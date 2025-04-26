Минцифры РФ: 16 миллионов звонков на номер 1945 в рамках акции "Ура Победе!" зарегистрировали мобильные операторы

12:45 30.04.2025

Минцифры рассказало, сколько раз россияне позвонили на номер 1945



МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Абоненты российских операторов связи в этом году почти 16 миллионов раз позвонили на номер 1945 в рамках акции "Ура Победе!", чтобы заменить звонок военной песней, поставить лого Победы и послушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном, подсчитали для РИА Новости в Минцифры России.



"В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится акция "Ура Победе!". По состоянию на 29.04.2025 на номер 1945 позвонили 15,9 миллиона раз", - сообщили в министерстве.



С 25 февраля по 15 мая 2025 года абоненты по всей стране могут позвонить на бесплатный номер 1945.



Далее с помощью интерактивного голосового меню нужно выбрать интересующий раздел.



Так, абонент может прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном. Также вместо гудков входящего вызова можно установить на телефон одну из композиций: "Темная ночь", "Катюша", "Прощание славянки", "Синий платочек", "Нам нужна одна Победа". Кроме того, можно получить ссылку для загрузки логотипа 80-летия Победы.



К акции присоединились все основные российские мобильные операторы.



Впервые акция "Ура Победе!" была проведена в 2010 году.