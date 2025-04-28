Генассамблея ООН приняла инициированную Узбекистаном резолюцию о восстановлении лесов

02:07 01.05.2025

28 апреля 2025 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Узбекистаном важную резолюцию о Декаде облесения и лесовосстановления.



Государства-члены предложили дирекции Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), дирекции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и секретариату Форума ООН по лесам - содействовать проведению Десятилетия.



Принятый Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке документ под названием "Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по облесению и лесовосстановлению в соответствии с принципами устойчивого лесопользования" инициирован Республикой Узбекистан.



Резолюцию поддержали в качестве соавторов более 80 стран, представляющие разные континенты и регионы мира – государства Центральной Азии, Россия, Азербайджан, Бразилия, Австрия, Германия, Финляндия, Португалия, Индия, Иран, Пакистан, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Конго и др.



По официальной информации, указанная резолюция основывается на выдвинутых Президентом Республики Узбекистан ключевых инициативах общенациональной программы "Яшил макон" (зеленый край), которая предусматривает посадку 1 млрд деревьев в течение пяти лет. В 2025 г. на эти цели будет дополнительно выделено $7,7 млн.



Узбекистан активно продвигает вопросы лесопосадки и древонасаждения на национальном, региональном и глобальном уровнях. В августе 2024 года по инициативе Узбекистана Генассамблея приняла резолюцию "Содействие устойчивому лесопользованию, включая облесение и лесовосстановление на деградированных землях, в том числе в засушливых районах, как эффективное решение экологических проблем".



В целях активизации усилий по озеленению, Узбекистан предложил ежегодно, накануне весеннего праздника Навруз проводить региональную акцию по высадке деревьев "Зеленый пояс Центральной Азии".



Принятая ООН резолюция провозглашает 2027-2036 гг. "Десятилетием облесения и лесовосстановления", призывая страны и международные организации мобилизовать усилия и ресурсы в этом направлении.



Узбекистан в рамках смягчения последствий экологической катастрофы на высохшем дне Аральского моря организовала и провела лесопосадку на площади два миллиона гектаров. Посаженные деревья способствуют сдерживанию песчаных бурь, улучшению экосистемы и созданию источников дохода для местных сообществ.



Почему странам важно исполнять данную резолюцию ООН?



Согласно выводам экологов, амазонские тропические леса – еще один критический элемент климатической системы. Их часто называют легкими планеты, поскольку они поглощают огромное количество углекислого газа. Однако массовая вырубка деревьев и рост температуры ведут к тому, что леса могут превратиться из природного фильтра в источник выбросов. В этом случае в атмосферу попадет накопленный за века углерод, и климатическая система получит еще один удар.



Насколько близко человечество подошло к опасным порогам?



Согласно расчетам ученых-экологов, вероятность того, что хотя бы один переломный момент будет пройден, составляет 62%. А вероятность того, что это произойдет сразу с девятью критическими точками превышает 50 %. В этот тревожный список входят разрушение ледников Гренландии, таяние вечной мерзлоты и потеря тропических лесов Амазонии.



Исследования показывают, что даже резкое сокращение выбросов способно лишь наполовину снизить риск пересечения этих границ. Ученые, связанные с изучением Земли предупреждают: каждое промедление, каждый день без решительных действий увеличивает риски необратимых катастроф. Каждая тонна выброшенного углерода, каждый гектар вырубленного леса – шаг к краю, за которым – хаос и разрушения.



В преддверии климатического саммита COP30, который пройдет в ноябре 2025 г., бразильские власти вырубили километры охраняемых тропических лесов Амазонии. Планируется строительство шоссе в Белен, куда съедутся 50 тыс. гостей грядущего саммита.



Соб. корр. ФСК