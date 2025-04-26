|Началось строительство ж/д "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" протяженностью 530 км, включая 46 мостов и 27 тоннелей
13:00 30.04.2025
Началось строительство ключевых объектов железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан"
В Кыргызстане началось строительство ключевых объектов железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан". Проектом предусмотрено строительство 46 мостов и 27 тоннелей, что составляет около 40% всей трассы. Стоимость магистрали оценивается в 4,7 млрд долларов.
В Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана началось строительство ключевых объектов железнодорожной магистрали "Китай - Кыргызстан - Узбекистан", сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.
В торжественной церемонии приняли участие делегация Узбекистана, в состав которой вошли представители Министерства транспорта и АО "Узбекистон темир йуллари", а также представители посольств Китая и Узбекистана в Кыргызстане, государственных органов трех стран и совместного предприятия "Китай - Кыргызстан - Узбекистан".
Заместитель председателя Кабинета Министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев отметил, что железная дорога "Китай - Кыргызстан - Узбекистан"" - это не просто транспортный коридор, а стратегически важный "мост", соединяющий Восток и Запад.
"Этот проект имеет не только инфраструктурное значение. Он открывает путь к повышению качества жизни, экономическому росту и укреплению связей между регионами и народами. Он создаст новые возможности для торговли, инвестиций, развития промышленности и логистики, обеспечит тысячи рабочих мест и придаст мощный импульс экономикам наших стран", - подчеркнул Бакыт Торобаев.
В рамках проекта на территории Кыргызстана планируется строительство трех крупных тоннелей общей протяженностью более 37 километров:
- тоннель № 1 "Нарын (Джаман-Даван)" - 12,5 км,
- тоннель "Коштоба (Казарман)" - 13,2 км,
- Ферганский горный тоннель - 12,2 км.
Один из тоннелей длиной 12 км пройдет от Сузакского района Джалал-Абадской области до Тогуз-Тороуского района. Еще два крупных тоннеля будут построены в Нарынской и Джалал-Абадской областях.
Общая протяженность железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" составляет 532,53 км. Из них 158,04 км будут проложены по территории Китая "Кашгар - Торугарт", а по территории Кыргызстана - 304,94 км, в том числе 167,54 км с шириной колеи 1435 мм, а также 138,77 км - 1520 мм.
Проектом предусмотрено строительство 46 мостов (120 км) и 27 тоннелей, что составляет 39,3% всей трассы.
Также планируется строительство 20 железнодорожных станций (две перспективные), включая 2 пограничные станции, 1 перегрузочную станцию, 4 промежуточных станции и 13 разъездов.
Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 4,7 млрд долларов. В строительстве будет задействовано более 20 тысяч человек.
Церемония запуска проекта состоялась 27 декабря 2024 года в Джалал-Абаде. Лидеры трех стран - Садыр Жапаров, Си Цзиньпин и Шавкат Мирзиеев в своих обращениях подчеркнули стратегическое значение будущей железнодорожной артерии для региона и мира.
В беседе с "Газетой.uz" представитель Министерства транспорта летом сообщал, что доля Китая в совместной компании составит 51%, а Узбекистана и Кыргызстана - по 24,5%. Ее учредителями выступили китайская China Railway International, "Кыргыз темир жолу" и "Узбекистон темир йуллари". Кыргызстан запланировал в своем бюджете выделение 11 млрд сумов (около 130,5 млн долларов).
"Строительство железной дороги на территории Китая будет полностью реализовано и профинансировано с китайской стороны. Кроме того, они будут участвовать в этих процессах внутри Кыргызстана. В Узбекистане нам необходимо построить около 10 км дорог, чтобы подсоединиться к проекту. Основная часть работ - в Кыргызстане", - заявлял собеседник.
Половину суммы для проекта из собственных средств предоставят страны-участницы в соответствии с долями в СП: 1,18 млрд долларов выделит Китай, около 700 млн долларов - Кыргызстан. При этом в презентации 19 июня в парламенте Кыргызстана говорилось, что Узбекистан и Кыргызстан выделят по 573 млн долларов.
Еще 2,35 млрд долларов составит некоммерческий кредит, который предоставит китайская сторона. Сейчас по этому поводу ведутся переговоры с Инэксимбанком и Национальным банком КНР.
В июле президент Узбекистана поручил выделить 255 млн долларов в уставной фонд проектной компании по строительству железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан". Из них 14 млн долларов должны направить до конца этого года.