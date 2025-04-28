"Засадный полк" Ким Чен Ына в Курской области уже вошел в историю

03:14 01.05.2025 Олег Царев: Ударим корейским спецназом по американскому империализму! Торги продолжаются

"Засадный полк" Ким Чен Ына в Курской области уже вошел в историю, но возможно, что его роль куда масштабнее



Сергей Аксенов

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Дмитрий Селезнев

Евгений Ким

Михаил Александров



Россия высоко ценит и искренне признательна лично Председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР за помощь в освобождении Курской области, заявил Владимир Путин. Видеокадры боевой подготовки северокорейских солдат, опубликовало Минобороны РФ.



"Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой", - сказал президент РФ.



По его словам, подразделения Корейской Народной Армии сражались на территории России в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу статьи 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР от 19 июня 2024 года. В России всегда будут чтить корейских героев, отдавших свои жизни за нашу страну.



В Северной Корее столь же высоко оценили итоги военной кампании. "Операция по освобождению Курской области, направленная на отражение авантюрного вооруженного нападения украинских властей на РФ, завершилась победой", - цитирует заявление Центральной военной комиссии партийная газета "Нодон синмун".



В Пхеньяне построят монумент боевой славы в честь северокорейских военнослужащих, освобождавших Курскую область. "К могилам воинов, отдавших свои жизни, будут возложены цветы с пожеланиями вечной жизни, подаренные страной и народом", - говорится в заявлении Ким Чен Ына.



Противоположная сторона предсказуемо заголосила. "Размещение военных подразделений КНДР в России и любая поддержка, которую РФ предоставляет КНДР в ответ, должны прекратиться", - беспокоится Госдеп США. Испугались и в Южной Корее, и на Украине, где ожидают теперь в зоне конфликта теперь уже 200-тысячный контингент из КНДР.



Москва готова оказать военную помощь Пхеньяну, аналогичную поддержке солдат КНДР в Курской области, заявил Дмитрий Песков. Участие северокорейских военных показало эффективность договора между странами, считает пресс-секретарь президента. Будем бить американский империализм на Украине, в Корее и везде, где придется?



Причины союзнической последовательности Пхеньяна "СП" пояснил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким.



- Это связано с особым отношением КНДР к России, где в свое время скрывались корейские революционеры. Там помнят, какую помощь оказал Советский Союз в освобождении Кореи, а затем в ее восстановлении. Корейцы умеют быть благодарными тем, кто им помогал.



Когда началась СВО, сестра руководителя Северной Кореи сказала, что они в одном окопе с Россией. И вот они выполнили то, что обещали.



Несмотря на то, что с конца 80-х годов мы их подвели, затем при новом президенте голосовали за санкции против КНДР по линии Совбеза ООН, они ни разу официально или в прессе не критиковали нас, ни сказали ни одного плохого слова про Россию.



Это характер, нравственный стержень северокорейцев. Могилы советских солдат, которые погибли при освобождении КНДР, там тщательно ухожены. Надписи, на русском и корейском языках сохранены.



И хотя официальная пропаганда говорит о том, что Северную Корею освободил великий вождь Ким Ир Сен, на памятнике Моранбон, установленном в 1946 году, написано, что Советская Армия освободила корейский народ от японского ига. Я их читал сам.



"СП": Может ли Москва как-то переиграть историю с санкциями?



- Отменить санкции официально мы не можем, поскольку сами за них голосовали. Нужно решение Совбеза. Мы с Китаем дважды ставили вопрос об отмене санкций в гуманитарной области… Надо искать пути, чтобы развивать экономические контакты. Например, туризм. В сфере промышленности, торговли, культуры можно, наверное, обходить санкции.



"СП": Чья, по-вашему, была инициатива направить северокорейский контингент в Россию?



- В сообщении ЦТАК сказано, что проанализировав ситуацию, Ким Чен Ын принял решение направить бойцов во исполнение договора.



"СП": Песков пообещал помощь КНДР, если потребуется…



- Москва и Пхеньян показали, что договор, который был заключен - это не просто бумажка, и будет выполняться. Это предупреждение американцам и некоторым горячим головам в Южной Корее, чтобы они не пытались устроить на границе с КНДР какую-нибудь заваруху.



Обратите внимание, что с 1958 года на территории Северной Кореи нет иностранных войск, не проводится никаких военных учений с иностранцами. А в Южной Корее каждый год! С американцами, а в последнее время еще и с японцами.



По мнению военно-политического эксперта Михаила Александрова, северокорейским военным надо поставить памятник в Курске.



