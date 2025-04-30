НГ: Три опоры Казахстана. Токаевские "апрельские тезисы" как ключ к разрешению фундаментальных вызовов в мире

20:20 30.04.2025

Три опоры Казахстана



Токаевские "апрельские тезисы" как ключ к разрешению фундаментальных вызовов в мире



Андрей Выползов

Об авторе: Политолог, эксперт Российско-Казахстанского пресс-центра

30.04.2025



В Казахстане и России уже с неделю обсуждают выступление Касым-Жомарта Токаева на апрельской юбилейной сессии Ассамблеи народа Казахстана. Речь лидера страны - абсолютно программная, в которой выкристаллизовалось токаевское видение не только принципов государственной политики крупнейшей в Центральной Азии страны, но и разрешения стержневых геополитических вызовов в мире. И главный кристалл здесь - идея единства. "В нынешней нестабильной мировой ситуации идея единства приобретает чрезвычайно важное значение", - сказал на заседании ассамблеи президент, добавив: "Нашему мировоззрению абсолютно чужды идеологические распри".



За такими отточенными фразами многое стоит. Если окинуть взглядом последние шесть лет, как Касым-Жомарт Токаев возглавил Казахстан, то четко прослеживается динамика реформ - сначала политических, затем экономических и вот теперь - мировоззренческих. Перед нами реальное государственное строительство - последовательное и грамотное, главным камертоном для которого является идея Справедливого Казахстана.



Аллегория со строительством более чем уместна, поскольку для казахов самое дорогое сокровище - это отчий дом. Казахи говорят: "Отанды сүю - от басынан басталады" ("Любовь к Родине у семейного очага зарождается"). Заслуга Токаева в том, что священное понятие дома (личного) он отождествил с домом-Родиной и убедил в этом людей. Поэтому, кстати, общереспубликанскую президентскую инициативу "Чистый Казахстан" необходимо рассматривать не как чисто экологическую акцию, а как именно мировоззренческую. И "Чистый Казахстан", на мой взгляд, - это стремление привить казахстанской молодежи чувство единения, спаянности себя со страной, и тогда уж точно не станешь, как дипломатично высказался Токаев, "чернить репутацию Казахстана".



Идея единства - это первый мировоззренческий столп страны со столь пестрым полиэтническим составом. Страны, где граждане говорят на нескольких языках. Страны, где законодательно закреплен статус казахского языка как государственного, а русского - как официального языка общения.



И в этом плане Касым-Жомарт Токаев в своих "апрельских тезисах" высказался четко и определенно: "Само собой разумеется, в Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений".



Интересно проследить, как Токаев убеждал соотечественников понять эту простую истину. Именно убеждал, а не пытался закрепить бюрократическими директивами. Так, в 2022 году на встрече с общественностью Алматинской области глава государства предостерег распоясавшихся местами "языковых патрульных": "Недопустимо использовать казахский язык для политических игр! Такого рода ошибки привели к печальным последствиям в некоторых странах. Мы должны чтить свой язык, и это правильно. Но нельзя отказываться и от изучения других языков".



В 2024 году на встрече с жителями Костаная Токаев уже высказался на прямоту в присущей ему афористичной форме: "Как удобно, так и надо говорить!"



В начале 2025 года президент, давая на казахском языке интервью газете "Ана тiлi" (с каз. - "Родной язык"), еще раз подчеркнул: "Казахский язык как государственный язык будет играть особую роль в консолидации нашего народа, но его продвижение нельзя противопоставлять другим языкам, прежде всего русскому языку".



И вот теперь совершенно определенно, без возможности отыскать досужими провокаторами некую двусмысленность: "Никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им разговаривать". Главное, чтобы тебя понимали. Ведь очевидно, что двуязычие в государстве - не такое уж редкое и вовсе не уникальное явление (в той же Европе это сплошь и рядом, и там уж точно это не повод для межэтнических конфликтов).



Второй мировоззренческий столп Казахстана, констатирует Токаев, направлен на внешний контур - это добрососедство. Лидер страны сказал: "Казахи с большим уважением относятся к своим соседям. Соседи всегда были рядом, с ними делили и радости, и беды. В пословице "Көрші ақысы - тәңір ақысы" ("Принимая соседа, возвращаешь долг Богу") отражены и наша вера, и наши традиции. Это завет, оставленный нам нашими предками, качество, переданное нам от наших матерей".



А еще казахи говорят - добрый сосед ближе дальнего родственника. В этом плане Токаев крупными мазками обозначил принципы, которых нужно придерживаться для динамичного развития страны. Лидер Казахстана именовал Россию "основным стратегическим партнером и надежным союзником", Китай - мирным государством, имеющим глубокие корни с Казахстаном, киргизский, узбекский и туркменский народы назвал родными братьями.



По логике Касым-Жомарта Токаева, добрососедство во внешней политике и межнациональное единство во внутренней являются фундаментом дома-Родины, поскольку внешние силы, направленные на дестабилизацию в целом Центральной Азии, бьют именно по этим основам, считая априори их слабыми местами. Президент Казахстана, прекрасно разбираясь в геополитическом противостоянии, делает все возможное и невозможное, чтобы укрепить, зацементировать опоры. Чтобы молодое поколение казахстанцев, которым скоро брать бразды правления, относилось к понятиям добрососедства и межэтнического согласия как к константе. Как к постоянной силе тока, если хотите. Не влезай - убьет!



Третья опора - историческая память народа. Еще чуть раньше, до заседания ассамблеи, Касым-Жомарт Токаев высказал мысль, которую раньше старались не транслировать в Евразии. Выступая на Курултае, президент заявил: "Хотел бы предупредить против однобокого анализа и суждения о советском периоде. На мой взгляд, в этой общей для нас истории были, конечно, темные стороны, но были и светлые стороны. Это надо хорошо понимать, иначе мы рискуем оказаться в плену заблуждений, которые выведут нас на неправильный путь общественно-политического развития".



Советское время, безусловно, - наша общая историческая память. А память, что у общества, что у отдельного человека - это способность, анализируя события, все же идти вперед, а не бесконечно рефлексировать, оставаясь неподвижным в своем развитии.



Год 80-летия Великой Победы - стопроцентный побудительный мотив сделать ревизию исторической памяти всем народам-потомкам победителей фашизма и понять, что только вместе, только в единстве мы непобедимы. И Токаев об этом прямо говорит, напоминая новому поколению об уроках истории: "И по сей день Великая Победа - это урок и напоминание всем народам и особенно политикам, к каким трагическим последствиям может привести безответственная политика, основанная на ксенофобии, расовом и национальном превосходстве, пренебрежении основными принципами международного права".



Но президент-дипломат идет дальше, убеждая лидеров государств и их народы, что "лучшим инструментом предотвращения конфликтов и войн являются прямые контакты и дружественные связи между людьми разных стран и культур". Токаев с высоты своего политического опыта прогнозирует: "Чтобы не скатиться в пучину хаоса, мировому сообществу наций придется искать точки соприкосновения, идти на сложные решения и компромиссы".



Очевидно, что Астана предлагает себя, свои компетенции, свой миротворческий потенциал и, наконец, свою философию для широкого международного взаимодействия, чтобы разрешить сегодняшние фундаментальные вызовы.