ProFinance: Крупные нефтяные компании готовятся к худшему году со времен пандемии

01:28 30.04.2025

Крупные нефтяные компании готовятся к худшему году со времен пандемии на фоне снижения рекордной прибыли



29.04.2025



Инвесторы спрашивают, может ли отрасль позволить себе более высокие дивиденды и обратный выкуп акций, предлагаемые в последние годы



В этом году нефтяные гиганты мира готовятся к одному из самых сложных периодов в своей истории, связанному с пандемией коронавируса. Снижение цен на нефть негативно сказывается на прибыли компаний и подрывает доверие инвесторов, особенно в преддверии сезона квартальных отчетов.



В 2023 году "Большая нефть" в третий раз за год снизит прибыль, которая резко упала по сравнению с рекордными показателями 2022 года, последовавшими за началом украинского конфликта.



Скорректированная чистая прибыль пяти крупнейших западных нефтяных компаний - ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, Chevron и BP - с 2022 по 2024 год сократится примерно на 90 миллиардов долларов.



Давление на отрасль усилилось в последние недели из-за увеличения поставок ОПЕК и обострения торговой напряженности при президенте США Дональде Трампе, что вызвало сомнения у инвесторов. В этом месяце цена на нефть марки Brent ненадолго опустилась ниже 60 долларов за баррель, и некоторые аналитики прогнозируют, что во второй половине 2025 года цены упадут более чем на пятую часть по сравнению со средним показателем прошлого года в 81 доллар.



Падение прибылей крупных нефтяных компаний. Скорректированная прибыль $ млрд. Источник: исследование FT.



