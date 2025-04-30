МВД Таджикистана выявило 2 случая трудовой эксплуатации женщин из разных районов страны

16:49 30.04.2025

Сотрудниками милиции Таджикистана выявлены два случая трудовой эксплуатации



30 апреля, 2025



Сотрудниками милиции Таджикистана были выявлены два случая трудовой эксплуатации, в которых пострадали женщины из разных районов страны.



По информации МВД Республики Таджикистан, в апреле 2024 года 28-летний житель Варзобского района и некий "Раджабали" из города Богданович Свердловской области России завербовали 46-летнюю женщину из района Рудаки. Обещая ей работу, они заставили ее работать на обувной фабрике, при этом отобрали паспорт и другие документы, ограничив ее передвижение и подвергнув трудовой эксплуатации.



Тот же механизм был использован в отношении 33-летней женщины из Варзобского района, которую завербовали в городе Богданович под предлогом трудоустройства. Женщину также заставили работать на обувной фабрике и лишили документов, в том числе паспорта, создавая условия долговой кабалы.



В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 130 Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Расследование по делу продолжается.