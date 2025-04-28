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ВС РФ заняли село Каменка и продолжают операцию по охвату Купянска с севера - итоговая сводка Readovka за 1 мая
00:05 02.05.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 1 мая в разрезе СВО. Русские войска успешно продолжают операцию по охвату Купянска с севера. Кроме того, Readovka проанализировала потенциальную угрозу активизации действий ВСУ в пограничье Белгородской области в направлении города Валуйки.

Развитие плацдарма



Русским войскам удалось овладеть селом Каменка на западном берегу Оскола. Тем самым завершилось соединение двух плацдармов, ранее созданных у пгт Двуречная и села Тополи. Локтевой контакт подразделений ВС РФ прочно установлен. Однако внимание командования русских войск на данный момент сосредоточено чуть южнее. Штурмовые подразделения ВС РФ завершили выбивание украинских сил из сел Малая Шапковка, Кондрашовка и Дорошовка. Теперь наши подразделения приступили к подготовке штурма села Моначиновка. Его особенность заключается в том, что за ним противнику не на что опереться – до ближайшего населенного пункта на запад более 6 км крупных лесных массивов. Это означает, что в случае успеха ВС РФ в боях за Моначиновку вектор удара сместится к югу от села, а именно на Великую Шапковку. В свою очередь, полоса сел Смородьковка – Великая Шапковка – Тищенковка является последним внешним оборонительным рубежом ВСУ перед Купянском. В этой связи противнику придется идти на огромные жертвы, чтобы не допустить приближения ВС РФ к городу на западном берегу Оскола, что станет для него катастрофой на всем Купянском направлении.

Природа не терпит пустоты

Ситуация на Купянском направлении продолжает систематически ухудшаться для украинских войск, без каких-либо шансов для Киева остановить охват и последующий штурм Купянска. У противника нет сил для полноценной обороны города в складывающихся условиях, не говоря уже об организации контрударов. Более того, если ВС РФ ворвутся в часть населенного пункта на западном берегу Оскола, это будет означать занесенный топор над головой всей группировки украинских войск, действующей на восточном берегу, особенно в случае активизации русских бойцов в полосе Сеньково – Кругляковка. Огромный "пузырь" подразделений противника рискует при утрате бесперебойного снабжения превратиться в окруженные силы даже без полного замыкания кольца нашими военнослужащими: выбитые авиаударами переправы через Оскол явно не позволят неприятелю провести поэтапный отвод войск. Слишком много сил и материальных ресурсов придется уводить за Оскол в сжатые сроки.

Кроме того, несмотря на взятие ВС РФ небольшой оперативной паузы в районе Каменки, непосредственная угроза тылам ОТГ ВСУ "Харьков" только возрастает. Это связано с тем, что ее оперативный тыл и базы снабжения находятся под потенциальным ударом русских войск из района Валуек Белгородской области. Противнику хорошо известно: если ВС РФ соберут группировку для удара от границы России в направлении полосы Ольховатка – Хатнее – Григоровка, ОТГ "Харьков" будет уничтожена. Иными словами, в распоряжении ВС РФ оказался потенциально самый короткий путь к крупному поражению ВСУ, за которым последуют не менее масштабные последствия. Точнее говоря, северный фас фронта противника может быть обрушен в кратчайшие сроки.

Такое положение дел и конкретная угроза логически требуют от ВСУ упреждающих действий в парадигме "лучшая защита – нападение". В этой связи стоит упомянуть сообщения от Telegram-канала "Записки Ветерана" о том, что неприятель уже вторые сутки атакует дронами шоссе 14К-8, соединяющее Валуйки, Айдар и Старобельск. Валуйки являются перевалочной базой военных грузов для наших войск, действующих на целом ряде оперативных направлений. От границы до этого логистического узла менее 30 км по прямой.

Нельзя также забывать, что Киев ни на секунду не отказывался от стратегии "обмена территорий". Даже обрушение фронта в Курской области не отрезвило противника. Напротив, едва ли стоит полагать, что, утратив один предмет торга, он не попытается организовать другой. При этом ВСУ продолжают всеми силами сковывать боем части ГрВ "Север" ВС РФ в Краснояружском районе Белгородчины.

В совокупности признаков участок границы Белгородской и Харьковской областей представляет высочайший оперативный потенциал для обеих сторон. Природа не терпит пустоты – важно лишь то, кто ударит первым.

Целенаправленное убийство

В районе 9:30 утра ВСУ совершили массированную атаку FPV-дронами на рынок в городе Алешки Херсонской области. Жертвами варварства стали 8 человек, 20 – ранены.

Противник специально выбрал дату и время атаки, чтобы в выходной день на рынке собралось как можно больше людей.

Особенность этой атаки, помимо политической, с целью запугать мирное население, живущее на новых территориях РФ, может говорить о том, что она носит и оккультный характер. Оккультисты в ночь на 1 мая празднуют Вальпургиеву ночь. Эта атака могла носить роль жертвоприношения.

Важно понимать, что ВСУ, в том числе и наемники, уже многократно выбирали в качестве целей абсолютно невоенные объекты. Недавняя атака дронами на храмовый комплекс в Валуйском районе Белгородской области – явное свидетельство того, что противник исходит из неочевидных обывателю мотивов. Военный и политический аспекты на самом деле не единственные в списке мотиваций Киева и тех, кто за ним стоит.

Вчера, 30 апреля, главным событием дня стало начало штурма села Богатырь на Южно-Донбасском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1746133500


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