Пропагандисты не брезгуют ничем, силясь втянуть Европу в большую войну, - Алексей Белов

07:24 30.04.2025

Медийная осень: европейские СМИ стремительно "желтеют"

Пропагандисты не брезгуют ничем, силясь втянуть Европу в большую войну



29.04.2025 | Алексей БЕЛОВ



Признаюсь честно, я как-то упустил тот момент, когда западные массмедиа, причем далеко не таблоиды или бульварная пресса, начали стремительно "желтеть", потчуя своих читателей, слушателей и зрителей дезинформацией, запредельный уровень которой просто невозможно было не заметить.



Как все эти в прошлом респектабельные The Times, ВВС, Le Monde или Der Spiegel докатились до того, что превратились буквально в выгребные ямы?!.



Скажем, в ситуации, когда в британских СМИ появилась сенсационная информация о "причастности" российских спецслужб к массовым подрывам бытовых приборов интимного назначения. Речь идет об известных игрушках для женщин одного популярного нынче бренда, которые вдруг ни с того ни с сего начинали искрить, воспламеняться и даже взрываться в самый неподходящий момент. Дотянулась-таки "рука Кремля" до самых сокровенных мест.



Все это было бы смешно, когда бы не та серьезность, с которой западные газетчики начали наперебой запугивать ошеломленных обывателей, точнее обывательниц. И даже когда выяснилось, что с теми же проблемами сталкиваются и их российские "коллеги", использующие идентичный реквизит этого же бренда, уверенность в том, что за всем этим все равно стоит Москва держалась в общественном сознании довольно долго.



Как говорится, ложечки нашлись, но осадок остался. Вот, видимо, ради этого осадка и стараются западные пропагандисты.



И даже когда в итоге их ложь разоблачают их же коллеги, никакого чувства стыда эти русофобы от журналистики, увы, не испытывают. Как было, например, с сотрудниками второго немецкого телеканала ZDF, которые, опираясь на данные Google Trends, на протяжении нескольких дней утверждали, что Россия может быть причастна к теракту в городе Мангейме на юго-западе Германии, произошедшему накануне парламентских выборов в стране. И замолчали лишь после того, как их фейк был опровергнут официальным представителем Федеральной разведывательной службы Германии.



Как отмечает агентство Reuters, сотрудник BND подчеркнул, что "результаты из Google Trends не подходят для представленных методов анализа и оценки и не могут использоваться в качестве достоверных данных".



Создавая столь необходимый в нынешней Европе образ врага, необходимый ради оправдания собственного милитаризма, западные СМИ не гнушаются выдумывать и откровенные небылицы вроде рассказов о китайских чайниках, обладающих способностью следить за своими "хозяевами" и передавать всю информацию о них китайской разведке. Или же об особом вреде водопроводных кранов производства КНР, которые якобы отравляют воду и тем самым медленно убивают пользователей.



Вот вы, наверное, смеетесь, читая этот бред, а он мало того что распространялся крупнейшими телеканалами США, так еще и заставил американское правительство полностью избавиться от китайских кранов, для чего была выделана сумма порядка 100 млрд долларов.



Приблизительно такого уже уровня нелепости истории рассказывают нынче о китайских кофемашинах, вагонах метро и даже обыкновенном чесноке.



Но желание по тем или иным причинам поднять в обществе градус истерии – это еще полбеды. Куда хуже, когда полуправдой или откровенным враньем пользуются политики с целью оправдать втягивание своей страны в новую Большую войну.



Например, новый-старый министр обороны ФРГ Борис Писториус, который в недавнем интервью одному из немецких каналов заявил, что активная помощь Германии киевскому режиму обусловлена тем, что, победив Украину, Россия якобы непременно захватит Грузию и Молдавию и двинется дальше на Запад, в Европу.



На довольно своевременный, если судить по состоянию немецкой экономки, вопрос журналиста, не пора ли уже Германии сказать Зеленскому: "Извините, но дальше мы не можем", Писториус ответил, что Берлин продолжить спонсировать киевский режим даже если США выйдут из этого конфликта.



"Я снова и снова повторяю: если Украина падет, если Путин выиграет эту войну – в том смысле, что оккупирует всю Украину или значительную ее часть, – это станет серьезнейшей угрозой для территории НАТО и, кстати, для соседних стран, таких как Молдавия и Грузия. Поэтому нам всем должно быть ясно: речь идет не только о солидарности с Украиной, но и о нашей собственной безопасности и мире в Европе… Это четко зафиксировано в нашем коалиционном соглашении: мы будем продолжать поддержку. И я знаю, что другие европейские партнеры придерживаются той же позиции".



А ведь уровень осведомленности Писториуса позволяет ему совершенно определенно знать, что никаких планов экспансии в Европу у России нет и никогда не было. То есть он врет совершенно сознательно и со знанием дела.



Именно об этой тотальной лжи практически во всем, что касается России и ее интересов, рассказал намедни британский журналист Питер Хитченс в своей статье для онлайн-версии издания Daily Mail.



"В своей профессии я давно привык к тому, как правительства лгут и заставляют других лгать за них. Вряд ли кто-то в этой стране знает правду об Украине. Ничего подобного не было с тех пор, как нам всем врали о вторжении в Ирак, распространяя ложь о вымышленном оружии массового уничтожения. Вас только что накормили пропагандистской чепухой о демократии, свободе и выдуманной российской угрозе. Вот часть лжи, которую вам неоднократно говорили. Говорят, что война не была спровоцирована. Редко в истории война была спровоцирована с такой силой. Россияне умоляли Запад прекратить продвижение своего военного альянса НАТО на восток, в сторону России", – пишет журналист.



Хитченс напомнил своим читателям, в какой шок повергла Россию бомбардировка Югославии силами "оборонительного" альянса НАТО. При том что ни на одного из членов этого альянса Югославия не нападала.



Как в 2007 году в Мюнхене Президент России Владимир Путин попытался вразумить западных "партнеров", назвав расширение НАТО "серьезной провокацией, которая снижает уровень взаимного доверия". И как "партнеры" дружно наплевали на российское предупреждение, посчитав его недоразумением.



Как в апреле 2008 года президент США Джордж Буш-младший заявил о готовности пригласить Украину в НАТО в ближайшем будущем и как даже "газета либеральных сторонников войны", The Guardian, признала, что такой шаг "не мог не привести Кремль в ярость".



"Еще одна ложь, которую нам постоянно говорят, заключается в том, что Россия напала на Грузию позже, в 2008 году. Но любой желающий может найти в Интернете статью агентства Рейтер за 2009 год, озаглавленную "Грузия начала войну с Россией: отчет, подготовленный при поддержке ЕС". Вот несколько примеров: избранный президент Украины был незаконно свергнут толпой в 2014 году. Великобритания и США попустительствовали этому позорному событию, потому что предпочли незаконных повстанцев избранному правительству. Вы просто не можете делать это и притворяться стражем демократии. Но, в любом случае, это не так", – резюмирует Питер Хитченс.



Впрочем, боюсь, что даже после столь яркой обличительной речи своего коллеги большинство западных журналистов не прекратят притворяться честными и неподкупными, одновременно выдумывая чудовищную ложь и распространяя ее через СМИ. Ведь именно за такую ложь им сейчас платят те, кто заказывает музыку в западных медиа. Медиа, где уже настолько все "пожелтело", что кажется будто насупила самая настоящая осень.