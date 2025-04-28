|Илхомбой Худайбергенов назначен хокимом Турткульского района Республики Каракалпакстан
19:10 30.04.2025
В Турткульском районе назначен новый хоким
Илхомбой Худайбергенов назначен хокимом Турткульского района Республики Каракалпакстан. Он сменил Рустама Шамуратова, занимавшего эту должность с мая 2020 года.
В Турткульском районе Республики Каракалпакстан сменился хоким. Сегодня в районе прошла внеочередная сессия местного кенгаша, в которой принял участие председатель Жокаргы Кенеса Аманбай Орынбаев.
По итогам сессии Илхомбой Тилавбаевич Худайбергенов был утвержден в должности хокима Турткульского района.
Как сообщается, Худайбергенов ранее эффективно работал в органах внутренних дел, а также занимал ответственные посты, включая должность заместителя хокима Ташкентской области.
Ранее район возглавлял Рустам Шамуратов, занимавший пост хокима с мая 2020 года. Причины его увольнения не разглашаются.