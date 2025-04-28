Путин поддержал просьбу ветеранов присвоить аэропорту Волгограда историческое наименование "Сталинград"

13:03 30.04.2025

Путин присвоил аэропорту Волгограда название Сталинград

Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда названия Сталинград



МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования "Сталинград", сообщает пресс-служба Кремля.



"В целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной воне 1941-1945 годов постановляю: 1. Присвоить международному аэропорту Волгоград историческое наименование "Сталинград". 2. Установить, что: присвоенное международному аэропорту Волгоград историческое наименование не является составной частью установленного наименования этого географического объекта", - говорится в документе.



Также уточняется, что присвоение международному аэропорту Волгоград исторического наименования не влечет за собой изменение установленного наименования этого географического объекта.



Глава государства во вторник в ходе поездки в Волгоград провел отдельную встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Тот передал президенту просьбу присвоить аэропорту историческое наименование "Сталинград" - с таким предложением к главе региона обратились ветераны и участники специальной военной операции. Путин эту просьбу поддержал.



