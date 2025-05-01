Как англосаксонские союзники СССР пытались пересмотреть итоги Второй мировой войны, - Валентин Катасонов

01:52 02.05.2025 На смену "Немыслимому" Черчилля пришел "Тоталити" Трумана

Как англосаксонские союзники Советского Союза пытались пересмотреть итоги Второй мировой войны



01.05.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



В предыдущей статье я начал разговор о двуличии англосаксонских союзников Советского Союза во Второй мировой войне. Их правильнее было бы назвать временными и лицемерными партнерами. Ярким проявлением британского двуличия стал план операции "Немыслимое". В первоначальном варианте это фактически был план внезапного нападения англосаксонских союзников Британии и США на Советский Союз – третьего главного члена антигитлеровской коалиции. План был инициирован премьер-министром Англии Уинстоном Черчиллем в апреле 1945 года, он был подготовлен английскими генералами и представлен премьер-министру 22 мая 1945 года. А 1 июля того же года 47 английских и американских дивизий, а также 12 немецких дивизий (которые оказались в английской и американской оккупационных зонах, но не были расформированы) должны были нанести неожиданный (без объявления войны) удар по формированиям Красной армии. Целью "Немыслимого" было освобождение Германии и Польши от советских войск; последние должны были быть отброшены до границы СССР или даже за нее. Большинство военных Британии не поддержало данный план, он был ими охарактеризован как авантюрный. Первоначальный план позднее был переформатирован из наступательного в оборонительный (на случай, если вдруг Красная армия начнет двигаться на запад и даже будет пытаться захватить острова Туманного Альбиона). Ни в каком варианте план "Немыслимое" англосаксами не был практически применен. Летом 1945 года У. Черчилль потерпел поражение в выборах, лишился поста премьер-министра. В итоге о плане "Немыслимое" в Британии забыли.



Но идея Черчилля нанести удар по Советскому Союзу оказалась очень живучей. Ее обсуждал с американскими партнерами следующий британский премьер-министр Клемент Эттли. Затем инициативу по разработке аналогичных "Немыслимому" планов перехватили Соединенные Штаты. Для этого возникли благоприятные условия. А именно 12 апреля 1945 года из жизни ушел Франклин Рузвельт, 32-й президент США. Он рассматривал Советский Союз как действительно союзника Америки, ему чужды были планы превращения Советского Союза в противника и врага Америки. Может быть, по этой причине его враги (и враги Советского Союза) совершили убийство 32-го президента. Кресло президента США после этого занял вице-президент Гарри Труман. Он был ставленником тех политических кругов, которые пытались изменить итоги Второй мировой войны. Им не нравилось, что Советский Союз не стал жертвой вероломной агрессии Третьего рейха и что авторитет и влияние СССР в мире после победы над фашистской Германией и ее союзниками неизмеримо выросло. В частности, многие страны Восточной Европы оказались под сильным влиянием Москвы, Запад утратил контроль над ними.



В начале сентября 1945 года японская армия под натиском советских войск капитулировала и было объявлено об окончании Второй мировой войны. Труман ждал этого момента (до этого Красная армия нужна была Вашингтону для разгрома японцев). И уже в сентябре принялся резко охлаждать отношения с Москвой. Тогда же он дал команду военным разработать американский аналог английского плана "Немыслимое". Американский план получил название "Тоталити" (от англ. Totality – тотальность). Он был подготовлен на случай, если Красная армия будет пытаться выжать англосаксов с континентальной Европы и захватить контроль над всей Европой. Для сдерживания Красной армии американцы готовы были применить ядерное оружие, которое они несколькими месяцами ранее применили в Японии. Страхи англосаксов не подтвердились, Советский Союз не проявлял никаких попыток вторгнуться в оккупационные зоны союзников. Некоторые историки полагают, что план "Тоталити" был не военным, а военно-психологическим. Неким напоминанием советскому руководству, что у Вашингтона есть ядерное оружие, которого нет у Москвы.



2 марта 1946 года Объединенный комитет военного планирования США представил Труману новый план военной операции против СССР под названием "Пинчер".



К началу 1946 года вокруг СССР уже образовалось кольцо дружественных Москве государств. Спровоцировать войну через какой-либо пограничный конфликт было сложно. Поэтому план "Пинчер" предлагал втянуть Советский Союз в войну через конфликт на Ближнем Востоке. Почему-то авторы документа исходили из того, что у советского государства должны быть очень серьезные интересы в указанном регионе. В частности, ожидалось, что СССР должен захватить контроль над Суэцким каналом и потоками нефти, проходящими через него.



Конечно, у Советского Союза были мощные вооруженные силы. В документе обращалось внимание на то, что за пределами Советского Союза находились очень большие контингенты военных. В частности, в распоряжении СССР находились 51 дивизия в Германии и Австрии, 50 дивизий на границах с Ближним Востоком и 20 дивизий в Венгрии и Югославии. Кроме того, на территории государств-сателлитов в Восточной Европе находился резерв из 87 дивизий. Преимущество СССР над англосаксами по вооруженным силам в Европе оценивалось как 3:1. Американские генералы и политики опасались, что Москва в кратчайшие сроки может сделать "советской" всю Европу.







Но у Америки была козырная карта – атомная бомба. Кстати, американцы оказывали мощное психологическое давление на Москву, намекая, что они готовы остановить любую советскую экспансию в мире с помощью ядерного оружия.



Примечательно, что работа над планом операции "Пинчер" была завершена в первых числах марта, а 5 марта 1946 года Черчилль произнес свою знаменитую речь в Фултоне, которая считается публичным неформальным анонсом холодной войны.



После обсуждений в верхах "Пинчер" был утвержден Вашингтоном в июне 1946 г. Планировалось сбросить от 20 до 30 атомных бомб на двадцать городов СССР. Между прочим, на тот момент у США не было такого количества ядерных зарядов (на тот момент их было не более одного десятка, а стратегических бомбардировщиков "B-29", способных доставить атомные бомбы на большое расстояние, было лишь 27). Это был план не немедленных действий, а требующей времени подготовки к нанесению ударов.



"Пинчер" (как и план "Немыслимое") вскоре стал известен Москве. Историки говорят, что информацию по "Пинчеру" для советского руководства добыл и передал Дональд Маклейн, один из той самой "кембриджской пятерки", которая немного ранее передала Москве документы по "Немыслимому".



После "Пинчера" пошла череда других американских планов военных операций против СССР. Все они предполагали использование атомного оружия. В условиях официально объявленной Западом холодной войны началась гонка вооружений. Каждый новый план учитывал изменения в военных потенциалах Запада (прежде всего, США) и Советского Союза.



На смену "Пинчеру" в августе 1947 года пришел план "Бройлер", в котором уже главная ставка была сделана на использование атомного оружия (которого у Советского Союза на тот момент еще не было). Не лишне напомнить, что по плану "Бойлер", особое внимание уделялось Украине, которой отмерялось самое большое количество атомных бомб.



Особенностью "Бройлера" было то, что это первый план после официального объявления Вашингтоном холодной войны. Этим объявлением считается Доктрина Трумэна, которая была озвучена американским президентом Гарри С. Трумэном 12 марта 1947 года в Конгрессе США. Этой доктриной Вашингтон брал на себя обязательства защищать все страны мира от посягательств со стороны СССР. "Доктрина Трумана" привела к формированию НАТО в 1949 году.



После "Бойлера" регулярно стали появляться другие подобные планы. Особенно плодовитым оказался 1948 год, в течение которого последовательно готовились следующие планы: "Бушвэкер" ("Bushwhacker"); "Кранкшафт" (Crankshaft); "Хафмун" (halfmoon); "Флитвуд" (Fleetwood); "Когвилл" (Kogville); "Оффтэк" (Offtack); "Чариотир" (Charioteer). Названия некоторых планов имеют переводы на русский язык. Например, "Бушвэкер" – бродяга, партизан. "Кранкшафт" – коленчатый вал. "Хафмун" – полумесяц. "Чариотир" – колесничий. О смысле других названий можно только догадываться. Так, вероятно, "Флитвуд" – название английского города.



С каждым новым планом масштабы планируемых ядерных ударов увеличивались. Так, по плану "Чариотир" на 70 советских городов должно быть сброшено 200 атомных бомб.



В 1949 году появляются планы "Троян" и "Дропшот". По сути, это две модификации одного плана. 3 декабря 1949 года в США был утвержден план "Троян", предусматривающий, что в нападении на СССР примет участие Великобритания. Союзники готовились обрушить на 100 городов СССР три сотни атомных и 20 тысяч обычных бомб. В это же время был утвержден план "Дропшот", предусматривающий участие в нем исключительно США. На СССР планировалось обрушить 300 атомных бомб и 250 тысяч тонн обычных.



Планы "Троян" и "Дропшот" стали реакцией Вашингтона на такое знаменательное событие, как испытание в СССР первой атомной бомбы (известной как РДС-1). Оно произошло 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Была ликвидирована американская монополия на обладание атомным оружием, СССР стал второй ядерной державой мира. На тот момент количество атомных бомб у США оценивалось в 220 единиц. Т. е. ядерного паритета у СССР и США еще не было. Вашингтон спешил уничтожить советское государство, дабы оно не успело достичь такого паритета.



В конце 1949 – начале 1950 гг. Вашингтоном были утверждены два документа, которые определяли курс США на подготовку третьей мировой войны.



Во-первых, директива СНБ-68 (другое название – Меморандум NSC 68) – секретный документ Совета национальной безопасности США, утвержденный Труманом в апреле 1950 года. В нем еще раз подтверждалось, что Соединенные Штаты будут проводить курс на ведение холодной войны против СССР и милитаризацию США.



Во-вторых, уже упоминавшийся план Комитета начальников штабов (КНШ) "Дропшот". Напомню, что незадолго до этого, 4 апреля 1949 года, по инициативе США была создана Организация Североатлантического договора – НАТО. Этот военно-политический блок, согласно официальному заявлению, был призван отражать угрозы, исходящие от Советского Союза. На тот момент членами блока были 12 государств: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. "Дропшот", как я отметил выше, изначально был исключительно американским планом. А в 1950 году он стал международным, его участниками стали все страны-члены НАТО.



Впрочем, по мнению экспертов, план "Дропшот" утратил свою актуальность примерно к середине 1950-х годов. К этому моменту даже по признанию американцев Советскому Союзу уже удалось достичь ядерного паритета с Соединенными Штатами. Подробнее об этом можно прочить в моей статье "75 лет назад Советский Союз сделал важнейший шаг в установлении ядерного паритета с США".



Благодаря усилиям советской разведки мы были в курсе секретных планов "Тоталити" и следующих за ним. Иногда Вашингтон допускал плановые "утечки" секретов, касающихся этих планов. Для того, чтобы запугать Москву. В других случаях категорически отрицал существование планов, называя публикации с упоминаниями планов "фальшивками". Так обстояло дело, например, с планом "Дропшот". Но при президенте Джимми Картере в 1978 году "Дропшот" был рассекречен. Никакой "фальшивки" не было!



Были и другие рассекречивания. Например, в 2016 году архив национальной безопасности США снял гриф секретности со списка ядерных целей, составленный еще в 1956 году. В списке значится свыше тысячи городов и областей на территории СССР, Восточной Европы, Китая и Северной Кореи.



Даже после того, когда между США и Советским Союзом установился ядерный паритет, американцы продолжали разрабатывать новые планы, подобные "Тоталити" или "Дропшот". На самом деле подобных планов было очень много. Например, при президенте Эйзенхауэре (который пришел в Белый дом после Трумана) было последовательно принято пять планов. При Джоне Кеннеди – четыре. При Линдоне Джонсоне – четыре. При Ричарде Никсоне – пять. И т. д. Но это стало настолько обыденным делом, что секретным планам уже не давали поэтических или загадочных и интригующих названий. Они стали обозначаться казенными аббревиатурами SIOP (Single Integrated Operational Plan) с добавлением соответствующих цифр. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1746139920





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