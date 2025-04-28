Синьхуа: Информационное коммюнике по итогам 6-й встречи министров иностранных дел формата "Китай-Центральная Азия"

12:20 30.04.2025 Информационное коммюнике по итогам 6-й встречи министров иностранных дел формата "Китай-Центральная Азия"



Алматы, 27 апреля /Синьхуа/ -- В Алматы в субботу состоялась 6-я встреча министров иностранных дел формата "Китай-Центральная Азия". По ее итогам было опубликовано Информационное коммюнике.



Ниже приводится его полный текст.



26 апреля 2025 года в г. Алматы состоялась 6-я встреча министров иностранных дел формата "Китай-Центральная Азия".



Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу, член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев, министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин и министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиер Саидов, в том числе чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Китайской Народной Республике Парахат Дурдыев.



По итогам этой встречи министры иностранных дел Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан /далее -- стороны/ приняли нижеследующее Коммюнике.



Стороны в дружественной и взаимоуважительной атмосфере посредством конструктивного диалога обстоятельно обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития связей между Китаем и государствами Центральной Азии, а также приоритетах сотрудничества, представляющих взаимный интерес в рамках формата "Китай-Центральная Азия".



1. Рассмотрев ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам 5-й встречи министров иностранных дел формата "Китай-Центральная Азия", прошедшей в декабре 2024 года в г. Чэнду, стороны отметили важную роль формата "Китай-Центральная Азия" в укреплении регионального сотрудничества, которое способствовало углублению политических, экономических и культурных связей, что послужит позитивным вкладом в поддержание мира и стабильности в регионе. Стороны подтверждают стремление к совместному созданию более тесного сообщества единой судьбы "Китай-Центральная Азия".



2. Стороны рассмотрели ход подготовки к предстоящей 2-й встрече глав государств формата "Китай-Центральная Азия" в г. Астана и обсудили перечень документов, планируемых к подписанию по ее итогам.



Министры дали высокую оценку подготовительной работе казахской стороны ко второму саммиту формата "Китай-Центральная Азия". Стороны продолжат поддерживать тесные контакты и взаимодействие по линии министерств иностранных дел для успешного проведения встречи на уровне глав государств в целях достижения плодотворных результатов.



3. Стороны высоко оценили эффективную работу механизмов взаимодействия на уровне глав профильных ведомств, созданных в рамках формата в таких областях, как экономика и торговля, производство и инвестиции, сельское хозяйство, транспорт, таможня, общественная безопасность, управление чрезвычайными ситуациями, а также их важную роль в продвижении сотрудничества в рамках формата.



4. Стороны поддерживают запуск Секретариата формата "Китай-Центральная Азия", а также кандидатуру Сунь Вэйдуна в качестве генерального секретаря формата "Китай-Центральная Азия", отмечая ключевую роль Секретариата формата "Китай-Центральная Азия" в содействии продвижению инициатив и реализации задач, поставленных главами государств.



5. Стороны выразили приверженность оказанию твердой взаимной поддержки в вопросах, касающихся коренных интересов, таких как государственный суверенитет, независимость, безопасность и территориальная целостность, а также недопущение вмешательства во внутренние дела государств формата.



6. Государства Центральной Азии высоко оценивают и готовы активно взаимодействовать в рамках выдвинутой Китаем Инициативы в области глобальной безопасности.



Стороны выступают за решение всех региональных вопросов исключительно политическими и дипломатическими методами на основе норм и принципов международного права, равноправия и уважения интересов друг друга.



7. Стороны вновь подтверждают приверженность многосторонности, поддерживают правила международной торговли, выражают несогласие с практикой односторонности и протекционизма, будут активизировать координации в пользу формирования общей позиции в целях защиты собственных законных прав и интересов.



Стороны дали высокую оценку плодотворным результатам сотрудничества в торгово-экономической сфере и отметили важную роль в дальнейшем совершенствовании торгово-экономического потенциала формата в рамках Совещания министров экономики и торговли, Делового совета и встречи руководителей таможенных служб, а также поддержали активизацию взаимодействия в новых отраслях, в том числе в цифровой торговле и зеленой экономике.



Стороны приветствуют проведение в странах формата мероприятий, направленных на увеличение объемов торговли и развитие торгово-экономического взаимодействия, в том числе экспортно-импортных выставок, бизнес и инвестиционных мероприятий.



8. Стороны, отмечая важность развития сотрудничества в области инвестиций, расширения индустриального сотрудничества, обеспечения стабильности и повышения эффективности цепочек производства и поставок в рамках формата, приветствуют проведение в Казахстане второго Форума индустриально-инвестиционного сотрудничества "Китай-Центральная Азия".



