|Торгпред РФ в Узбекистане: СП двух стран трансформируются из количества в качество
19:31 30.04.2025
По словам Игоря Камынина, в данное время речь идет о создании промышленной и производственной инфраструктуры.
TАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. Совместные предприятия России и Узбекистана трансформируются из количества в качество. Об этом в рамках Иннопрома в Ташкенте рассказал заместитель торгового представителя России в РУз Игорь Камынин, сообщает корреспондент Sputnik.
"Российская Федерация - второй по значимости инвестор в Узбекистане. С показателем в 3,5 млрд долларов мы завершили 2024 год, и здесь нельзя не отметить, что даже по количеству совместных предприятий, хоть мы и на втором месте, за последние 2 года количество трансформировалось в качество", - сказал он.
Камынин отметил, что в данное время речь идет о создании промышленной и производственной инфраструктуры.
Только в сотрудничестве можно реализовать комплексные проекты, убежден заместитель генерального директора по коммерции ГК Нацпроектстрой Дмитрий Болотский.
В своем выступлении в рамках Иннопрома в Ташкенте он рассказал об опыте взаимодействия с Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом.
"Мы выстраиваем сотрудничество через нашего местного партнера. Только в партнерстве возможно реализовать проекты удобным для заказчика способом, поскольку сложные бюрократические процедуры, международные тендеры занимают длительное время. Поэтому Тамбовский горно-металлургический комбинат с точки зрения модернизации железнодорожной инфраструктуры выбрал местного партнера на площадке кооперации. Мы локализуем часть производства в Узбекистане, создаем дополнительные рабочие места, формируем дополнительные бизнес-отношения между двумя странами", - отметил он.
Начальник управления ИКТ Навоийского горно-металлургического комбината Баходир Давлатов акцентировал внимание на сотрудничестве с российскими компаниями в вопросах цифровизации производственных процессов.
"Мы работаем с двумя российскими компаниями. На предприятии внедрена электронная система управления персоналом, ведется кадровое делопроизводство, автоматизация финансового учета. В результате мы экономим 500 тыс. долларов, не прибегая к услугам международных консультантов. Также внедряем систему управления ремонтами и обслуживания оборудования", - пояснил он.
Еще один перспективный проект объединит сразу три заинтересованные стороны: в Зангиатинском районе Ташкентской области будут выпускать запчасти для российского автопрома.
Об этом договорились делегация РФ и специалисты узбекско-сингапурского предприятия "Technologies of Real Time" в ходе пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".
Завод в Зангиате будет поставлять комплектующие в индустриальный парк "Есипово" в Московской области, где производят автомобили под брендом "CHERY".