К управлению активами Национального инвестфонда Узбекистана допустили Franklin Templeton

02:15 02.05.2025

Franklin Templeton приступила к управлению активами Национального инвестфонда Узбекистана

Планируется разместить акции УзНИФ и компаний из его портфеля на фондовых биржах.



Инвестиционная компания Franklin Templeton Asset Management начинает работу в качестве доверительного управляющего Национального инвестиционного фонда Узбекистана (УзНИФ). Об этом Spot сообщила пресс-служба компании.



Фонд, созданный в августе 2024 года, сейчас на 100% принадлежит Министерству экономики и финансов Узбекистана. Ему принадлежат доли от 20% до 40% в 18 ключевых государственных предприятиях - Uzbekistan Airways, "Узбектелеком", "Узбекинвест", "Навоиазот" и других.



Начальная стоимость чистых активов УзНИФ, согласно отчетам Deloitte и KPMG, составляет $1,68 млрд. В основные задачи фонда входят повышение эффективности и прибыльности госкомпаний, улучшение корпоративного управления и привлечение международных инвесторов.



"Мы осознаем ответственность, связанную с управлением портфелем государственных предприятий, имеющих не только экономическую ценность, но и большое социальное значение", - отметил главный инвестиционный директор Templeton Global Investment Манрадж Секхон. - "Это ключевые национальные активы, и Franklin Templeton будет распоряжаться ими с осторожностью, профессионализмом и стратегическим видением".



В Ташкенте уже открылся офис Franklin Tempeton, через который будет налажена поддержка операций УзНИФ и взаимодействие с местными контрагентами. В офисе работают специалисты по инвестициям, праву, операциям и связям с инвесторами (IR).



Команда Franklin Templeton рассчитывает содействовать "раскрытию потенциала УзНИФ", подчеркнул гендиректор Templeton Global Investments по Центральной Азии Мариус Дан. Следующими этапами развития станут подготовка к первичному предложению акций (IPO) на фондовой бирже "Тошкент" и одной из ведущих международных площадок, а также налаживание контактов с международными инвесторами.



"Мы считаем, что инвесторов очень заинтересует привлекательный и диверсифицированный доступ к инвестициям, который УзНИФ сможет предложить на мировой арене", - добавил Дан.



В феврале Минэкономфин сообщил о привлечении сингапурской компании Franklin Templeton к профессиональному управлению активами УзНИФ. Его структура Franklin Templeton Asset Management в апреле получила лицензию доверительного управляющего от НАПП.



Директор по банковскому сектору Fitch Павел Каптел назвал передачу пакетов акций БРБ, "Микрокредитбанка" и Народного банка под управление Franklin Templeton "очень важным шагом". Он ожидает, что это позволит улучшить их операционную эффективность и прибыльность.