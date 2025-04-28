 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Илхомбой Худайбергенов назначен хокимом Турткульского района Республики Каракалпакстан
19:10 30.04.2025

В Турткульском районе назначен новый хоким

Илхомбой Худайбергенов назначен хокимом Турткульского района Республики Каракалпакстан. Он сменил Рустама Шамуратова, занимавшего эту должность с мая 2020 года.

В Турткульском районе Республики Каракалпакстан сменился хоким. Сегодня в районе прошла внеочередная сессия местного кенгаша, в которой принял участие председатель Жокаргы Кенеса Аманбай Орынбаев.



По итогам сессии Илхомбой Тилавбаевич Худайбергенов был утвержден в должности хокима Турткульского района.

Как сообщается, Худайбергенов ранее эффективно работал в органах внутренних дел, а также занимал ответственные посты, включая должность заместителя хокима Ташкентской области.

Ранее район возглавлял Рустам Шамуратов, занимавший пост хокима с мая 2020 года. Причины его увольнения не разглашаются.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Kun.uz
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