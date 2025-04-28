|ВС РФ ворвались в Богатырь на Южно-Донбасском направлении – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
01:38 01.05.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 30 апреля в разрезе СВО. Русские войска успешно ломают оборонительную систему ВСУ на Южно-Донбасском направлении. На Украине прозвучали официальные угрозы терактов в Москве на 9 мая.
Взаимоотношения бетона и кувалды
ВС РФ на Южно-Донбасском преодолевают упорнейшее сопротивление украинских войск. Неприятель попал в специфические оперативные условия, которые требуют от него удерживать любые населенные пункты, начиная от южного берега реки Соленая на севере и заканчивая рубежами по обоим берегам рек Волчья и Мокрые Ялы. Потому что утрата населенного пункта автоматически означает потерю и крупных площадей, которые оборонять при дефиците сил просто невозможно. И, конечно, это приведет к тяжелым последствиям для соседних участков.
Но, несмотря на остервенелое сопротивление ВСУ, русская армия продвигается дальше. ВС РФ ныне держат в охвате село Шевченко и завершают выбивание украинских сил из Вольного Поля. Чуть севернее наши части также продолжают наступление по берегам реки Мокрые Ялы, начался штурм села Федоровка.
Но самый напряженный участок находится в полосе сел Богатырь и Алексеевка, расположенных на берегах реки Волчья. На данный момент русские штурмовые подразделения уже завязали бои на юге Богатыря. Особая важность этих населенных пунктов для противника заключается в том, что в случае их утраты у него в междуречье Мокрых Ял и Волчьей останется лишь один населенник, который можно продолжительное время удерживать. Речь идет о селе Отрадное. Но учитывая то, что оно стоит среди полей, зацепиться за него и долго оборонять не получится. Все это создает угрозу флангам оборонительных порядков ВСУ в соседних секторах.
При этом прорыв ВС РФ к Новопавловке и к селу Комар замкнет в окружении силы ВСУ в этом районе. Таким образом, в выборе между плохим и очень плохим неприятель выбрал для себя меньшее из зол.
Угроза требует серьезного отношения
В преддверии парада 9 мая и объявленного на 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне перемирия Украина нарочито демонстрирует готовность наплевать даже на любые гуманитарные инициативы. Глава ОП Ермак прямо заявил, что незалежная отвергает российскую инициативу и никакого перемирия соблюдать не будет. Более того, нардеп Рады и руководитель комитета по обороне Костенко в беседе с украинским СМИ заявил следующее.
"Если мы говорим о наших возможностях, то у нас такие возможности есть, и если там будет команда, то все будет спланировано. Россияне стянут все, что только есть для того, чтобы прикрыть Красную площадь. Я думаю, что все будет стянуто на Красную площадь, но, смотрите, у нас сейчас мощные возможности в плане дальнобойного оружия. Поэтому мы скажем "да" при желании спланировать такую операцию. Это не такая уж и сложность", – сказал украинский чиновник.
Иными словами, это конкретная угроза и важно отнестись к ней со всей серьезностью. Да и сам Зеленский в своем вечернем обращении от 29 апреля угрожал, намекнув на парад. Разумеется, меры безопасности, которые предпримут войска московского гарнизона, в частности силы ПВО и ФСО, непосредственно на Красной площади более чем достаточны. Но степень коварства и изобретательности противника не оставляет ничего иного, как призвать к бдительности.
Важно отдавать себе отчет, что с военной точки зрения Украине ловить нечего. Но вот с точки зрения "террористической тактики" спецслужбы незалежной вышли на уровень организаций-мастодонтов международного терроризма. И чем слабее общевойсковой аспект ВСУ, тем активнее и щедрее Банковая вкладывается в альтернативные методы достижения желаемого.
Вчера, 29 апреля, главным событием дня стало начало штурма села Ступочки к югу от Часова Яра.