Торгпред РФ в Узбекистане: СП двух стран трансформируются из количества в качество

19:31 30.04.2025

По словам Игоря Камынина, в данное время речь идет о создании промышленной и производственной инфраструктуры.



TАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. Совместные предприятия России и Узбекистана трансформируются из количества в качество. Об этом в рамках Иннопрома в Ташкенте рассказал заместитель торгового представителя России в РУз Игорь Камынин, сообщает корреспондент Sputnik.



"Российская Федерация - второй по значимости инвестор в Узбекистане. С показателем в 3,5 млрд долларов мы завершили 2024 год, и здесь нельзя не отметить, что даже по количеству совместных предприятий, хоть мы и на втором месте, за последние 2 года количество трансформировалось в качество", - сказал он.



Камынин отметил, что в данное время речь идет о создании промышленной и производственной инфраструктуры.



