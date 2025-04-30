В Аганистане разобьют "Сад дружбы" совместно с Узбекистаном

05:22 01.05.2025

"Сад дружбы" совместно с Узбекистаном возведут на афганской земле



30 апреля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. На 100 гектарах афганской территории совместно с Узбекистаном разобьют "Сад дружбы". В нем будут выращивать фруктовые деревья с использованием инновационных агротехнологий, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Договоренность о проекте была достигнута во время визита делегации Узбекистана во главе с заместителем министра сельского хозяйства Джамшидом Абдузухуровым в Афганистан. Проект предусматривает совместную работу специалистов аграрной сферы двух государств.



Вместе с руководством Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана был осмотрен участок, отведенный под будущий сад.



Отмечается, что благодаря проекту на территории Афганистана удастся развить интенсивное садоводство, увеличить потенциал по выращиванию фруктов, создать новые рабочие места для местного населения, а также сформировать основы устойчивого экономического роста в регионе.



Напомним, что ранее Узбекистан и Таджикистан заложили в Душанбе "Сад Дружбы", в котором будут расти плодовые деревья из Узбекистана, адаптированные к местному климату.