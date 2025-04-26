Началось строительство ж/д "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" протяженностью 530 км, включая 46 мостов и 27 тоннелей

13:00 30.04.2025

Началось строительство ключевых объектов железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан"



В Кыргызстане началось строительство ключевых объектов железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан". Проектом предусмотрено строительство 46 мостов и 27 тоннелей, что составляет около 40% всей трассы. Стоимость магистрали оценивается в 4,7 млрд долларов.



В Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана началось строительство ключевых объектов железнодорожной магистрали "Китай - Кыргызстан - Узбекистан", сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.



В торжественной церемонии приняли участие делегация Узбекистана, в состав которой вошли представители Министерства транспорта и АО "Узбекистон темир йуллари", а также представители посольств Китая и Узбекистана в Кыргызстане, государственных органов трех стран и совместного предприятия "Китай - Кыргызстан - Узбекистан".



