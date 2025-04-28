ВС РФ заняли село Каменка и продолжают операцию по охвату Купянска с севера - итоговая сводка Readovka за 1 мая

00:05 02.05.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 1 мая в разрезе СВО. Русские войска успешно продолжают операцию по охвату Купянска с севера. Кроме того, Readovka проанализировала потенциальную угрозу активизации действий ВСУ в пограничье Белгородской области в направлении города Валуйки.



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