|В Душанбе прошел Международный форум "Женщины-изобретатели - 2025"
13:06 30.04.2025
ДУШАНБЕ, 30.04.2025 /НИАТ "Ховар"/. В Душанбе по инициативе Государственного учреждения "Национальный патентно-информационный центр" Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан в рамках Международного дня интеллектуальной собственности состоялся Международный форум Таджикистана "Женщины-изобретатели - 2025" с участием зарубежных специалистов, отраслевых ученых, изобретателей и рационализаторов, предпринимателей и отечественных производителей.
Заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан Дилрабо Мансури заявила, что форум прошел на основе поручений и указаний Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона по развитию интеллектуального капитала, укреплению экономики, основанной на знаниях и инновациях, всестороннему развитию изобретательской деятельности среди молодежи и подростков.
Основная цель форума - содействие развитию изобретательства и поощрение женщин-изобретателей в Евразийском регионе, внедрение изобретений в производство, развитие кадрового потенциала, поиск механизмов поддержки и поощрения изобретателей и рационализаторов.
Участники обсудили роль женщин в развитии инноваций, мировой опыт и перспективы развития.
В ходе форума были отмечены активные женщины и изобретатели страны за их значительный вклад в развитие сферы изобретательства.