- Конечно, хорошо, что мы признали участие военных КНДР в боях за Курскую область, поблагодарили их. Но это наше стыдливая, даже трусливая, еще "советская" линия ничего не говорить, все скрывать, играет против нас. Наоборот, надо показывать, какие мы сильные, что у нас есть друзья, готовые за нас воевать. Это воодушевляет.



Корейцы молодцы. Это надо запомнить. Думаю, им надо памятник поставить в Курске. Чтоб совместно с нашим солдатом стоял корейский.



"СП": Обсуждается точка зрения, что участие КНДР может стать поводом для ввода на Украину контингентов западных стран…



- Им не нужен повод. Они давно ввели бы туда войска. Единственное, чего они боятся, что мы перейдем к использованию ядерного оружия. Хотя у нас уже есть основания для применения тактического ЯО. Не знаю, зачем мы гробим столько наших людей, прорывая их оборону. Запад уже полностью вписался. Украина действует не в одиночку, не как безъядерное государство, а при поддержке ядерных держав.



Интересно также мнение "с земли" военкора WarGonzo Дмитрия Селезнева.



- Думаю, что это была инициатива КНДР - перебросить нам в помощь ограниченный воинский контингент. Была выбрана Курская область, принадлежность которой России никем в мире не оспаривается. Они хотели получить опыт современной войны.



В пользу этого говорит тот факт, что вокруг присутствия северокорейцев существовал некий информационный вакуум. Скорее всего, это была просьба Пхеньяна. Из осторожности. России, напротив, было бы выгодно объявить о помощи товарищей из КНДР.



Кроме того, заявление Герасимова и ЦТАК о завершении курской операции и участии в ней бойцов армии КНДР были явно синхронизированы. Скорее всего корейцев уже вывели или выведут в ближайшее время.



Корейцы участвовали в штурмах некоторых поселков, им давали определенные куски фронта.



Сражались они очень самоотверженно, не осторожничали и достигали успеха. Очень правильно, что погибшим поставят памятник в Пхеньяне. Русский народ им благодарен.



Хотя были и элементы несогласованности. На войне главное - связь. А когда возникают сложности с пониманием соседних подразделений, это создает сложности. Но разного рода шероховатости в ходе боевых действий случаются нередко.



"СП": Сколько всего северокорейцев прошло через зону боевых действий? Следует ли ожидать развития присутствия армии КНДР в России?



- Цифры, которые всплывали в СМИ - 10−12 тысяч бойцов, очень похожи на правду. Возможно, всего их было чуть больше - до 15 тысяч - за счет ротации. Замысел, наверное, был в том, что они потом будут обучать других бойцов КНДР.



Появятся ли корейцы еще в зоне СВО, зависит от воли лидера КНДР. Возможно, Ким Чен Ын согласится и дальше продолжать наше сотрудничество в такой форме. То есть будут еще какие-то ограниченные контингенты, воюющие на нашей стороне.



Северокорейская военная техника, РСЗО, на что жалуется украинская сторона, нами, видимо, используется. Значит какие-то корейские специалисты присутствуют. Им это нужно в том числе ради испытаний своей техники в реальных боевых условиях.



Кстати, те, кто считает КНДР отсталой страной - сильно заблуждаются. У них очень мощный ВПК. Я об этом догадывался еще когда был в Пхеньяне, а теперь это очевидно всем.



Решение об участии северокорейского контингента в боях против ВСУ в Курской области принималось на высшем уровне. Поэтому я выражаю здесь личное мнение, основанное на собственном опыте работы в Курской области, впечатлениях и разговорах с бойцами.



И тут очень уместно замечание Олега Царева, сделанное им в своем ТГ-канале:



- С российской стороны заявляют, что в случае необходимости окажут КНДР такую же поддержку, какую Корея сейчас оказала России. Говорят одно, но подразумевают другое, так часто бывает в политике. На самом деле речь может идти о том, что если потребуется, Россия привлечет войска КНДР не для возврата старых территорий, а для установления контроля над регионами, вошедшими в состав России. 200−300 тысяч корейских спецназовцев способны кардинально изменить расстановку сил на поле боя.



То есть можно говорить о том, что в США четко считали сигнал России, которая именно в этот момент переговоров об урегулировании конфликта официально признала помощь КНДР.



Можно спрогнозировать, что в ближайшее время на нашем телевидении появится еще больше сюжетов о корейских солдатах. Ударим корейским спецназом по американскому империализму! Торги продолжаются (конец цитаты). Источник - СвободнаяПресса

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