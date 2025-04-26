В Душанбе прошел Международный форум "Женщины-изобретатели - 2025"

13:06 30.04.2025

ДУШАНБЕ, 30.04.2025 /НИАТ "Ховар"/. В Душанбе по инициативе Государственного учреждения "Национальный патентно-информационный центр" Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан в рамках Международного дня интеллектуальной собственности состоялся Международный форум Таджикистана "Женщины-изобретатели - 2025" с участием зарубежных специалистов, отраслевых ученых, изобретателей и рационализаторов, предпринимателей и отечественных производителей.



