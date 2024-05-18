Лайк Трэвел: Спросила у узбека, почему они едут в Россию на заработки, а не улучшают жизнь в своей стране

10:53 02.05.2025

Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ

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18 мая 2024



Спросила у узбека, почему они едут в Россию на заработки, а не улучшают жизнь в своей стране



Вместо того, чтобы поднимать свою страну, узбеки покидают родину и едут на заработки в Россию, чем вызывают полное непонимание. В Узбекистане красиво, но бедно. Казалось бы, почему бы не обустраиваться там, где родился, развивая инфраструктуру и повышая уровень жизни, правда?



Отправляясь в Узбекистан, я задавалась этими вопросами не меньше вас, поверьте. Я знала, что страна недорогая, соотвтетственно, небогатая. Но я и подумать не могла, что многие узбеки живут настолько бедно, пока не убедилась в этом лично.



Несколько раз я задавала им прямой и откровенный вопрос:



– "Почему вы не вкладываетесь в развитие Узбекистана, а наоборот, уезжаете?"



Ответы были примерно одинаковые, но размышления Отарбека – пожилого узбека, с которым я познакомилась в Бухаре, меня поразили больше всего и заставили обо многом задуматься. Выслушав его, я поняла, в чем причины эмиграции и решила поделиться с вами. Обязательно читайте до конца и делитесь мнением, как бы вы поступили на месте узбекистанцев?



Я познакомилась с Отарбеком, когда прогуливалась по улочкам старого города: проходила мимо пожилого узбека, сидящего на скамейке возле дома, и заметила, что тот на меня пристально смотрит, как бы ожидая, что я с ним поздороваюсь и заговорю (об этой особенности металитета я неоднократно рассказывала в предыдущих статьях).



– "Здравствуйте!" – сказала я мужчине, когда сравнялась рядом с ним



Мужчина расплылся в улыбке и казался достаточно довольным. Он сразу встал и подошел ко мне, чтобы поприветствовать лично.



В Узбекистане очень часто сидят на скамейках, обычно они стоят возле дома



Узбек стал меня расспрашивать, откуда я приехала. Я ответила ему, что из России.



– "Это я вижу, что из России. А из какого города?"



Если вы были в Узбекистане, то знаете, что большинство узбеков, особенно пожилых, когда-либо были в России и знают практически все российские города. Они обязательно спрашивают, из какого ты города, чтобы затем продемонстрировать, что они этот город знают или что были там, например, когда служили во времена Советского Союза, и тут же начинают вспоминать то время с теплотой и ностальгией.



– "Я знаю Тюмень. Был там проездом, сам жил в Нижневартовске, это недалеко" – отметил Отарбек



Затем узбек спросил, где я уже успела побывать в Узбекистане и что посмотрела за эти дни, после чего начал рассказывать мне о богатой истории своей страны, о культурном наследии и гостеприимстве народа.



Я его внимательно и с интересом слушала до тех пор, пока он не заговорил о проблемах современного Узбекистана.



– "Работы нет, денег тоже нет, молодежь вынуждена уезжать на заработки в Россию. Мой сын пытается устроиться здесь хоть куда-то уже полгода, но все без толку. Нет у страны перспектив никаких. Хорошо, хоть мы в советское время жили по-другому, сейчас наша жизнь сильно изменилась в худшую сторону, и молодых людей нет тех возможностей, которые были у нас в том же возрасте"



Я была немного разочарована рассказом Отарбека и никак не могла понять, почему люди ничего не делают, чтобы изменить ситуацию и улучшить свою жизнь. Дослушав узбека до конца, я прямо его спросила о проблемах бедности и разрухи, которые существуют в стране.



– "Но почему вы ничего не делаете, чтобы улучшить свою жизнь? Неужели нельзя изменить ситуацию, чтобы людям не нужно было ехать зарабатывать за границу? Почему так много молодежи едет в Россию, вместо того чтобы сделать что-то у себя дома?"



Выражение лица узбека стало очень серьезным, а взгляд – грустным. Он нахмурил брови и с тоской ответил мне:



– "Для того, чтобы улучшить жизнь, нужны финансы, хотя бы минимальные. А где их взять, если нет работы? Та работа, которая хорошо оплачивается, есть, например, в Ташкенте, но она требует образования, а если его нет, то что тогда? Чтобы открыть свое дело, нужны сбережения, которые невозможно заработать, находясь в Узбекистане. А в кишлаках какое ты дело откроешь? Там у всех свое хозяйство, люди живут, лишь бы была еда и крыше над головой, остальное – роскошь. Ну вот чем там заниматься? Остается уезжать."



Я смотрела на Отарбека с пониманием, а он продолжал объяснять свою точку зрения.



– "Мы ведь не бежим от своей страны, мы очень любим Узбекистан – это наша родина, здесь семья, предки. Просто ищем возможность обеспечить своим близким и своим детям лучшую жизнь. Мы не хотим оставлять наши семьи и друзей, но иногда – это единственный путь, чтобы обеспечить их благополучие."



Я была поражена его словами и начала понимать, почему многие узбеки едут работать в Россию: не из-за желания покинуть свою страну, а из-за необходимости обеспечить своих близких. Их решение работать за границей – это не признак отказа от своей родины, а попытка сделать ее лучше со своим вкладом. Вот что еще сказал мне Отарбек на последок:



– "Не все ведь уезжают навсегда, некоторые едут в Россию на время, чтобы получить образование или опыт работы. Мы учимся у вас, русских, как надо вести бизнес, и потом делаем то же самое у себя дома. Например, теперь у нас в Узбекистане есть такие же современные супермаркеты, как у вас в Москве. "Корзиночка" открылась относительно недавно. А идею как раз позаимствовали у России. Приехали к вам, научились и сделали то же самое, это ведь и есть развитие? Просто не все сразу, у нас более консервативная страна и более бедная, чем Россия. Понемногу перенимаем у вас лучшее, когда-то и у нас все будет хорошо с работой и с деньгами, хочется верить"



Пообщавшись еще некоторое время, я поняла, что бедность и разруха – это проблемы, которые нельзя решить за один день, но каждый может внести свой вклад в их решение. И что узбеки на самом деле стараются это делать, когда зарабатывают в России и потом вкладывают заработанное в развитие Узбекистана.



Я прекрасно понимаю всех тех, кто к нам едет, ведь если люди не имеют возможности изменить ситуацию внутри страны, то что им остается? Они вынуждены искать лучшую жизнь за границей...



Согласны?

Попрощавшись с Отарбеком, я пошла гулять по улочкам старого города, любуясь красотой Бухары и раздумывая над тем, как бы я поступила, будь я узбеком? Делитесь и вы своим мнением.