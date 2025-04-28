Си Цзиньпин посетил Новый банк развития в Шанхае и встретился с его президентом Дилмой Русеф

16:27 30.04.2025

Си Цзиньпин посетил Новый банк развития



Шанхай, 29 апреля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник посетил Новый банк развития в Шанхае и встретился с его президентом Дилмой Роуссефф.



Д. Роуссефф, четверо вице-президентов и сотрудники банка встретили Си Цзиньпина, когда он прибыл.



Си Цзиньпин поздравил Д. Роуссефф с переизбранием на пост президента Нового банка развития, отметив, что этот банк является первой в мире многосторонней структурой развития, созданной и возглавляемой странами с нарождающимся рынком и развивающимися странами.



Си Цзиньпин назвал Новый банк развития "новаторским шагом в направлении к самоукреплению Глобального Юга через солидарность" и "соответствующим исторической тенденции реформирования и совершенствования глобального управления".



Он подчеркнул, что сотрудничество после расширения БРИКС вступило в стадию высококачественного развития и что Новый банк развития, в свою очередь, вступает во второе "золотое десятилетие" высококачественного развития.



Си Цзиньпин призвал банк учитывать потребности в развитии Глобального Юга и предоставлять более качественное, недорогое и устойчивое финансирование инфраструктуры, улучшить управление и операционную деятельность, реализовать больше проектов в области "зеленых" финансов, а также финансов для поддержки научно-технического развития, помогая развивающимся странам в преодолении цифрового разрыва и ускорении зеленой и низкоуглеродной трансформации.



В дискуссиях о реформе международной финансовой архитектуры банку следует усилить голос Глобального Юга, защитить его законные права и интересы, оказывая поддержку странам Глобального Юга на пути их модернизации, сказал он.



Си Цзиньпин заявил, что Китай, будучи принимающей страной, неизменно будет поддерживать деятельность и развитие Нового банка развития. Китай готов укреплять проектное сотрудничество с банком и, сосредоточиваясь на зеленом, инновационном и устойчивом развитии, добиваться больших результатов в практическом сотрудничестве, добавил он.



Китай также готов через банк поделиться опытом развития с другими государствами-членами и предоставить больше международных общественных благ, сказал Си Цзиньпин.



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РУВИКИ



https://ru.ruwiki.ru/wiki/Русеф,_Дилма

Дилма Русеф - государственный деятель Бразилии. Родилась 14 декабря 1947 года в семье болгарского эмигранта Петра Русева.

В 1967 году присоединилась к молодежной организации Социалистической партии Бразилии, а затем к ее радикальной фракции "Команда национального освобождения". Несколько лет находилась в составе подпольных вооруженных организаций, но непосредственного участия в боевых действиях не принимала.

В конце 1980-х годов работала казначеем в мэрии Порту-Алегри. В 1990-е годы возглавляла негосударственный Фонд экономики и статистики и работала в министерстве энергетики штата Риу-Гранди-ду-Сул.

Долгое время состояла в Демократической рабочей партии, а в конце 1990-х годов перешла в более радикальную Партию трудящихся.

21 июня 2005 года Дилма возглавила Администрацию президента Бразилии, а в 2010 году было объявлено о ее выдвижении на пост президента Бразилии. 31 августа 2016 года решением Сената Бразилии была окончательно отстранена от должности президента.

24 марта 2023 года Дилма Русефф избрана президентом банка стран - членов БРИКС (Нового банка развития). В марте 2025 года стало известно, что Русефф переизбрана на новый срок