9. Стороны выразили готовность углублять высококачественное сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь" в целях реализации взаимовыгодных совместных проектов в строительстве инженерной инфраструктуры, цифровой взаимосвязанности и зеленой экономики, а также расширения возможностей транспортных коридоров и грузоперевозок, обеспечения стабильного и благополучного продвижения проектов сотрудничества.



Стороны выражают стремление и далее усиливать гармонизацию и сопряжение инициативы "Пояс и путь" с национальными стратегиями развития государств Центральной Азии, в том числе с Новой экономической политикой Казахстана, Национальной программой развития Кыргызской Республики до 2026 г., Национальной стратегией развития Республики Таджикистан на период до 2030 г., стратегией "Возрождение Великого шелкового пути" Туркменистана и Стратегией развития Нового Узбекистана на 2022-2026 гг., укреплять практическое сотрудничество в разных сферах в целях формирования новой архитектоники сотрудничества, характеризующейся высоким уровнем взаимодополняемости и взаимной выгоды.



Стороны высоко оценивают формат Консультативных встреч глав государств Центральной Азии в качестве ключевой региональной платформы для выработки согласованных подходов к актуальным вопросам региональной консолидации, обеспечения стабильности, устойчивого развития и углубления всесторонних отношений.



Стороны высоко оценили работу механизма встречи министров транспорта формата "Китай-Центральная Азия", направленную на практическое взаимодействие по реализации совместных проектов в области транспорта и логистики, в том числе гуманитарного обмена и сотрудничества в области устойчивого развития транспорта, цифровизации разрешений на международные автомобильные перевозки.



Стороны подчеркивают необходимость повышения статуса и роли Центральной Азии, как одного из важнейших трансевразийских транспортных узлов, а также укрепления сотрудничества в рамках передвижения контейнерных поездов по маршруту "Китай-Европа" через Центральную Азию.



10. Стороны продолжат работу по увеличению вклада Центральной Азии в обеспечение международной энергетической и продовольственной безопасности, по развитию международных транспортно-логистических маршрутов в целях недопущения перебоев с поставками ключевых видов продукции.



11. Стороны, отмечая высокий потенциал Китая и Центральной Азии в сфере сельского хозяйства, выразили готовность активизировать работу механизма встреч министров сельского хозяйства формата "Китай-Центральная Азия" в целях совместного содействия развитию торговли сельскохозяйственной продукцией, укрепления продовольственной безопасности и развития аграрного сектора, в т.ч. путем внедрения инновационных технологий и расширения взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией.



Стороны активизируют усилия в области развития "умного" сельского хозяйства, обмена опытом по внедрению водосберегающих, зеленых и иных высокоэффективных технологий и передовых практик в данной сфере.



12. Стороны подтвердили необходимость полного раскрытия потенциала Китая и Центральной Азии в расширении энергетического сотрудничества, включая развитие возобновляемых источников энергии и реализацию совместных проектов по развитию низкоуглеродной энергетики.



13. Стороны приветствуют:



-- успешное проведение первого Самаркандского международного климатического форума, состоявшегося 4-5 апреля 2025 года в г. Самарканд, как важного шага в развитии регионального сотрудничества в сфере климатической устойчивости;



-- проведение Международной Конференции высокого уровня по сохранению ледников 29-31 мая 2025 года в г. Душанбе;



-- проведение 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в г. Самарканде 30 октября - 13 ноября 2025 года;



-- проведение в 2026 году в Казахстане Регионального климатического саммита, который позволит систематизировать существующие и планируемые климатические программы в регионе, а также разработать согласованные стратегии климатических действий;



-- проведение в 2027 году в Кыргызстане Второго глобального горного саммита "Бишкек+25", а также реализацию принятой резолюции 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Устойчивое горное развитие", объявившей 2023-2027 годы "Пятилетием действий по развитию горных регионов", в целях укрепления международного сотрудничества по вопросам горной повестки и ее дальнейшей эффективной реализации.



Стороны поддерживают инициативы Таджикистана по глобальным водно-климатическим вопросам, в частности Международное десятилетие действий "Вода для устойчивого развития" 2018-2028 годов, "Международный год сохранения ледников-2025" и считают, что эти инициативы будут способствовать гармоничному развитию человечества и природы, а также глобальному устойчивому развитию.



14. Стороны готовы поддержать работу МЦПС Хоргос в качестве платформы для торгово-экономического сотрудничества, а также Индустриального парка по переработке сельскохозяйственной и побочной продукции на контрольно-пропускном пункте "Иркештам".



15. Стороны пришли к мнению о необходимости развития сотрудничества между свободными экономическими зонами и упрощения процедур участия в их деятельности всех сторон формата.



