Илхомбой Худайбергенов назначен хокимом Турткульского района Республики Каракалпакстан

19:10 30.04.2025

В Турткульском районе назначен новый хоким



Илхомбой Худайбергенов назначен хокимом Турткульского района Республики Каракалпакстан. Он сменил Рустама Шамуратова, занимавшего эту должность с мая 2020 года.



В Турткульском районе Республики Каракалпакстан сменился хоким. Сегодня в районе прошла внеочередная сессия местного кенгаша, в которой принял участие председатель Жокаргы Кенеса Аманбай Орынбаев.



