Доля БРИКС в мировой экономике достигла почти 37%, доля G7 - опустилась ниже до 29%

07:16 30.04.2025

Разрыв между вкладом БРИКС и G7 в мировую экономику вырос до восьми процентов



МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Доля БРИКС в мировой экономике по итогам прошлого года достигла рекордных 36,8%, при этом отрыв объединения от "Большой семерки" достиг максимума за все время, следует из расчетов РИА Новости по данным МВФ.



Вклад БРИКС в глобальный ВВП в прошлом году вырос на 0,64 процентного пункта. В то же время доля G7 в мировой экономике впервые опустилась ниже 29%, потеряв за год 0,42 процентного пункта и составив 28,86%.



В результате разрыв между вкладом БРИКС и "Большой семерки" в прошлом году вырос до рекордных 8 процентных пунктов с 6,9 годом ранее.



Причины этого - бурный рост стран БРИКС, семь из которых в прошлом году нарастили вклад в мировую экономику. Так, доля Китая выросла на 0,34 процентного пункта - до 19,45%, Индии - на 0,25 процентного пункта, до 8,25%, России - на 0,05 процентного пункта, до 3,54%, Эфиопии - на 0,01 процентного пункта, до 0,27%. Также небольшой рост, менее 0,01 процентного пункта, был у Бразилии (2,4%), Ирана (0,9%) и ОАЭ (0,4%).



Единственными странами БРИКС, которые столкнулись со снижением доли в мировой экономики, стали Египет и Южная Африка - примерно по 0,01 процентного пункта, до 1,14% и 0,5% соответственно.



В то же время в "Большой семерке" все страны зафиксировали сокращение вклада в глобальный ВВП. Сильнее всего он упал у Японии и Германии - по 0,1 процентного пункта, до 3,3% и 3,06% соответственно. Одновременно по 0,05 процентного пункта снизился вклад в мировую экономику Британии (2,2%), Италии (1,8%) и Франции (2,2%). Доля Канады составила 1,3% против 1,4% годом ранее, доля США - 14,88% против 14,94%.



БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ. В 2025 году присоединилась Индонезия. Ее данные в анализе не учитывались.