16. Стороны отмечают важность консолидации усилий по совершенствованию политики в области сокращения бедности, повышения занятости и доходов населения. Стороны выразили готовность активизировать сотрудничество в данном направлении путем обмена специалистами и современными методологиями.



17. Стороны отметили необходимость расширения сотрудничества между СМИ, гуманитарного взаимодействия, включая академические обмены, молодежные программы, а также организации совместных культурных и спортивных мероприятий.



Стороны приветствуют скорейшее формирование механизма встреч министров образования формата "Китай-Центральная Азия" и проведение первой встречи.



Стороны выражают готовность продолжить укреплять всестороннее практическое сотрудничество в области образования и будут совместно реализовывать такие проекты сотрудничества, как "Мастерская Лу Баня" и Институт Конфуция.



Стороны приветствовали проведение 5-го Форума аналитических центров формата "Китай-Центральная Азия" в Казахстане, как одной из важных площадок для обмена мнениями и выработки предложений для дальнейшего развития формата "Китай-Центральная Азия".



Стороны выражают готовность принять активное участие в Медиафоруме "Китай-Центральная Азия", Форуме информационных агентств "Китай-Центральная Азия" и Мероприятии по гуманитарному обмену "Китай-Центральная Азия" в г. Астана в мае и в июне текущего года.



Стороны отметили важность инициированного Таджикистаном проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, направленного на создание механизма саморегулирования искусственного интеллекта в Центральной Азии, а также Регионального центра ИИ для объединения вычислительных сетей и реализации совместных исследовательских центров.



Стороны высоко оценивают усилия Китая по содействию единогласному принятию в Генеральной Ассамблее ООН резолюции об Укреплении международного сотрудничества в области наращивания потенциала ИИ, приветствуют предложенный Китаем План действий по наращиванию потенциала в области ИИ во благо для всех и готовы совместными усилиями способствовать реализации резолюции Генеральной Ассамблеи и Глобального цифрового договора. Китай приветствует участие сторон в Группе друзей международного сотрудничества по наращиванию потенциала в области ИИ.



18. Стороны заинтересованы в углублении сотрудничества в сфере здравоохранения, продвижении строительства центров традиционной китайской медицины, в том числе в области выращивания и переработки лекарственных растений для формирования "Шелкового пути здоровья".



19. Стороны отмечают важное значение дальнейшего развития туристического сотрудничества в рамках формата "Китай-Центральная Азия" и готовы совместно обсудить и принять ряд мер, включая упрощение визовых процедур и создание благоприятных условий для облегчения взаимных поездок граждан, а также для сотрудничества малых и средних предприятий между Китаем и странами Центральной Азии.



20. Стороны подтвердили приверженность укреплению региональной и международной безопасности, совместной борьбе с тремя силами зла, транснациональной преступностью, киберугрозами и с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.



Стороны считают важной платформу для диалога по безопасности в рамках Душанбинского процесса по борьбе с терроризмом и поддерживают предложенную инициативу Таджикистана "10-летие укрепления мира во имя будущих поколений".



21. Стороны выразили готовность продолжить тесную координацию и взаимодействие в рамках ООН и других многосторонних форматов при строгом соблюдении целей и принципов Устава ООН и общепризнанных принципов и норм международного права с целью поддержания мультилатерализма и защиты международной справедливости.



Стороны приветствовали скорейшее открытие в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.



Стороны приветствовали создание Антинаркотического центра Шанхайской организации сотрудничества в г. Душанбе, являющегося одним из важных шагов по противодействию наркоугрозе, которая позволит значительно повысить взаимодействие стран региона.



Стороны выступают за тесное сотрудничество Антинаркотического центра Шанхайской организации сотрудничества с Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров /ЦАРИКЦ/ и намерены на регулярной основе проводить совместные антинаркотические операции, а также подчеркивают важность гармоничного сопряжения работы Антинаркотического центра Шанхайской организации сотрудничества с деятельностью ЦАРИКЦ.



Стороны выразили заинтересованность в углублении сотрудничества в рамках реализации казахстанской инициативы по созданию Международного агентства по биологической безопасности.



Стороны отметили важность активизации диалога и сотрудничества в рамках ООН и других многосторонних объединений, оперативного обмена мнениями и координации позиций по актуальным региональным и международным вопросам.



22. Стороны выразили благодарность казахской стороне за высокий уровень проведения 6-й встречи министров иностранных дел формата "Китай-Центральная Азия".



23. Стороны договорились о проведении следующей встречи министров иностранных дел формата "Китай-Центральная Азия" в 2026 году в Китае. Источник - Синьхуа

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