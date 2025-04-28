ВС РФ ворвались в Богатырь на Южно-Донбасском направлении – итоговая сводка Readovka за 30 апреля

01:38 01.05.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 30 апреля в разрезе СВО. Русские войска успешно ломают оборонительную систему ВСУ на Южно-Донбасском направлении. На Украине прозвучали официальные угрозы терактов в Москве на 9 мая.



Взаимоотношения бетона и кувалды



