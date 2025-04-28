Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа Казахстана

04:18 01.05.2025

1 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем единства народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.



Со слов президента, этот праздник наполнен особым смыслом и содержанием. Объединенный общими ценностями и созидательными целями, наш народ сегодня уверенно движется вперед по пути прогресса. На казахской земле в атмосфере взаимопонимания и уважения живут представители различных этносов.



В этом году исполняется 30 лет со дня основания Ассамблеи народа Казахстана – уникального института, ставшего за эти годы ключевым проводником политики мира и согласия. Все это время она вносит весомый вклад в консолидацию общества, неизменно опираясь на принципы дружбы и взаимоуважения граждан. Гражданская сплоченность и солидарность были и остаются важнейшими условиями развития нашей страны, успеха проводимых нами масштабных реформ.



