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Участники российского IT-рынка прорабатывают ограничения для иностранных компаний на случай их возвращения
16:06 30.04.2025

Участники IT-рынка прорабатывают ограничения для иностранных компаний на случай возвращения в Россию

Участники IT-отрасли прорабатывают список ограничительных мер на случай возвращения иностранных IT-вендоров на российский рынок, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на слова директора аналитического департамента Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (АНО "ЦКИТ") Ивана Чалина.

Эти ограничительные меры обсуждались на заседании общественного совета Минцифры в марте и сейчас находятся в стадии доработки. Планируется, что итоговый вариант направят в ведомство до конца мая, уточнил директор ЦКИТ Илья Массух.

В частности, ЦКИТ предлагает обязать компании получать специальные разрешения для работы в России, регистрироваться на территории страны, а также ограничить условия использования и продажи отдельных классов продукции таких вендоров. Чалин пояснил, что подобного рода ограничения нужно вводить в тех классах, где российский разработки "вышли на довольно серьезный уровень".

Кроме того, считает Чалин, ограничительные меры нужны в тех сферах, в которые уже вложено много средств. Это госсектор, гособоронзаказ и "критичные для нас области": медицина и образование, сказал директор. По его словам, вероятно, удастся заставить крупные компании, как SAP, Microsoft и Oracle, давать бессрочные лицензии и запрещать хранить сведения о пользователях за пределами России.

При этом готовность российского софта на данный момент не превышает 80% по большинству классов, признал Чалин. Из-за этого резкий возврат зарубежных вендоров несет существенные риски для российских компаний. Как только иностранные компании вернутся, российский рынок заполонят импортные решения, поэтому возврат необходимо осуществлять с определенными условиями и ограничениями, считает Чалин.

Первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы и депутат от фракции "Новые люди" Антон Ткачев предложил ввести для возвращающихся вендоров заградительные пошлины, которые сделали бы массовый импорт товаров из-за границы невыгодным. Это позволит уравнять цены на зарубежное и отечественное оборудование, уверен Ткачев. Кроме того, парламентарий предложил расширить закон о критической информационной инфраструктуре.

Пока эти меры в рамках IT-комитета Госдумы не обсуждались, поскольку на данный момент не продумана общая логика возврата иностранных компаний, уточнил Ткачев. Депутат рассказал, что "Новые люди" предлагали создать некий координационный совет при Минпромторге или при администрации президента, который бы и принимал решения по возврату иностранных компаний: "Кому входить бесплатно, кому с пошлинами, а кому вообще не входить с учетом финансирования ВСУ", - приводят "Ведомости" цитату Ткачева.

В Минцифры отметили, что пока не наблюдают со стороны зарубежных компаний активной деятельности по возвращению, и пока не планируют определять условия. По словам представителя ведомства, в министерство не поступало никаких предложений по введению заградительной пошлины для возвращающихся в Россию иностранных компаний.

Источник - Ведомости
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