обострения торговой напряженности при президенте США Дональде Трампе, что вызвало сомнения у инвесторов. В этом месяце цена на нефть марки Brent ненадолго опустилась ниже 60 долларов за баррель, и некоторые аналитики прогнозируют, что во второй половине 2025 года цены упадут более чем на пятую часть по сравнению со средним показателем прошлого года в 81 доллар.

Падение прибылей крупных нефтяных компаний. Скорректированная прибыль $ млрд. Источник: исследование FT.



По словам аналитиков, акционеры задаются вопросом, какие крупные компании могут сохранить дисциплину в отношении затрат и достаточный баланс для поддержания более высоких дивидендов и обратного выкупа акций, как это было в последние годы.

"Вопросы, которые мы получаем от инвесторов, касаются того, кто первым пойдет на сокращение", - сказал Бирадж Боркхатария, аналитик RBC Capital Markets. "Учитывая неопределенность ситуации, инвесторы ищут хоть какую-то уверенность".

Результаты первого квартала итальянской компании Eni, опубликованные в прошлый четверг, дают представление о том, как реагируют компании. Eni пообещала сократить расходы как минимум на 500 миллионов долларов в этом году и заявила, что ее денежный поток будет на 2 миллиарда долларов, или на 15%, ниже ожидаемого при цене на нефть в 65 долларов за баррель.

Но компания пообещала сохранить выплаты акционерам на прежнем уровне. Аналитики HSBC заявили, что эта стратегия является "образцом для подражания" для конкурентов Eni, но не у всех из них достаточно сильный баланс, чтобы реализовать ее.

По всей отрасли компании сокращают инвестиции в ответ на падение цен на нефть. "Теперь мы ожидаем, что мировые расходы на разведку и добычу впервые с 2020 года будут снижаться из года в год", - заявил Фрейзер Маккей из консалтинговой компании Wood Mackenzie в недавнем отчете.

BP должна опубликовать результаты во вторник, Total - в среду, а Shell, ExxonMobil и Chevron - в пятницу.

Большинство аналитиков ожидают, что компании покажут слабые результаты за квартал. Но самое резкое падение цен на нефть произошло после окончания отчетного периода, поэтому инвесторов больше всего интересует, какие прогнозы предложат компании.

Среди европейских крупных компаний Shell, похоже, лучше подготовлена к спаду. В марте генеральный директор Ваэль Саван пообещал вернуть инвесторам половину денежных средств Shell. Он также сказал, что компания может продолжить выкупать свои акции, если цена на нефть упадет до 50 долларов за баррель, и сохранит дивиденды даже при цене 40 долларов за баррель.

Самой уязвимой нефтяной компанией, скорее всего, будет BP, находящаяся под давлением со стороны Elliott Management и пообещавшая вернуть акционерам от 30 до 40 процентов денежных потоков при цене на нефть в 71,50 доллара за баррель в этом году. Каждый доллар, на который цена на нефть упадет ниже этого уровня, снизит прибыль примерно на 340 миллионов долларов, сообщила компания в феврале.

По словам Джейсона Гейблмана, аналитика TD Cowen, в США дела у ExxonMobil и Chevron идут по-разному. В то время как сильная база активов Exxon позволяет ей сохранять выплаты акционерам до 2026 года, он ожидал, что Chevron изменит свои ожидания.

"Ранее компания Chevron заявляла о диапазоне обратного выкупа от 10 до 20 миллиардов долларов при цене нефти от 60 до 85 долларов. Снижение цен на нефть может означать, что в дальнейшем обратный выкуп будет проводиться по более низким ценам", - говорится в его заметке.

Помимо крупных компаний, более мелкие производители сланцевого газа и нефтесервисные компании также предупреждают о более жестких условиях, если цены останутся низкими. На прошлой неделе три крупнейшие западные нефтесервисные компании - Baker Hughes, Halliburton и SLB - выразили обеспокоенность по поводу ухудшения перспектив.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам The Financial Times

Источник - ProFinance.Ru
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