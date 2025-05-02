Внучка экс-главы Узбекистана 26-летняя Марьям Тилляева о кошмарном браке с 38-летним блогером

10:58 02.05.2025

Разбитые мечты: как внучка экс-главы Узбекистана потеряла себя в браке с Сардаровым



02.05.2025



26-летняя Марьям Тилляева, внучка бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, поделилась воспоминаниями о кошмарном браке с 38-летним блогером Амираном Сардаровым.



В YouTube-шоу No Filter она призналась: замуж вышла не из любви, а из юношеского бунта. Ей хотелось свободы от семьи, а своим поступком она показала родителям, что это своего рода возмездие.



Первые месяцы в США казались идиллией, но после переезда в Россию Сардаров превратился в кошмар.



"Пропадал на двое суток, изменял с проститутками, употреблял наркотики. Терпела, пока не начал бить", - с дрожью в голосе вспоминает Тилляева.



Денег не было, связи с родными оборвались - уйти она смогла лишь когда страх стал невыносимым.



Скандал достиг пика, когда Амиран выложил ее полуобнаженное фото без согласия. Блогер утверждал, что девушка станет знаменитостью, однако родители отреклись от нее, а сама она впала в депрессию. Вытащила ее лишь бабушка, став опорой в самые темные дни.



Александр Шевцов

журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру