США вернули Кыргызстану 20 граждан за нарушение миграционного режима

02:04 02.05.2025

В Кыргызстан вернулись 20 граждан, депортированных из США за нарушение миграционного режима



Бишкек, 01.05.25. /Кабар/. В Кыргызстан 1 мая прибыли 20 граждан, депортированных из Соединенных Штатов Америки.



Как сообщили в Министерстве иностранных дел, возвращение было осуществлено чартерным рейсом по маршруту Нью-Йорк – Ташкент – Бишкек, организованным в рамках достигнутых договоренностей между Узбекистаном и США.



Согласно информации американской стороны, граждане Кыргызстана были задержаны за нарушение миграционного законодательства и находились в специальных центрах содержания. После завершения всех необходимых процедур, включая судебные разбирательства, они были включены в список иностранных граждан, подлежащих депортации.



В ведомстве подчеркнули, что заграничные учреждения Кыргызстана в США и Узбекистане находились в постоянном контакте с компетентными органами для обеспечения безопасного и своевременного возвращения соотечественников на Родину.



Министерство иностранных дел напомнило, что нарушение миграционного законодательства других стран, в том числе США, может повлечь серьезные правовые последствия, включая депортацию, запрет на повторный въезд и другие ограничения.



В этой связи гражданам Кыргызской Республики настоятельно рекомендовано строго соблюдать законы страны пребывания и своевременно обращаться за поддержкой в дипломатические и консульские учреждения КР при возникновении юридических или иных проблем.