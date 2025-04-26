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"Мы сами создали этого монстра", - депутат о Фонде социального медстрахования Казахстана
12:54 30.04.2025

"Мы сами создали этого монстра" - депутат о Фонде социального медстрахования

Надежда Лыкова
Корреспондент

Во время обсуждения в Мажилисе законопроекта по вопросам совершенствования системы обязательного социально медицинского страхования депутат Бакытжан Базарбек выступил с резкой критикой в адрес Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), передает корреспондент Tengrinews.kz.

Мажилисмен назвал рассматриваемый законопроект чрезвычайно важным для простых граждан, "потому что люди перестают верить в честность и прозрачность системы ОСМС".

"Граждане утратили уверенность в том, что ОСМС - это система, предназначенная для защиты каждого. Наоборот, все больше людей считают, что из-за непрозрачности прикрепления населения и запутанных схем, выявлении нарушений при оказании медицинских услуг, некоторые чиновники фонда контролируют огромные финансовые потоки и распоряжаются ими без должного контроля", - заявил депутат.

По словам Базарбека, сложилось устойчивое мнение, будто на ОСМС просто наживаются.

"И это не только мнение граждан - это моя субъективная позиция как юриста, как депутата, как гражданина", - уточнил он.

Как подчеркнул парламентарий, одной из ключевых задач законопроекта является возврат государственного контроля и надзора за деятельностью Фонда медстрахования - через Комитет фармацевтического и медицинского контроля Минздрава.

"Почему мы настаиваем на усилении роли Минздрава? Потому что за последние 20 лет под предлогом дебюрократизации и якобы приближения к стандартам у министерства были отняты все контрольные функции. Обезоружив и "обеззубив" Минздрав, горе-чиновники передали контроль над финансовыми потоками и качеством оказания услуг самому Фонду социального медстрахования", - пояснил Базарбек.

В результате сегодня, по его словам, фонд никто не контролирует и он самостоятельно распоряжается огромными бюджетными средствами. Более того, фонд сам проверяет исполнение обязательств и сам же наказывает - зачастую избирательно и формально, добавил мажилисмен.

"Именно в таких условиях появились хитрые схемы: принудительное прикрепление населения к медицинским организациям без согласия самих граждан, сокрытие фактов мошенничества под видом дефектов, оформленных на уровне приказов Минздрава. При отсутствии внешнего контроля фонд превратился в настоящего монстра, которого трудно обуздать. Мы сами создали этого монстра, пожирателя государственных средств ОСМС", - заявил депутат.

Базарбек также назвал ФСМС "очагом коррупции и хищений". По словам парламентария, даже после государственного аудита, выявившего нарушения в деятельности фонда и его четырех филиалов, вместо уголовных дел 12 должностных лиц отделались только выговорами и предупреждениями.

"Возникает резонный вопрос: удобно устроились - хищения прикрываете дефектами, информацию не передаете правоохранительным органам, а если и наказываете, то формально. Соответствует ли это курсу, озвученному Президентом: "Закон и порядок"?" - задал он вопрос.

Ранее Высшая аудиторская палата выявила многомиллиардные нарушения в работе Фонда социального медицинского страхования и его региональных филиалов за 2022-2023 годы.

В марте этого года стало известно, что в отношении заместителя председателя Фонда социального медицинского страхования возбуждено уголовное дело. Оно связано с хищением бюджетных средств, выделенных на лечение жителей ВКО.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1746006840


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